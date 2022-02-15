Москва пластилиновая: художник-любитель лепит разные уголки родного города

Художник Алексей Микулин демонстрирует одну из своих работ / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В России 14 февраля отметили День маленьких перевоплощений. Необязательно быть волшебником, чтобы уметь придавать чему-то новые формы. Так, москвич Алексей Микулин виртуозно воплощает все свои идеи о столице с помощью пластилина. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с художником-любителем о ремесле и, вдохновившись, попробовал свои силы в этом искусстве.

Москва Алексея Микулина — это не просто воспроизведение старого города в миниатюре. Это материализованные и стилизованные воспоминания о нашем городе.

— Когда я был маленьким, то очень любил лепить из пластилина. Мне не нравились игрушки, которые были в продаже — а родился я в 1962 году, — и я делал свои. Мечтал, что, когда вырасту, куплю себе сколько угодно пластилина и буду лепить. Потом я вырос, выучился на полиграфиста, работал. К пластилину вернулся, когда стал лепить вместе со своим сыном. Ему очень нравилось, но потом он вырос... И вот только сейчас моя мечта сбылась, — рассказывает Микулин.

Одна из последних работ Алексея — комната в коммунальной квартире, где его бабушка прожила несколько десятков лет. Вылепленная из разноцветного пластилина, она полна мельчайших подробностей. Алексей любовно воспроизвел и книги на полках, и фактуру скатерти, и расцветку обоев.

— Когда два года назад я сделал макет Гостиного Двора — каким его знают москвичи до ремонта — со множеством подробностей, — люди писали, звонили и всячески благодарили меня за то, что я сумел вернуть их воспоминаниями в места их молодости, — говорит Алексей.

Макет «Красного Октября» из пластилина / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Стоит отметить, что почти все работы художника 35 на 25 сантиметров. И это неслучайно. Перед тем как создать новую работу, Алексей рисует ее макет и придумывает конструкцию: пластилин — мягкий материал и легко наносится на картон, проволоку, практически на любые поверхности. Если делать стул только из пластилина, он будет слишком хрупким. Так, в каждой работе Микулина есть точный инженерный расчет, и они очень прочные.

— Пластилин практически вечен. Главное — не допускать его перегрева и оберегать от пыли, поэтому в се мои работы я накрываю колпаком из плексигласа, выполненным по индивидуальному заказу. Фрагмент Москвы, который я сделал десять лет назад, прекрасно сохранился. Но и инженерный расчет тоже важен — у меня все легко переставляется, — говорит Алексей Микулин.

Увлечение Микулина оценили горожане — уже прошло несколько выставок. Но работает он исключительно для себя. Всю жизнь проживший в центре Москвы, Алексей делает то, что запомнилось ему.

Корреспондент газеты, вдохновившись рассказом о таком необычном ремесле, тоже решил создать макет из пластилина. Получилось сделать миниатюрную фотостудию конца XIX века. Корреспондент вылепил и камеру на треноге, и кресло с обивкой. Оказалось, это непросто.