В День святого Валентина активисты центров московского долголетия рассказали свои трогательные истории любви

Фото: Pexels

Центры московского долголетия среди прочих активистов посещают семейные пары, которые пронесли свою любовь через года. Но есть и те представители старшего поколения, кто нашел в центрах не только интересное хобби, но и вторую половинку.

Наталья Бошняк и Владимир Корехов — самая известная пара Центра московского долголетия «Братеево». Встретившись в 2021 году на занятиях кулинарного клуба «Вкуснотеево в Братеево», лидером которого является Наталья, пара не захотела больше расставаться.

В октябре 2021 года Наталья и Владимир сыграли свадьбу. Торжество прошло в кругу семьи и близких. А местом проведения праздника выбрали место своей первой встречи — кафе Центра московского долголетия «Братеево».

Сейчас молодожены составляют совместное семейное древо. А на встречах кулинарного клуба, супруги с удовольствием делятся с участниками фирменными и уже семейными рецептами.

История любви активистов клубного центра «Некрасовка» Галины Капковой и Владимира Шаныгина началась несколько лет назад. Они познакомились в 2014 году на встрече общества инвалидов. Галину и Владимира тогда связывали исключительно приятельские отношения. Например, во время поездок на групповые экскурсии, Владимир частенько подтрунивал над подругой, как мальчишка-школьник над одноклассницей.

Фото: Из личного архива

После в жизни мужчины произошли события, которые сильно подкосили его: потеря супруги, ампутация. И только возобновление общения с Галиной помогло Владимиру вернуться к прежней жизни. Благодаря своей музе, он решился на прохождение реабилитации, начал активно заниматься спортом. Спустя время дружба переросла в любовь и сейчас Галина и Владимир счастливо живут вместе. Более того, пара организовала клуб «Золотые голоса Некрасовки». Они с удовольствием готовят музыкальные программы и выступают на концертах.

История любви Юрия Первова и Раисы Артюниной берет начало в ТЦСО «Таганский». Отставной боевой генерал-майор и женщина, ставшая его большой любовью, познакомились в 2013 году за обедом в столовой территориального центра социального обслуживания. Их отношения развивались постепенно: от дружеской привязанности до настоящей любви. В 2018 году Юрий и Раиса обменялись свадебными клятвами.

Фото: Из личного архива

Сейчас супруги активно участвуют в клубной деятельности Центра московского долголетия «Таганский». Они вместе посещают самоорганизованные встречи, мероприятия и концентры. Все единомышленники отмечают как нежно и трепетно возлюбленные относятся друг к другу.

— Каждый раз перед сном Юра берет мою за руку и говорит, как счастлив, что нашел меня, — рассказывает Раиса Артюнина.

Активисты Центра московского долголетия «Марьина Роща» Татьяна Сухачева и Константин Еланов познакомились в 2019 году на совместных занятиях вокалом.

Поначалу пару связывали только дружеские отношения. Они часто проводили время вместе, с интересом обсуждали новые партии и музыкальные программы, находили все новые и новые темы для бесед. Но позже Татьяна и Константин поняли, что любят друг друга. С тех пор они не расстаются: вместе ходят на спорт и вокал, организовывают встречи клуба «Это все ЗОЖ», лидером которого является Татьяна, отдыхают и получают удовольствие от жизни. Они верят, что настоящая жизнь начинается тогда, когда влюбляешься. Независимо от прожитых лет.

Центр московского долголетия «Митино» посещают Анатолий и Надежда Лизоновы. Супруги вместе уже более 40 лет. Они познакомились, будучи студентами, когда им было по 19 лет. Надежда училась далеко от дома и периодически задерживалась допоздна. Но Анатолий каждый вечер, несмотря на время и погоду, ждал свою вторую половинку на станции. Еще тогда мужчина пообещал, что никогда не оставит свою Надю. И спустя столько лет Анатолий держит своё слово. Он всячески поддерживает и бережет любимую супругу.

В октябре 2021 года свою золотую свадьбу отметили Сергей и Ирина Катковы, активисты клубного центра «Чертаново Северное». Мужчина любит настольный теннис и бильярд, участвует в концертах. Супруга поддерживает его во всех начинаниях.

