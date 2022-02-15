Работа для третьих лиц: бизнес-коуч рассказала о плюсах и минусах аутсорсинга

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Аутсорсинг — это передача второстепенных или непрофильных задач подрядчику-аутсорсеру, которая широко применяется крупными, средними и малыми предприятиями. О том, какие плюсы и минусы существуют при таком походе к работе, «Вечерней Москве» рассказала бизнес-коуч Нурия Архипова.

— Прежде чем говорить о преимуществах и недостатках аутсорсинга, стоит рассмотреть аутсорсинг в двух плоскостях. Первая — краткосрочный тип. Он подходит для кратковременных проектов, для стартапов, для внедрения на пики сезонности. Долгосрочный тип подходит для тех компаний, которые планируют внедрять аутсорсинг на одно или несколько звеньев производственного процесса или на целую цепочку технологического процесса, — разъяснила специалист.

По словам Архиповой, использование профессиональных аутсорсеров — это более быстрый путь для внедрения новых технологий, процессов или продуктов. А если правильно подобрать аутсорсинговую компанию в конкретной нише, то это существенно облегчит процесс взаимодействия, отметила она.

Плюсы аутсорсинга:

Универсальность услуги. Под передачу аутсорсеру, как правило, попадают внешние, непрофильные функции для компании. Например, ведение бухгалтерии, кадровое делопроизводство, производственные и логистические процессы, ведение рекламной кампании.

Выгода. Связано это с тем, что, когда мы передаем некий участок работы компании-профессионалу в данной области, у него уже отработан механизм, отлажены контакты под деятельность. Зачастую аутсорсеры очень умело оптимизируют затраты на каждом этапе.

Сокращение временных затрат. Если у компании заказчика, предположим, еще не имеется опыта в работе с рекламной кампанией, то он, подобно слепому котенку, постоянно натыкается на препятствия. А аутсорсер в это время, имея на практике кейсы, конечно, проведет рекламную кампанию без сучка и задоринки.

Отсутствие расходов на ведение документооборота. Подрядчик самостоятельно занимается полным ведением документации на привлекаемый персонал, начиная от поиска специалистов, заканчивая расчетом и начислением заработной платы.

Привлечение профессиональной команды. У аутсорсера уже собрана команда профессионалов в своей области, фактически нацеленных на результат заказчика. Поэтому аутсорсер справляется с решением узкопрофильных задач.

Сокращение затрат на персонал. При делегировании процессов аутсорсеру у компании нет необходимости содержать персонал в штате на данном участке.

Исключение всевозможных рисков. При привлечении аутсорсера компания-заказчик снимает с себя всю ответственность как перед персоналом аутсорсера, так и перед проверяющими органами за персонал.

Договорные отношения. Партнерские отношения между заказчиком и аутсорсером фиксируются договором, в котором учтены интересы, условия, обязанности и права обеих сторон.

Независимое мнение о работе участка. С помощью аутсорсинговой компании можно провести оценку собственных сотрудников, а также выявить слабые места внутри своей компании.

Возможность проверить нововведения до ввода в собственную компанию. Предположим, некая компания приняла решение о переходе от стандартных окладных систем зарплаты на KPI. Но она не готова сразу применить это на собственном персонале. При привлечении аутсорсера у компании есть возможность провести эксперимент, но не на себе, а на сотрудниках аутсорсера.

Оплата за результат. При сотрудничестве с аутсорсером есть возможность оплачивать за конкретный результат работы. В отличие от собственного персонала, эффективность которого нужно контролировать и повышать.

Минусы аутсорсинга

Риск несоблюдения корпоративного стиля компании. Важно при заключении контракта максимально подробно поставить задачу аутсорсеру. Это необходимо для того, чтобы при проведении своей работы аутсорсер не навредил внутренним положениям в компании и коллективе.

Риски с утечкой информации. Все условия конфиденциальности прописываются в договорах между компаниями. Однако предусмотреть все риски довольно сложно, как и доказать причастность аутсорсера к разглашению информации.

Зависимость от аутсорсера. Особенно касается тех предприятий, которые приняли решение о передаче целой цепи производственного процесса в одни руки. Если подрядчик не справится с поставленной задачей, компания рискует понести убытки.

Отсутствие разумной инициативы от аутсорсера. Если собственный персонал можно мотивировать и поднимать так называемый корпоративный дух, то при работе с аутсорсером это будет непросто. В целом это зависит от управленцев компании аутсорсера.

Отсутствие контроля над процессом. Переданная функция порой сложно контролируется и не поддается отслеживанию всех этапов работы.

Сырая законодательная база по вопросам аутсорсинга. Несмотря на то что спрос на услуги аутсорсинга в России неизменно растет, правовые аспекты законодательства не работают в полную силу. Ввиду этого усложняется процесс разрешения споров и судебных процессов.

Налоговые риски за аутсорсера. Это касается части работы с недобропорядочными аутсорсерами, которые оптимизируют расходы своей компании за счет неуплаты/сокращения налогов. Это касается в части НДС. Избежать этих рисков можно руководствуясь положением о проверке контрагента на добросовестность как на этапе заключения договора, так и на протяжении всего срока действия договора.

Выгоден ли аутсорсинг?

Минусы от использования услуг менее значимы, чем очевидные преимущества аутсорсинга. Это и объясняет постоянно растущий спрос и популярность его в мире бизнеса. Главные преимущества внешних специалистов — оптимизация затрат и ресурсов компании для ведения профильной деятельности.