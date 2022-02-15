Алексей Аграновский: Новый штамм стал более заразным после мутации

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15 февраля в Дании обнаружили новую мутацию штамма «стелс-омикрон». Однако поводов для беспокойства пока нет, считает вирусолог Алексей Аграновский.

Изменение произошло в белке под названием ORF3a, который отвечает за перемещение вируса внутри человеческой клетки.

— В целом замена аминокислот влияет на свойства белков. Например, как это было в штамме «омикрон». Там произошла мутация в белке-шипе: вирус стал лучше связываться со слизистой оболочкой человеческого организма. Это и стало причиной сильной контагиозности, то есть заразности, штамма «омикрон», — объяснил Алексей Аграновский.

Измененный белок нового штамма вызывает воспалительные реакции в клетках организма. По мнению Алексея Аграновского, это может привести к тому, что COVID-19 станет еще более заразным.

— Тем не менее поводов для беспокойства я пока не вижу. На мой взгляд, появление еще более контагиозного штамма в общей эпидемиологической ситуации в мире мало что меняет. Ведь это тот же самый штамм группы BA.2, что и «омикрон», и изначальный вариант «стелс-омикрона». А более детальную информацию о каждой из этих мутаций коронавируса можно будет получить только после исследований клинических образцов. Тогда ученые проведут их сравнительный анализ, — отметил Алексей Аграновский.

Он добавил, что вакцина «Спутник V» хорошо защищает от COVID-19. Поэтому москвичам стоит пройти вакцинацию. А тем, кто сделал прививку в прошлом году, пора ставить повторный укол. Тогда, даже в случае заражения, болезнь пройдет в легкой форме. Это подтверждает статистика.