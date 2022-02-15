Где «Шаман» — там победа: генерал-полковнику Владимиру Шаманову исполняется 65 лет

Фото: РИА Новости

Юнармейцам Москвы повезло. Им есть на кого равняться, с кого брать пример. Столичный штаб регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» возглавляет настоящий герой. Генерал Владимир Шаманов — солдат Отечества, не раз в критические для России моменты бесстрашно встававший на линии огня.

«Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась», — Булат Окуджава написал верно. У Владимира Шаманова — четыре ранения, два легких, два — тяжелых. Получены они на войнах и в вооруженных конфликтах конца XX — начала XXI века, переломных для нашей страны лет, когда решалось, останется ли Россия единым, независимым и мощным государством.

Спокойный оптимизм

— Владимир Анатольевич, с каким настроением встречаете свой «полукруглый» юбилей? Тревожное время вновь. Кажется, все теперь против нас, и ситуация в мире грозит началом большой войны…

— Наоборот, все сейчас — в нашу пользу. Мощь российских Вооруженных сил, единство народа и воля нашего политического лидера переломят любую внешнюю силу. Посмотрите, неприятели наши уже переходят на визг и беспрестанно то звонят Путину, то напрашиваются прилететь в Москву и поговорить с ним. От бессилия это все, от понимания, что решения принимаем мы, а они могут только под них подстраиваться.

— Спрашиваю вас как генерала, стратега: почему «ультиматум Путина Западу» был выдвинут именно сейчас?

— Очень своевременное решение. Раньше было рано, завтра будет поздно. Наглость западных «вероятных партнеров» остановлена на критической «красной линии». Россия прямо и внятно сказала, что отступать не будет, нам не нужны у границ чужие ударные вооружения и натовские холуи под боком. Демонстрация военной силы, все проходящие сейчас учения российских войск подтверждают слова делом. Как бы нас сейчас ни пугали, мы-то знаем свою силу. Выстоим.

— Что будет, если Украина под вопли о «москальском вторжении» сама двинет свои танки в Донбасс?

— Плохо будет Украине. Не народу ее, который войны не хочет, как не хочет ее и наш народ, а режиму, который правит сейчас в Киеве. Зеленский — самый худший из президентов этой страны. Если даже у ярого ненавистника России Ющенко были мозги и он понимал необходимость договариваться с Москвой, то Зеленский мечется между двумя центрами силы — американцами и доморощенными нациками, фашистами. Он пока суетится, лавирует. Если же его вынудят двинуть войска на Донецк и Луганск, ему крышка.

Защитники Донбасса будут драться насмерть, у них за спиной — семьи и родные дома, матери и дети. Россия этой войны не хочет, но Владимир Владимирович Путин предельно ясно сказал: если начнут гибнуть люди, мы в беде не оставим, и закончится это крушением нынешней государственности Украины. Как быстро умеет действовать русская армия, все только что увидели при замирении кровавой смуты в Казахстане. Там обошлось без единого выстрела. Если же мы начнем стрелять, то мало никому не покажется. Так что свой день рождения я встречаю со спокойным оптимизмом.

«Охота на волков»

— Вы повоевали, как мало кто другой из современников. Какую свою боевую операцию считаете самой успешной?

— Классической в военной науке уже признана проведенная в Чечне «Охота на волков». Горжусь, что вместе с другими российскими генералами Вооруженных сил и специальных служб принимал участие в ее разработке и осуществлении в январе-феврале 2000 года.

— Напомните, что это было за боевое дело?

— Замысел операции состоял в том, чтобы «выманить» боевиков из Грозного, создав иллюзию существующего коридора, и уничтожить их на открытой местности. План разрабатывался в обстановке полнейшей секретности. Полный расклад предстоящих действий знали только начальник Генерального штаба генерал армии Анатолий Васильевич Квашнин и я. Ряд генералов и офицеров владели информацией по своим направлениям — артиллерийские начальники, саперы, другие специалисты.

