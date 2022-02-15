Подписка «МегаФона» позволит ежегодно обновлять смартфон

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Мобильный оператор предложил клиентам своих розничных магазинов программу подписки на смартфоны, благодаря которой обновлять гаджеты можно будет ежегодно, выплачивая лишь часть от их стоимости. В декабре прошлого года пилотный проект был запущен в Москве, а теперь оформить услугу можно будет в салонах оператора по всей России.

Подписка предполагает ежемесячную оплату за смартфон вместе с абонентской платой за услуги связи. В рамках программы можно приобрести любую модель смартфона от самых популярных производителей, включая Apple и Samsung, а по истечении 12 месяцев использования устройство можно сдать в trade-in и оформить подписку на новую модель. Если пользователь сервиса захочет оставить смартфон себе, он просто продолжит выплачивать стоимость гаджета до окончания срока подписки — ее можно оформить на 15 или 20 месяцев.

По результатам пилота в столице самыми популярными брендами среди москвичей, воспользовавшихся услугой, являются Apple, Samsung и Xiaomi, а самой востребованной моделью стал Apple iPhone 13 — его выбирали более 50 процентов клиентов.

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев считает, что подписка на новые модели смартфонов будет востребована.

— Сегодня именно смартфон — основное средство взаимодействия человека и мира. В эру цифровых технологий коммуникация все чаще носит экранный характер: мы делимся фотографиями, видео, ссылками на интересные публикации в СМИ и книги. С помощью смартфона люди смотрят фильмы, слушают музыку, работают, поэтому гаджеты становятся все сложнее и сложнее. И если, например, у твоего смартфона маленькая память и туда нельзя закачать пару десятков приложений, то ты начинаешь испытывать реальные жизненные неудобства! — рассуждает эксперт. — А когда наступит эпоха связи в формате 5G, гаджеты станут еще мощнее и сложнее. Их уже сейчас не все могут позволить себе купить — потому что это реальные компьютеры с самой современной и дорогой начинкой. Мобильный оператор, по сути, работает на опережение, предлагая клиентам все более сложные модели по приемлемой для них цене. По сути, это предложение приобщиться к прогрессу в области цифровых технологий.