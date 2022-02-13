Ветка сирени и бессонные ночи: звезды вспоминают истории своей первой влюбленности

день святого валентина

День всех влюбленных отметят 14 февраля во многих странах, включая Россию. В преддверии этого праздника звезды поделились с «Вечерней Москвой» воспоминаниями о первой любви.

Станцевали

Балерина Анастасия Волочкова впервые испытала сильное чувство, когда ей было 18 лет.

— Я полюбила артиста балета — Фаруха Рузиматова, — вспоминает Волочкова. — На тот момент он был мировой звездой. Близкими наши отношения стали, когда мне исполнилось 19. Нас объединяла музыка, мы вместе танцевали, объездили много стран. Эмоции переполняли!

По словам балерины, она мечтала о сцене с тех пор, как в 5 лет увидела постановку «Щелкунчик». И именно в ней спустя годы вышла на сцену вместе со своим возлюбленным.

— Для меня это было мистикой, невероятным стечением обстоятельств, — говорит звезда. — Помню, мы с Фарухом за одну новогоднюю ночь дважды станцевали «Щелкунчика» в разных странах — в Японии и в Англии. В Бельгии Фарух подарил мне ветку сирени. Не представляю, где он ее взял.

В общем, романтика… Мы дружим до сих пор.

Узнал по почерку

Народный артист России, режиссер Андрей Житинкин встретил девочку своей мечты, учась в 6-м классе.

— Первая любовь, с одной стороны, всегда смешна, с другой — трагична, — считает режиссер. — В моем случае поначалу все было прекрасно. У нас были конфетно-записочные отношения, в классе все об этом знали и уже поженили нас в своем воображении. Все оборвалось, когда мы оказались в летнем лагере. На первых же танцах моя любимая «изменила» мне со всеми мальчиками, а меня на танец не пригласила!

Было ужасно обидно. И я понял, что все улетучилось. Я к тому моменту прочел много книг и знал, что коварство женщин всегда очень мучает мужчин. И вот ощутил это на себе — бессонные ночи, сырые подушки. Ночью я ее презирал, уничтожал, говорил самые страшные слова, а утром, когда мы встречались за завтраком, я опять смотрел на нее влюбленными глазами. Эта пытка продолжалась долго, пока я из лагеря не сбежал. Это была настоящая любовная драма.

Было у нее и продолжение.

— Однажды ко мне на спектакль в Малый театр пришла очень полная тетенька, увешанная золотом, в яркой кофте, с огромной коробкой конфет, — вспоминает Житинкин. — Я взял, а позже обнаружил в ней письмо от той коварной девочки — моей первой любви. Я, конечно, ее не узнал. Из письма понял, что она стала одинокой и несчастной. Но было и то, что в ней не изменилось... Почерк.

Сидели за одной партой

К Роману Костомарову, двукратному чемпиону мира по фигурному катанию, сильные чувства пришли в первом классе.

— Девочку звали Ирина Улеска. Мы с ней сидели за одной партой. Длилась эта любовь целый год. Ухаживал я за ней и, как и все, провожал до дома, нес ее портфель, — улыбается спортсмен.

А певица Валерия впервые влюбилась в детском саду.

— Я хорошо помню ощущения, охватившие меня, хоть и была еще маленькой. Мне очень нравился мальчик, но, к сожалению, взаимностью он не отвечал, — делится Валерия. — Я сильно мучилась, рассказывала о своих чувствах близким. Они меня поддерживали. Но, несмотря ни на что, воспоминания остались самые теплые и трогательные.

Сюжет из книги

Писательница, телеведущая Дарья Донцова оказалась втянута в выдуманную историю:

— По сети ходят статьи: «Первой любовью Донцовой был женатый француз-автогонщик. Он сказал, что поедет разводиться с женой, и не вернулся. Годы спустя Дарья узнала: он действительно развелся, но разбился в ДТП». На самом деле это сюжет из моей книги про Дашу Васильеву. Кто-то подхватил — и понеслось. Теперь приходится оправдываться, что у меня не было никакой первой любви. Была сразу взрослая.

Крымский роман

Телеведущий, продюсер Михаил Ширвиндт встретил симпатию в Доме творчества «Актер» в Ялте.

— Там впервые влюбился всерьез. Мою избранницу звали Нина Маслова — впоследствии известная актриса, а тогда 19-летняя студентка театрального института. То, что мне было семь, меня совершенно не смущало, ведь любви все возрасты покорны! И главное, Нина отвечала мне взаимностью! (По крайней мере тогда мне так казалось.)