В ночь с 1 на 2 февраля 2000 года окружившие Грозный российские войска «открыли» коридор для выхода остававшихся в городе террористов, значительную часть которых составляли иностранцы — арабы и прочие упертые «джихадисты». Их разведку мы беспрепятственно пропустили через заранее созданные минно-взрывные заграждения. Когда же пошла основная масса живой силы бандформирований, минные поля были активированы. Заработали стоявшие наготове на огневых позициях артиллерийские орудия, минометы, танки. В воздух поднялись десятки штурмовых вертолетов. Террористы оказались заперты в «огневых мешках».

— Какой урон понесли боевики?

— Катастрофический для них. При минимальных потерях личного состава у наших войск противник потерял до 1500 наиболее боеспособных бандитов. На минных полях и под шквальным огнем погибли многие из полевых командиров.

Среди них был «мэр» Грозного, племянник бывшего президента Ичкерии Леча Дудаев, несколько самоназванных «бригадных генералов». Кровавый террорист Шамиль Басаев после подрыва на мине лишился ноги. Потеряв мобильность, он резко снизил боевую активность, больше прятался, чем вредил России, и через какое-то время был уничтожен нашими спецслужбами.

В общем, эффективность операции «Охота на волков» превзошла и мои личные ожидания, и Генштаба, и политического руководства страны. После этого боевые действия в Чечне стали носить очаговый характер, и в этой северокавказской республике стала налаживаться мирная жизнь.

Три дня воевали, два — собирали трофеи

— Другая важная веха в вашей боевой биографии — «пятидневная война» с Грузией. Что запомнилось?

— Осталось ощущение незавершенности военной операции. Как после первой чеченской войны, когда окончательно добить врага не дали «хасавюртовские соглашения». Но это — мое личное, солдатское чувство. А так тогда, в 2008 году, сами действия по принуждению к миру напавшей на Южную Осетию Грузии группировка Воздушно-десантных войск, которой я командовал, завершила за три дня. Вышли из Абхазии и большей частью видели только спины убегающих солдат противника. Не знаю, чему их так долго учили американские инструкторы? Еще два дня собирали трофеи — все тогда побросал неприятель, даже личное оружие.

— Тбилиси наши десантники могли взять?

— Да. У меня даже была достоверная информация о перемещениях дожевывающего галстук Саакашвили. Но в Москву тогда прилетел Саркози, и после переговоров с ним российским войскам был дан приказ выйти на свою территорию. «Мишико» вместо того, чтобы за преступления против человечности, за убийство мирного осетинского населения и наших миротворцев, сидеть на нарах в Гааге, сейчас хлебает тюремную баланду в Грузии за прегрешения в мелкой местной политике.

Фото: РИА Новости

Выше десанта — только звезды

— Воздушно-десантными войсками России вы командовали, кажется, рекордный срок?

— Семь с половиной лет. Дольше во главе самого мобильного рода войск Вооруженных сил России находились только два легендарных командующих — генералы армии Василий Филиппович Маргелов и Дмитрий Семенович Сухоруков. Впрочем, больше горжусь не тем, что командовал, а тем, что мне повезло служить в Воздушно-десантных войсках — вместе с лучшими мужчинами России. Каждый солдат ВДВ знает: выше нашего десанта — только звезды.

— Все-таки что удалось сделать на главном посту в ВДВ?

— Активно шло перевооружение войск, под новое оружие и современную боевую технику реформировалась их структура. Процессы эти продолжаются и после моего ухода с должности командующего. Без преувеличения скажу, без шапкозакидательства: сегодня в безъядерном противостоянии у воздушного десанта России нет соперников. Это реально самые сильные и мобильные войска в мире.

Команда Собянина помогает во всем

— Второй срок вы депутат Госдумы. Руководили Комитетом по обороне, сейчас заместитель председателя Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Что дал вам приход из войск в большую политику?

— Возможность решать проблемы Вооруженных сил, военнослужащих, военных пенсионеров на законодательном уровне. Не открою секрета, что случаются недопонимания с некоторыми профильными министерствами. Что-то получилось сделать, какие-то задачи остаются на сегодня, на завтра.

— Помимо думских дел, у вас немало еще и общественных нагрузок. Как справляетесь?

