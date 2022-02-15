Спокойные цвета и ничего лишнего: дизайн «Лианозово» будет отличаться сдержанными тонами

Проект станции Московского метрополитена «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии / Фото: stroi.mos.ru / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

14 февраля в столичном Стройкомплексе рассказали о ходе работ на станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро.

Одна из трех запланированных к сдаче в следующем году станций салатовой ветки — «Лианозово» — уже обретает свои очертания. Основа — монолитные конструкции — готова на 70 процентов. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, работы сосредоточены сейчас на платформенной части.

— Монолит закончен здесь наполовину. Также строители приступили к отделочным работам, в том числе к отделке путевой стены, — отметил он.

По его словам, в ближайшее время начнется монтаж инженерных систем.

«Лианозово» — станция мелкого заложения с двумя вестибюлями, выходящими к Дмитровскому шоссе и Дубнинской улице, остановкам наземного транспорта. Ее дизайн будут отличать сдержанные тона — темно-серый и бежевый. Колонны, потолок и путевые стены облицуют металлическими панелями, пол — полированными плитами светло-серого цвета.

Строители отмечают, что работать стало проще после того, как три станции салатовой линии соединили тоннелями. Теперь важно возвести основные конструкции, установить инженерную начинку станции и перейти к ее отделке.

Работают строители не только под землей, но и на поверхности. Они возводят два вестибюля.

— Монолитные работы по сооружению первого вестибюля уже завершены, во втором они продолжаются, — сообщили в Мосметрострое.

Параллельно строится переход, который свяжет станцию с возводимым вестибюлем железнодорожной платформы Лианозово первого маршрута Московских центральных диаметров. Для того чтобы его соорудить, строители разрабатывают три котлована. Выемка грунта в двух уже завершена. В третьем к ней приступят только после того, как завершат бетонирование основных конструкций второго вестибюля станции.

На базе «Лианозово» решено создать крупный транспортно-пересадочный узел, где сойдутся метро и Московские центральные диаметры, местная сеть дорог и маршрутов наземного общественного транспорта. Появятся здесь и коммерческие объекты.

— В составе коммерческой части будущего хаба можно построить торговый комплекс с подземной автостоянкой. Площадь объекта составит 5,8 тысячи квадратных метров, — сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Также в составе транспортно-пересадочного узла планируют обустроить павильоны для обслуживания пассажиров.

ЦИФРА

6,9 километра составит длина нового отрезка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

КСТАТИ

На ветке строят «Яхромскую», «Лианозово» и «Физтех». Их открытие улучшит доступность районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский, Лианозово и Северный.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Благодаря открытию трех станций салатовой линии жители пяти районов, включая поселок Северный, сэкономят в среднем 20 минут на общественном транспорте.