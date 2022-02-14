Самая красивая: идеи макияжа для Дня святого Валентина

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

14 февраля влюбленные всего мира отмечают День святого Валентина. Несмотря на то что праздник имеет католическое происхождение, в России его красивые традиции прижились. Ежегодно трогательных «валентинок» становится все больше, как и красивых молодых пар, с трепетом держащихся за руки. «Вечерняя Москва» побеседовала с бьюти-блогером Лиссой Авеми и узнала у нее, какой макияж следует сделать девушке на этот праздник.

Уже совсем скоро все социальные сети заполнят фотографии влюбленных пар, у кого-то под окном напишут признание в любви, а в мессенджеры будут упрямо проникать «валентинка» за «валентинкой». К 14 февраля все относятся по-разному: кто-то готовится заранее, выбирая, где отметить День влюбленных, тщательно продумывая свой образ, а кто-то считает этот день обычным, не придавая значения праздничному настроению.

Но, несмотря на такое разное отношение, всегда можно просто сделать этот день праздником лично для себя. И посвятить тому, чего действительно хотелось. А какой праздник без праздничного макияжа?

Российский бьюти-блогер, обладательница «золотой кнопки» YouТube Лисса Авеми поделилась с читательницами «Вечерки» своими знаниями о том, как сделать трендовый, яркий и уникальный макияж на 14 февраля.

— 14 февраля — отличный повод, чтобы попробовать какой-нибудь новый стиль макияжа. В этом сезоне актуальны стрелки. И чем больше, тем лучше. Маленькие, миленькие стрелочки — это все, конечно, тоже хорошо для создания особенно какого-нибудь милого образа. Но сейчас большей актуальностью пользуются большие стрелки, — отмечает эксперт.

Фото: Из личного архива Лиссы Авеми

Такие стрелки и рисовать намного проще, чем маленькие, аккуратные, добавляет она. Пространства для подводки больше и можно корректировать абсолютно любые недостатки, которые могут быть в построении. Поэтому отличным вариантом будет попробовать крупный вариант стрелки.

Что касается самого типа макияжа, то можно использовать абсолютно разные оттенки, желательно в традиционной романтичной гамме — это розовый, красный, возможно, сиреневый, рекомендует визажист.

— Еще хочу заметить, что классно получается макияж с использованием глиттеров (разноцветные декоративные блестки — прим. «ВМ») в цвет теней, считает Лисса Авеми.

Фото: Из личного архива Лиссы Авеми

Эксперт продемонстрировала пример макияжа, выполненного в сиреневых оттенках, где использованы тени от светлого к темному тону. Они немного растушеваны, и добавлен синий оттенок для того, чтобы получить небольшой, но элегантный градиент. Верхнее веко залито глиттерами под цвет теней. То есть светло-сиреневыми оттенками. Получился интересный образ.

— Такой макияж очень легко делать, — считает специалист. — Для того чтобы он выглядел законченным, можно использовать сиреневую помаду, на которую также следует нанести немного глиттеров.

Сиреневую помаду при этом можно и не покупать, а использовать обычный прозрачный блеск, добавив в него сиреневые тени, которые использовались на глазах. И немного сиреневых глиттеров, чтобы завершить образ, добавила Лисса, подчеркнув, что сама предпочитает делать дерзкие образы, просто потому, что их интереснее рисовать.

Романтичным натурам подойдет нежный макияж. Создавая милый образ, необходимо понимать, что макияж делается с акцентом не на то, чтобы сделать себе скулы и увеличить губы, а, напротив, выразить их очень аккуратно, подчеркнула эксперт. Для этого лучше использовать персиковый спектр оттенков, делать маленькую стрелку, которая обращена вниз, — это классическая азиатская технология предназначена для того, чтобы сделать взгляд более распахнутым. Также можно добавить немного веснушек в район носа, рекомендует она.

— Выбирайте в этот день такой макияж, который будет близок вам, немного наполняя его настроением, которое витает в воздухе именно 14 февраля, — заключила Лисса Авеми.