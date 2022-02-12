Как задобрить домового, чтобы он стал вашим помощником
В России отметили День домового — кудесы — одного из самых почитаемых персонажей славянской мифологии. О том, как понять, живет ли с вами «загадочный сосед» и что нужно, чтобы наладить с ним хорошие отношения, рассказала парапсихолог Галина Янко.
Принято считать, что в День домового необходимо всячески задабривать его, чтобы мирно жить с ним круглый год.
— Домовой может быть по-разному расположен к своим жильцам, — отмечает Галина Янко. — Он способен предупредить людей о грядущем несчастье или, наоборот, о радостных событиях. Именно поэтому наши предки так хотели наладить контакт с этим влиятельным существом, получая от него выгоду.
Обнаружить такого соседа трудно, но в случае неуважительного отношения к жилищу он обязательно «покажет» себя. Несмотря на то, что домовые охраняют очаг людей на протяжении нескольких веков, они также могут и принести вред. Это может произойти по разным причинам, например, если в доме постоянно беспорядок, грязь, ссоры и частые гулянки.
— Люди считали, что дух может всячески выручать хозяев, если достигнуть полного взаимопонимания, — говорит Галина Янко. — Следует обращаться к домовому с почтением и помнить, что домашние духи не прислуживают людям, а помогают.
Слова могут быть любыми, главное, чтобы было ясно, что обращаются именно к домовому.
Подружиться с ним нетрудно. Для этого нужно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, не оставлять ночью на столе острые предметы, а также приправы: соль, перец, лук. Во-вторых, стараться следить за чистотой. И в-третьих, домочадцы должны уважительно относиться друг к другу.
Домовые очень любят кошек. В жилищах, где есть пушистые любимцы, «тайные покровители» селятся с большим удовольствием. Кроме того, домовые иногда сами приманивают животное к жилищу, и хозяевам приходится принимать нового члена семьи. За доброе отношение к кошкам домовой обязательно отблагодарит людей, и наладить с ним контакт будет легче.
Часто бывает, что домовой начинает воровать вещи. Если долго не можете найти какую-то важную мелочь, просто скажите: «Дядюшка домовой, поиграй да отдай!» — и отвлекитесь на какие-нибудь другие дела Через некоторое время вы найдете пропажу на самом видном месте.
Иногда исчезновение предметов может быть предупреждением об опасности. Если, к примеру, перед выходом из дома вы не можете найти ключи от машины, возможно, домовой тянет время, чтобы уберечь вас от неприятностей.
ПО СЛЕДАМ ДУХА
- Домовые могут проявлять себя, топая по квартире, хлопая дверями или гремя посудой по ночам. Это необязательно означает, что домашний дух недоволен. Так он «проводит инспекцию» владений.
- Животные способны видеть больше, чем люди, поэтому чаще присматривайтесь к ним. Иногда любимый питомец может смотреть в пустой угол, играть будто сам с собой.
- Домовые очень любят сладости, поэтому могут воровать конфеты (на фото вверху), а обертки оставлять в неожиданных местах. Например, обертка от конфеты, похищенной из вазы на кухне, находится в гостиной на полу.
Уж сорок веков Нафаня
На протяжении столетий мировоззрение славянских народов трансформировалось. Соответственно, менялись и представления о мифологии. Сегодня культуролог Нана Бахтадзе рассказала о том, как относились к домовым наши предки.
— «Исконный» деревенский домовой, каковым его воображали раньше, был вовсе не добрый духпокровитель. В первую очередь потому, что это было существо из «другого мира», — отмечает культуролог. — Поэтому предсказать или объяснить его поведение у наших предков не всегда выходило.
— Ранее считалось, что домовые могли, например, навлечь болезни на скотину. Поэтому «тайного соседа» старались задобрить: ставили ему угощение, миску молока или каши — обычно в хлеву, — рассказывает Нана Бахтадзе.
В представлениях наших предков домовой выглядел чаще всего как косматый старец с бородой. Одним из важных его атрибутов был веник (на фото вверху) — символ богатства и благополучия. Поэтому его было принято держать в чистоте.
— «Переселившись» в ХХ веке в городскую квартиру, домовой сильно гуманизировался, — отмечает эксперт. — Теперь с ним гораздо проще «договориться» и подкупать угощениями его необязательно. Однако до сих пор существует поверье, будто в доме, где хозяева перешли на уборку пылесосом и не используют веник, домовой может сильно рассердиться и вывести из строя технику.
КСТАТИ
Само слово «домовой» появилось на Руси в XVII веке. Тем не менее представление о духе двора и дома, сходном по некоторым проявлениям с домовым, находят в записях, относящихся к XV веку.