Как задобрить домового, чтобы он стал вашим помощником

Фото: Приключения домовёнка, 1986 год

В России отметили День домового — кудесы — одного из самых почитаемых персонажей славянской мифологии. О том, как понять, живет ли с вами «загадочный сосед» и что нужно, чтобы наладить с ним хорошие отношения, рассказала парапсихолог Галина Янко.

Принято считать, что в День домового необходимо всячески задабривать его, чтобы мирно жить с ним круглый год.

— Домовой может быть по-разному расположен к своим жильцам, — отмечает Галина Янко. — Он способен предупредить людей о грядущем несчастье или, наоборот, о радостных событиях. Именно поэтому наши предки так хотели наладить контакт с этим влиятельным существом, получая от него выгоду.

Обнаружить такого соседа трудно, но в случае неуважительного отношения к жилищу он обязательно «покажет» себя. Несмотря на то, что домовые охраняют очаг людей на протяжении нескольких веков, они также могут и принести вред. Это может произойти по разным причинам, например, если в доме постоянно беспорядок, грязь, ссоры и частые гулянки.

— Люди считали, что дух может всячески выручать хозяев, если достигнуть полного взаимопонимания, — говорит Галина Янко. — Следует обращаться к домовому с почтением и помнить, что домашние духи не прислуживают людям, а помогают.

Слова могут быть любыми, главное, чтобы было ясно, что обращаются именно к домовому.

Подружиться с ним нетрудно. Для этого нужно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, не оставлять ночью на столе острые предметы, а также приправы: соль, перец, лук. Во-вторых, стараться следить за чистотой. И в-третьих, домочадцы должны уважительно относиться друг к другу.

Домовые очень любят кошек. В жилищах, где есть пушистые любимцы, «тайные покровители» селятся с большим удовольствием. Кроме того, домовые иногда сами приманивают животное к жилищу, и хозяевам приходится принимать нового члена семьи. За доброе отношение к кошкам домовой обязательно отблагодарит людей, и наладить с ним контакт будет легче.

Часто бывает, что домовой начинает воровать вещи. Если долго не можете найти какую-то важную мелочь, просто скажите: «Дядюшка домовой, поиграй да отдай!» — и отвлекитесь на какие-нибудь другие дела Через некоторое время вы найдете пропажу на самом видном месте.

Иногда исчезновение предметов может быть предупреждением об опасности. Если, к примеру, перед выходом из дома вы не можете найти ключи от машины, возможно, домовой тянет время, чтобы уберечь вас от неприятностей.

ПО СЛЕДАМ ДУХА

Домовые могут проявлять себя, топая по квартире, хлопая дверями или гремя посудой по ночам. Это необязательно означает, что домашний дух недоволен. Так он «проводит инспекцию» владений.

Животные способны видеть больше, чем люди, поэтому чаще присматривайтесь к ним. Иногда любимый питомец может смотреть в пустой угол, играть будто сам с собой.

Домовые очень любят сладости, поэтому могут воровать конфеты (на фото вверху), а обертки оставлять в неожиданных местах. Например, обертка от конфеты, похищенной из вазы на кухне, находится в гостиной на полу.

Уж сорок веков Нафаня

На протяжении столетий мировоззрение славянских народов трансформировалось. Соответственно, менялись и представления о мифологии. Сегодня культуролог Нана Бахтадзе рассказала о том, как относились к домовым наши предки.

— «Исконный» деревенский домовой, каковым его воображали раньше, был вовсе не добрый духпокровитель. В первую очередь потому, что это было существо из «другого мира», — отмечает культуролог. — Поэтому предсказать или объяснить его поведение у наших предков не всегда выходило.

— Ранее считалось, что домовые могли, например, навлечь болезни на скотину. Поэтому «тайного соседа» старались задобрить: ставили ему угощение, миску молока или каши — обычно в хлеву, — рассказывает Нана Бахтадзе.

В представлениях наших предков домовой выглядел чаще всего как косматый старец с бородой. Одним из важных его атрибутов был веник (на фото вверху) — символ богатства и благополучия. Поэтому его было принято держать в чистоте.

— «Переселившись» в ХХ веке в городскую квартиру, домовой сильно гуманизировался, — отмечает эксперт. — Теперь с ним гораздо проще «договориться» и подкупать угощениями его необязательно. Однако до сих пор существует поверье, будто в доме, где хозяева перешли на уборку пылесосом и не используют веник, домовой может сильно рассердиться и вывести из строя технику.

КСТАТИ

Само слово «домовой» появилось на Руси в XVII веке. Тем не менее представление о духе двора и дома, сходном по некоторым проявлениям с домовым, находят в записях, относящихся к XV веку.