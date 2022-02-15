Желающих бросить курить москвичей ждут в столичных торговых центрах

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С 10 февраля по 10 марта 2022 года в столичных ФудМолл «Депо» и ТЦ «Авиапарк» проходит акция в поддержку тех, кто желает бросить курить. Акция «Бросающих» проводится в рамках нацпроекта «Демография» и направлена на укрепление здоровья граждан, мотивацию их к отказу от курения сигарет.

Участники акции смогут воспользоваться интерактивными стойками «Бросающих», узнать о проблемах, с которыми сталкиваются курильщики, перейти в сообщество, где эксперты помогут избавиться от негативной привычки.

Принцип действия прост — каждый, кто подойдет к интерактивной стойке, сможет изучить правила участия в акции, узнать причины, по которым люди начинают курить, и представить мысленно, что происходит с организмом каждого курильщика.

Участник бросает пачку сигарет или стиков внутрь стойки, запуская интерактив, в ходе которого узнает о проблемах, с которыми сталкивается курильщик. Когда пачка попадает в мусорный отсек — запускается подсветка QR-кодов со ссылками на сообщества «Бросающих» в соцсетях «ВКонтакте» и «Телеграмм». Там можно найти полезную информацию от экспертов в области здорового образа жизни, найти единомышленников и получить ответы на популярные вопросы, связанные с отказом от курения.

Сейчас сообщество «Бросающих» объединяет более 40 тысяч участников. Оно представлено в социальных сетях, присоединиться к нему может любой желающий.

Интерактивные стойки «Бросающих» будут размещены в торговых центрах пяти регионов России. В Москве они уже появились в ФудМолл «Депо» и ТЦ «Авиапарк». Акция также пройдет в Хабаровском крае, Новосибирской и Ярославская областях, Республике Татарстан.

Борьба с курением — важное направление нацпроекта «Демография». С осени 2020 года электронные сигареты в России приравнены к обычным сигаретам и на них распространяются те же запреты. Нацпроект «Демография» призван совершенствовать меры, направленные на сокращение факторов риска смертности среди населения страны.