Трудности договора: почему работодателям стоит учитывать потребности молодых соискателей

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Правительство РФ утвердило долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года. Это связано с тем, что все меньше выпускников средних и высших учебных заведений находят ту работу, на которую претендовали, — объяснили в ведомстве. Программа коснется более 5 миллионов человек. О том, нужно ли менять подход к организации рабочих мест с учетом предпочтений молодых, рассуждают эксперты «Вечерней Москвы».

Проблема трудоустройства молодых в последние годы становится все острее. По данным Росстата, в 2020 году работу на рынке труда искали 1,5 миллиона выпускников вузов и колледжей, в прошлом эта армия безработных увеличилась как минимум еще на миллион человек. Причем, как утверждают аналитики, в период пандемии количество предложений для молодых специалистов от работодателей снизилось более чем на 40 процентов. Сегодня на одну вакансию с минимальным опытом приходится в среднем пять соискателей. Причин сложившейся ситуации — тьма. А одна из главных, как утверждают эксперты, как раз в отсутствии опыта.

— Это абсолютно тупиковая позиция, — говорит менеджер по трудоустройству одного из столичных рекрутинговых агентств Алексей Горленко. — Выпускник априори опыта не имеет. Нередко работодатели жалуются и на профессиональную подготовку молодых кадров.

Есть такая проблема: многие вузы, например, дают исключительно теоретические знания, пренебрегая практическими навыками. Но восполнить эти пробелы проще именно на рабочем месте, с помощью наставников из числа опытных сотрудников. Но по факту возиться с молодежью мало кто хочет.

Как утверждают авторы программы, планируется сделать так, чтобы современное образование в большей степени отвечало бы требованиям работодателей, а также создать условия, позволяющие студентам совмещать учебу с работой. Для решения этих задач предусмотрены 32 мероприятия, на реализацию которых в этом году будет направлено более 9,9 миллиарда рублей.

— Всерьез заняться проблемой трудоустройства молодежи давно пора, — считает социолог Алексей Егоров. — Давайте, не забывать, что молодые составляют четверть мировой рабочей силы. Как и о том, что в нашей стране молодежь — это граждане в возрасте от 14 до 35 лет. Практически четверть человеческой жизни, причем самой активной. И требования к месту работы у подростка и 30-летнего человека серьезно отличаются, и это тоже нужно учитывать.

Пленники стереотипов

Чтобы начать трудовой путь, сначала нужно понять, в каком направлении двигаться. В столичной системе среднего образования много лет действует программа ранней профессиональной ориентации, старшеклассники имеют возможность учиться в профильных классах, например в инженерном или медицинском. Однако всегда ли школьники ориентируются исключительно на свои интересы, большой вопрос, поскольку, по данным Министерства просвещения, почти 70 процентов детей выбирают профессию под влиянием родителей.

— Думаю, это одна из причин, по которой в нашей стране сегодня огромное число тех, кто работает не по специальности, — говорит социолог. — Родители, конечно, хотят как лучше. Беда в том, что, советуя, а порой и навязывая ребенку будущую профессию, они исходят из своих собственных представлений о рынке труда, его востребованности и приоритетах места работы.

Действительно, согласно опросам, для большинства россиян поставить ребенка на ноги означает прежде всего помочь ему с выбором профессии и дать хорошее, причем желательно высшее, образование.

— То, что выпускники вузов составляют большую часть молодых безработных, почему-то никого не смущает, — комментирует эксперт службы занятости Алексей Горленко. — А попробуй предложи отправить ребенка учиться на какую-нибудь рабочую специальность! Практически каждая мать тут же возмущенно воскликнет, что ее чадо заслуживает большего и не должно заниматься физическим трудом. Это ведь тоже проблема. На самом деле сегодня реально построить отличную карьеру и после колледжа, не говоря уже о том, что современные рабочие профессии ориентированы на новейшие технологии, «умную» технику, труд на которой далек от размахивания кувалдой. Но родительские наставления, как бульдозер, загоняют ребят в вузы, тем самым существенно ограничивая их выбор.

Максим Безруков, окончив школу, по настоянию родителей поступил на бюджет в Московский институт тонких химических технологий.

— На последнем курсе химия мне окончательно наскучила, и я просто перестал учиться, — говорит Максим. — Пошел в армию, было сложно, но больше жалко потерянного времени. Зато там я четко понял, что вуз, в котором учился, совсем не то, что я хочу. Сейчас работаю в компании, занимающейся установкой пластиковых окон. Руки у меня откуда надо растут, справляюсь. Институт я, кстати, все-таки окончил. Просто чтобы успокоить родителей. Сейчас раздумываю, не поступить ли в строительный колледж.

