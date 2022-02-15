Немного красок и фантазии преобразят гардероб

Студентка РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Николаева рассматривает джинсы, которые необычно задекорировали с помощью булавок / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Во вторник, 15 февраля, в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова провели фестиваль экологичной моды Plekhanov Eco Fashion Day.

Студентки вуза Екатерина Николаева и Диана Рахметуллова аккуратно вырисовывают на светло-голубых джинсах яркие розовые и красные сердечки по меловому контуру.

Вот так легким движением руки обычные штаны классической модели превращаются в модный элемент гардероба, который будет притягивать взгляды окружающих.

— Я узнала о мероприятии накануне вечером и решила записаться на мастер-класс, — рассказывает Диана. — Подружка мне сказала, что это будет интересно. Не обманула! Оказывается, дать вторую жизнь ненужной вещи очень просто. И получается уникальная вещь, которой ни у кого нет. Надеюсь, таких мастер-классов будет больше.

После того как джинсы заняли свое место на вешалке, чтобы высохла краска, студентки решили посмотреть, как еще можно преобразить ненужные вещи. Для этого организаторы подготовили целую коллекцию одежды. Вот, например, к шортам пришили кружевные штанины. Получились необычные брюки.

А рядом на обычные серые штаны прицепили десятки булавок. Такая вещь будет органично смотреться в гардеробе любителя рок-музыки.

— Темой этого фестиваля стал апсайклинг — творческое осмысление ненужных вещей, дающее им вторую жизнь. Мы хотим вырастить поколение, которое заботится об экологии, — говорит организатор мероприятия, представитель нидерландской компании по производству одежды в России Наталья Долл.

Чтобы популяризировать среди студентов осознанный подход к вещам, в вузе поставили несколько точек по сбору ненужной одежды. Оттуда ее заберут представители благотворительного фонда и отправят нуждающимся. Вещи, которые не подойдут для дальнейшей носки, отдадут на переработку.

Завершился фестиваль дефиле, где студенты РЭУ имени Г. В. Плеханова выступили в качестве моделей. Они показали коллекцию одежды российского экобренда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина Положишникова, заместитель директора высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии» РЭУ имени Г. В. Плеханова:

— Такой проект проходит в третий раз. Он объединяет людей из областей экологии, моды и бизнеса, вовлекает в эти процессы и нашу молодежь. Эта тема для них очень актуальна. В предыдущие годы мы обсудили цифровую моду и переработанные экологичные материалы. Это помогает экономить ресурсы и средства. Наш университет уверенно взял курс на развитие «зеленых» инициатив.