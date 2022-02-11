Что такое мемориальный комплекс на могилу

Весенняя уборка на кладбище

Дань памяти умершему человеку — установка на его могиле памятника или мемориального комплекса. Чаще всего такие конструкции монтируются через год после захоронения, когда усаживается грунт. Это исключает деформации памятника и появление дефектов. Когда наступает время благоустраивать могилу, многие задаются вопросом: «Что лучше выбрать — отдельный памятник или мемориальный комплекс?»

Памятник и мемориальные комплексы различаются между собой внешним видом. Комплекс представляет собой комбинацию из нескольких элементов, оформленных в едином стиле:

стела;

ограда;

балка;

цветник;

лавочки и прочие элементы.

Комплекс на могилу не представлен в виде готовых вариантов. Все элементы подбираются с учетом запросов клиента. Преимущество такого ансамбля в том, что он создает эстетичный вид могилы. Такие конструкции отличаются надежностью, если они выполнены с соблюдением технологии из прочных материалов. Дополнительный плюс — долгий срок службы. Если это памятники из мрамора, то они выдержат перепады температуры, высокую влажность, не утратив товарный вид. Заказать такой комплекс можно в рамках любого бюджета, так как все элементы ансамбля подбираются персонально.

Вы также можете отдельно купить памятники на могилу, а затем подобрать к ним дополнительные аксессуары. Но в этом случае придется позаботиться о том, чтобы все элементы гармонировали между собой. При заказе комплекса такой проблемы не будет, так как выдерживается общая стилистика. Фотопримеры таких проектов вы найдете на сайте https://nisp.ru/. Они изготавливаются по проектам клиента, с учетом пожеланий относительно размеров, цвета, стилистики оформления.

Среди плюсов мемориальных комплексов стоит отметить простоту в уходе, так как не требуется регулярный и дорогостоящий уход, прополка травы. Установка на кладбище мемориального комплекса проводится в тех случаях, когда у родственников нет возможности часто посещать место захоронения. В этих случаях можно заказать комплекс в разной ценовой категории. Итоговая стоимость во многом зависит от материала, из которого выполнен стела, ограда. Производители предлагают конструкции из бронзы, мрамора и гранита, железа. Обратитесь в мастерскую, где будет рассчитана стоимость ансамбля на могилу по вашему макету, чтобы принять окончательное решение.

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