Фото: Рixabay

Недавнее исследование сервиса по трудоустройству SuperJob показало, что у представителей разных поколений существенно различаются требования к работодателю. Так, для граждан, родившихся в период с 1963 по 1984 год, важны гарантии фиксированного рабочего дня, отсутствие командировок и переработок, а также предоставление дополнительного соцпакета в виде полиса ДМС и льготных путевок. Своим детям поколение родителей при трудоустройстве настоятельно рекомендует ориентироваться именно на эти аспекты.

В то время как миллениалы и зуммеры ждут от будущих начальников совсем другого.

Вопрос доверия

Около 30 миллионов российских граждан условно причисляются к поколению миллениалов. Собственно, они — главный и основной костяк трудоспособного населения страны. Многие из них, родившиеся в лихие 90-е, уже сами стали родителями. Для них главный критерий при выборе места работы — возможность карьерного роста и стабильный заработок, позволяющий обеспечить семью.

— Среди тех, кому сейчас 30–35 лет, по статистике больше всего трудоголиков, — говорит психолог Людмила Федотова. — Что вполне объяснимо: у большинства представителей этой возрастной группы растут маленькие дети, которых надо содержать, кормить, одевать и воспитывать. Поэтому материальное благополучие семьи для них на первом месте. И помощь от государства им, скорее, нужна для возможности улучшить жилищные условия. А вот младшие миллениалы, появившиеся на свет на заре XXI века, только начинают строить карьеру. Они амбициозны, хотят все и сразу. Возможно, поэтому чаще других меняют место работы, пытаясь найти оптимальный вариант и с точки зрения заработка, и возможности обучения. Но лодырями и бездельниками я бы их не назвала. Просто они другие, и подход к работе у них иной.

Как и у следующего поколения рабочей силы. Так называемым зуммерам сегодня чуть больше 20. Они как раз те самые нынешние выпускники вузов, обивающие пороги служб занятости в поисках работодателя, готового принять в штат неопытного специалиста. Отношения с начальством у них складываются по-разному, утверждают эксперты по трудоустройству. Причем многое зависит от того, как принимают и насколько помогают начинающему трудовой путь старшие коллеги.

Александра Соколова, год назад окончившая Московский педагогический институт, работать начала еще будучи студенткой.

— Занималась репетиторством, — рассказывает она. — Через знакомых находила учеников, которых нужно было подтянуть по математике. А когда дело стало подходить к диплому, я пошла по всем ближайшим от дома школам. Меня не слишком охотно, но брали. Но устроилась я в итоге по рекомендации учителя школы, в которой училась. Уверена, что это мне помогло: коллеги с опытом помогают решать все рабочие моменты, за что я им очень благодарна. В меня верят, меня поддерживают.

Между тем, порядка 24 процентов зуммеров ориентированы на удаленную работу. Эксперты объясняют это появившимися в последнее время большими возможностями заработка в интернете.

— Рынок труда стремительно пополняется новыми профессиями, большинство которых связано с информационными технологиями, — говорит консультант по трудоустройству Елена Савкина. — Осваивать их придется как раз поколению «зет» и следующим за ними «альфам». И, конечно, работодателям уже сейчас стоит пересматривать свои принципы организации труда. Ведь они в большинстве своем — представители поколения родителей. Пора бы уже прислушаться к повзрослевшим детям. Пандемия достаточно наглядно показала, что успешно и качественно можно работать из дома, не тратя время на дорогу в офис. Работодателю в конечном счете важен результат, а не то, где территориально находится его сотрудник. Вообще проблема трудоустройства молодежи, на мой взгляд, во многом связана с отсутствием понимания между поколениями «отцов и детей». Старшие тяготеют к традиционной, привычной и годами проверенной организации труда, а молодые хотят иметь выбор, вариативность.

Сделать первые шаги

Что захочет поколение «альфа», представители которого пока учатся в младшей школе, еще не совсем понятно. Однако, как утверждают эксперты, сейчас зуммеры прокладывают им дорогу, пытаясь подстроить рынок труда под свои требования. Получается, правда, пока не очень.

В исследовании сервиса «Работа.ру» российские работодатели помимо отсутствия опыта в числе причин отказа называют безответственность и недисциплинированность молодых в возрасте 18–24 лет. С тем, что эти качества — дело наживное, согласны единицы респондентов. Желание кандидатов заводить детей не устраивает 5 процентов потенциальных работодателей. Что, согласитесь, странно, коли речь идет о самой репродуктивной возрастной категории граждан. Другие аргументы еще более спорны: каждый пятый работодатель указал на зависимость молодежи от электронных устройств. А региональный директор одного кадрового агентства Элиза Киркби утверждает, что в приеме на работу могут отказать из-за повышенной активности соискателя в соцсетях.