Фото: Из личного архива

На вопрос, в чем секрет такой дружной и крепкой семьи, Ирина Каткова отвечает: «Главное иметь схожие интересы. Мы оба музыкальные работники. Всегда находим тему для обсуждения. А еще очень важно друг другу помогать». Супруги все делают вместе. Они посещают клубные встречи и мероприятия, занимаются спортом и, конечно, отмечают праздники. Например, 50-летний юбилей свадьбы Сергей и Ирина Катковы вместе со своими детьми отметили в Центре московского долголетия «Чертаново Северное».

Активисты клубного центра «Московский» Александр и Ольга Зюковы вместе уже 46 лет. Их история началась в 1976 году в медицинском институте. Александр впоследствии стал талантливым и уважаемым военным хирургом, а Ольга — хирургом-офтальмологом. Во время трудовой деятельности, они объездила всю страну и даже жили за границей.

Чета Зюковых — большие любители театра. Где бы они ни бывали, всегда старались попасть на интересные постановки. Супруги также с удовольствием посещают музеи, галереи и концертные залы.

Фото: Из личного архива

Сегодня Александр участвует во встречах проекта «Освой свой гаджет», где изучает возможности смартфона и компьютера. А Ольга занимается лоскутным шитьём. Кроме того, Зюковы ведут здоровый образ жизни и делятся с единомышленниками своими знаниями о том, как правильное питание и спорт помогают поддерживать форму.

Еще одна семья, для которой «здоровый образ жизни» не просто слова — это активисты Центра московского долголетия «Выхино» Сергей и Алла Затула. Из 37 лет семейной жизни 25 они посветили персональным консультациям по питанию. Чета Затула считает важным делиться своими знаниями, помогать тем, кто хочет разобраться в вопросах правильного питания и здорового образа жизни. В клубном центре они вместе посещают встречи, посвященные здоровому питанию и занятия по гимнастике цигун.

— Мы всегда вместе. Я считаю, что главное в нашем браке — общие интересы. Оба любим музыку, ведем здоровый образ жизни. Например, уже 7 лет вместе ведем практикуем гимнастику цигун, — рассказала о семейной жизни Алла Затула.

Центры московского долголетия объединяют не только посетителей, но и сотрудников. Так, на одном из выездных мероприятий случайно познакомились специалист по первичному приему Александр и главный специалист по мониторингу Анастасия, коллеги из соседних районов. Оказалось, что их объядиняет желание помогать людям. Но главной связующей темой стала любовь к животным. Каждый из них в свое время взял себе питомца из приюта. В последствии их питомцы Бим и Луна стали лучшими друзьями.

Через год после судьбоносной встречи Александр сделал Анастасии предложение. Кто бы мог подумать, что работа по призванию принесет двум молодым людям еще и любовь на всю жизнь!

Сейчас Александр Горин является руководителем одного из самых танцующих и интеллектуальных клубных пространств — Центра московского долголетия «Ломоносовский».

— Каждый человек согласен с известной фразой из песни группы The Beatles «All you need is love». Истинная любовь неподвластна времени, ей не страшны ни годы, ни расстояния. Когда человек влюбляется, его душа молодеет. Никто не знает, где, как и когда встретит свою вторую половинку. Но и мы, и активисты центров московского долголетия уверены, что в клубных пространствах невозможное становится реальностью! А значит возможно и встретить свою истинную пару. Поздравляем всех влюбленных с романтичным праздником — Днем святого Валентина. А всем, кто в поиске, желаем скорее встретить свою половинку, — говорит Елена Громова, куратор проекта «Центры московского долголетия», директор ГБУ «Московские социальные центры».

В столице открыт 21 центр московского долголетия. Еженедельно здесь проходит не менее 130 мероприятий и клубных встреч самой разной направленности: ЗОЖ, спорт, творчество, досуг, развитие. Посещать мероприятия могут все жители столицы старше 55 лет. Расписание клубных встреч еженедельно публикуется на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения, портале «Я Дома» и в социальных сетях проекта «Центры московского долголетия».

Подробную информацию вы можете получить по телефону справочной службы Департамента: 8 (495) 870-44-44. Операторы соединят вас с сотрудниками центра, в котором действует тот или иной клуб. Для участия в офлайн-мероприятиях необходимо иметь QR-код.