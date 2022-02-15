Первая в России женщина-машинист электропоезда Софья Дорофеева: Судьба улыбается тем, кто целеустремленно идет к своей цели

Фото: Сергей Гусев / Пресс-служба ОАО РЖД

На Московской железной дороге начала работать первая в России женщина-машинист (РЖД) Софья Дорофеева. «Вечерняя Москва» поговорила с девушкой о том, куда приводят мечты и почему она решила сесть за пульт управления поездом.

— Софья, вы отправились в первый рейс в качестве машиниста. Целенаправленно шли к этой цели?

— Конечно, это очередная ступенька карьерного роста. Я мечтала водить поезда, пришла работать помощником машиниста, и логично, что человек, имеющий амбиции, хочет совершенствоваться, подниматься по карьерной лестнице. В моем случае следующим этапом должна была быть должность машиниста.

— Раньше нужно было проработать помощником машиниста не менее трех лет, но вы добились этого менее чем за год. Как удалось достичь таких высот?

— Действительно, помощником я проработала всего четыре месяца после колледжа. Помогло так быстро стать машинистом изменение в законе: отменили старые нормативы. И я попросила, чтобы меня послали на курсы машинистов. Далее полгода занятий, два месяца стажировки и вот самостоятельная поездка до станции Ожерелье.

— А почему вы решили связать свою жизнь с железной дорогой?

— В какой-то момент электрички стали моей жизнью. Я даже начала их рисовать. Публиковала работы в соцсети. И в какой-то момент осознала, что число подписчиков возрастало. Среди моих поклонников появились железнодорожники. Так я познакомилась с семейной парой: муж работал помощником машиниста, а жена — слесарем.

Оказалось, что девушка тоже бредила железной дорогой, мечтала о поездах, но ее не направляли на учебу. А я решила проявить настойчивость. Направилась в железнодорожный колледж на Каланчевской улице, где готовили помощников машинистов. Но когда принесла документы, мне ответили, что не примут. Мол, девушки не могут работать помощниками машинистов. Я ответила: «Не ваше дело, вы меня научите, дайте диплом, а там видно будет!» И добилась своего. Позже приняли закон, по которому разрешили женщинам водить поезда. Повезло!

Некоторые считали, что машинист, к которому я попаду, может не воспринимать меня как специалиста из-за того, что я женщина. Но мне попался хороший наставник — Михаил Ремезов. Судьба улыбается тем, кто целеустремленно идет к своей цели!

ДОСЬЕ

Софья Дорофеева родилась 2 июня 1999 года в Москве. С 2006 по 2017 год училась в художественной общеобразовательной школе № 548. С 2018 по 2020 год — в Колледже железнодорожного и городского транспорта, по окончании которого получила диплом помощника машиниста. С 2022 года работает машинистом электропоезда.