Работодателей студента 6-го курса факультета информатики и вычислительной техники Российского технологического университета (МИРЭА) Артемия Пятницкого это, к счастью, не смущает. Работать юноша начал еще на 3-м курсе.

— Правда, устроился не сразу, — рассказывает он. — В первой конторе мне предложили решить олимпиадную задачу, и я с ней не справился! Но потом меня пригласили на собеседование в компанию, занимающуюся сотовой связью. И после тестирования, на котором я показал, что реально могу и умею как программист, сразу предложили работу. Но оттуда пришлось вскоре уйти, поскольку начались конфликты с начальством: мои знания опережали подходы старших товарищей.

Сейчас Артемий дистанционно работает бэк-разработчиком в одном из столичных банков, зарабатывая больше своих родителей.

— Мне удобно работать дома: я, можно сказать, живу в цифровом пространстве, — говорит он. — Совмещать учебу и работу, каждый день посещая офис, было бы сложно. Еду заказываю, с друзьями в соцсетях общаюсь. Работе это не мешает.

Фото: Рixabay

К сожалению, далеко не всем студентам, пытающимся подработать параллельно с учебой, удается найти работу по профилю. Под их сложный график, согласно опросам, готовы подстраиваться лишь два процента работодателей. Хочешь не хочешь, приходится искать другие варианты. Виолетта Плаксунова решила учиться дистанционно на языковых курсах в китайском университете. Учебу оплачивает сама, работая бариста в одном из московских кафе.

— Моим главным требованием при трудоустройстве был график, чтобы я могла работать только во второй половине дня, поскольку в первой у меня занятия онлайн, — рассказывает 22-летняя девушка. — Если работа была бы связана именно с тем, чем я хочу в дальнейшем заниматься, я бы выбрала работу. Но в моем случае ставлю учебу в приоритет. О нашем поколении говорят, что мы ленивые и у нас слишком высокие требования. А мы хотим работать! Просто все в мире развивается слишком быстро, у нас нет времени, чтобы перепробовать много разных специальностей. Поэтому большинство, думаю, хотят сразу попасть в среду, которая сможет помочь развиться в выбранной сфере. Это и есть на самом деле наше «завышенное» требование к рынку труда: чтобы он был более пластичным и многообразным.

Кстати, в новой программе содействия занятости молодежи большой блок посвящен целевому набору в вузы по направлению предприятия. Именно так окончил факультет авиастроения в МАИ молодой специалист Павел Охотин.

— Когда решил, куда буду поступать, стал искать предприятие, заинтересованное в таких специалистах, — рассказывает он. — Нашел конструкторское бюро, мне предложили подписать договор. Организация оплатила мое обучение с условием, что после окончания вуза я проработаю в ней не меньше пяти лет. Взяли меня сразу на должность инженера-технолога. Но проблемы есть: я учился работать на современном оборудовании, а коллеги предпочитают использовать устаревшие, но привычные им станки. Новейшие при этом тупо простаивают. А мои призывы шагать в ногу со временем никого не вдохновляют.

Заметим: 30 процентов представителей бизнеса считают, что молодежь не умеет принимать критику.

Недавно, комментируя принципы молодежной политики, глава Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко отметила, что «именно молодое поколение может по-новому взглянуть на рабочий процесс, внести свои предложения и применить новые знания, полученные в университете, на практике». Но сегодня прислушаться к этому готовы лишь 13 процентов работодателей, отметивших у молодых специалистов такие качества, как гибкость ума, креативность и умение быстро вливаться в коллектив.

ЦИТАТА

Арабская пословица:

— Дети больше походят на свое время, чем на своих родителей

ЦИФРА

1,5 миллиона молодых россиян сегодня официально признаны безработными.

КСТАТИ

По данным исследовательского центра SuperJob каждая пятая российская компания отказывает кандидатам в приеме на работу из-за слишком высокой квалификации. Выяснилось, что трое из десяти граждан сталкивались с отказом в приеме на работу в связи с тем, что они, по мнению работодателя, «переросли» свободную вакансию. Причем такой отказ получают не только специалисты с солидным трудовым стажем, но и молодежь: к излишней квалификации могут причислить и высшее образование, если для работы достаточно среднего специального.