— Девиз ВДВ — «Нет задач невыполнимых». Руководить Российской ассоциацией Героев и Клубом Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области, штабом регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» города Москвы помогают надежные соратники, среди которых много офицеров запаса и в отставке. Всегда поддерживает администрация президента, многие госструктуры и общественные организации. Но особо я хочу отметить московские власти.

Команда Собянина помогает во всем. И с ветеранскими делами, и с воспитанием юной смены. Сергей Семенович лично оказывает поддержку в любом благом деле, направленном на развитие патриотического движения. Юнармейцы, например, теперь участвуют во всех значимых городских мероприятиях. Не скучают в столице и герои Отечества: их жизненный опыт востребован в столице.

«…настоящим десантником станет»

— Владимир Анатольевич, как встретите 65-летие?

— Как всегда. На службе. В Государственной думе будет обычный рабочий день.

— Значит, только вечером соберетесь с семьей?

— Наверное, только в выходные сможем, все в делах. Да и то за праздничный стол сядем не полным семейным «личным составом».

— Почему?

— Внук Михаил учится в Тульском суворовском военном училище. Его к деду на праздник не отпустят — карантин в учебном заведении. Но подарок он мне уже преподнес: стал чемпионом училища по биатлону. Крепкий парень растет, настоящим десантником станет.

ДОСЬЕ

Герой Российской Федерации генерал-полковник Владимир Анатольевич Шаманов родился 15 февраля 1957 года в Барнауле. В 1978-м окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ), в 1989-м — Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 1998-м — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Прошел офицерскую карьерную лестницу от командира взвода до командующего Воздушно-десантными войсками.

Воевал, был несколько раз ранен. В 1999– 2000 годах — командующий Западным направлением Объединенной группировки федеральных сил на Северном Кавказе, освободившей от террористов Ачхой-Мартановский и Урус-Мартановский районы Чечни и принимавшей участие в освобождении Грозного. В 2001–2004 годах — глава администрации Ульяновской области.

С 24 мая 2009 года по 4 октября 2016 года — командующий ВДВ России. В августе 2008 года возглавил российскую военную группировку в Абхазии, нанесшую поражение грузинским войскам в ходе «пятидневной войны» по принуждению Грузии к миру. С 2016 года — депутат Государственной думы Российской Федерации.

Был председателем Комитета ГД по обороне, сейчас — зампредседателя Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Возглавляет Российскую ассоциацию Героев и Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области. Начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» города Москвы.

«У бойцов — глаза шальные»

Из заметки, переданной в редакцию «Комсомольской правды» в 1999 году: «6 утра. Большая Медведица висит в небе огромным вопросительным знаком. Висит над городом Грозным, до которого отсюда, от ставки генерала Шаманова, по прямой километров 20, а передовые части Российской армии стоят от чеченской столицы в 12 километрах… …Командующий Западной российской группировкой генерал-майор Владимир Шаманов повел полки там, где боевики не ждали.

Они готовили оборонительные рубежи по Тереку и по склонам идущих параллельно ему Терского и Сунженского хребтов. Шаманов решительно и дерзко «продрал» оборону бандитов решительным маневром. Западная группировка пошла прямо по вершине Терского хребта. Боевиков забили артиллерия и авиация, оставшихся в живых «подчистили» мотострелки. Окопы и доты у Терека брошены — они уже бесполезны, если находятся под прямым огневым воздействием русской армии. Закон горной войны: кто выше, тот и прав. Сейчас войска смотрят на боевиков сверху вниз… У бойцов — шальные глаза победителей.

Они верят в себя, верят в своих командиров и верят в генерала Шаманова. «Где «Шаман» — там победа», — говорят солдаты. Наверное, после Жукова в нашей армии не было имени, которое войска поднимали бы на свои знамена. До Жукова были Суворов, Кутузов, Скобелев. Теперь Шаманов. Генерал до сих пор не выспался после 20-дневных непрерывных наступательных боев. Шаманов зол: под Бамутом боевики обстреляли наш вертолет. 20 пробоин, один из солдат на борту ранен.

— Все еще впереди, — говорит генерал».

А. Хохлов. 19 октября 1999 года.

Терский хребет. Чечня.