Валерий Теличенко: Перечень дистанционных услуг постоянно расширяется

Фото: Из личного архива Валерия Теличенко

Во вторник, 15 февраля, в Департаменте строительства Москвы сообщили о начале строительства очередного дома для программы реновации в районе Люблино. О том, какую помощь могут получить участники программы при переезде и какие цифровые сервисы им доступны, «Вечерней Москве» рассказал председатель Общественного штаба реновации Валерий Теличенко.

— Валерий Иванович, сколько обращений поступило в Общественный штаб за прошлый год?

— За 2021 год в штаб поступило более 29 тысяч обращений жителей. На горячую линию позвонили почти 26 тысяч человек, более 1600 обращений мы получили на электронную почту. На приемы, в том числе с участием представителей органов власти, обратились более 1400 человек. Если в 2020 году самый популярный вопрос был о сроках переселения, поскольку все ожидали информации об этапах реновации, то в 2021 году он составляет только третью часть всех обращений. В прошлом году началось активное переселение жителей, москвичей стали больше интересовать вопросы, касающиеся предоставления нового жилья, информирования о начале переселения, возможности покупки дополнительных квадратных метров.

— Как изменилась работа штаба в пандемию?

— С начала пандемии мы не останавливали свою работу ни на один день. Работая в удаленном режиме, наши сотрудники продолжают консультировать жителей по телефону, поскольку очные личные приемы отменены. За это время мы освоили формат онлайн-приемов, которые штаб организует совместно с органами власти. Такие приемы не только безопасны с точки зрения распространения инфекции, но и экономят время, поскольку жителям не нужно никуда ехать, а подключиться к приему можно в любом удобном для них месте.

— Оформить переезд сегодня можно практически не выходя из дома. Насколько эффективно, по-вашему, работают онлайн-сервисы?

— Перечень услуг, которые жители могут получить дистанционно при переселении, постоянно расширяется. Недавно он пополнился возможностью передать онлайн копии документов через портал mos.ru. Раньше для этого нужно было идти в центр информирования по переселению.

Используя суперсервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации», москвичи получают регулярные сообщения обо всех этапах переселения, могут оставить заявки на осмотр квартиры и подписание договора, услуги грузчиков, о необходимости устранения строительных дефектов, записаться к нотариусу. Считаю создание такого сервиса очень современным и актуальным решением.

— Могут ли москвичи сами предложить вариант стартовой площадки для строительства дома по программе?

— Жители действительно могут предложить свои варианты и предлагают. Каждый месяц на площадке штаба прием ведут представители Москомархитектуры. Данный вопрос находится в их сфере ведения. Можно просто позвонить нам в штаб и записаться на прием. Все предложения жителей будут изучены. Однако не все пригодные на первый взгляд территории для строительства будут таковыми по факту. Причины для этого могут быть разные: прохождение подземных коммуникаций, затрудняющих проведение строительных работ, недостаточное по площади пятно застройки, земля может находиться не в собственности города и прочие.

СПРАВКА

Обратиться в Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации можно по любым вопросам, связанным с программой, по телефону горячей линии: 8 (495) 548-20-80. Горячая линия работает по будням с 9:00 до 20:00. Также обращения можно отправить на электронную почту: renovation@shtab.opmoscow.ru. Подробнее — на сайте: renovation.opmoscow.ru.