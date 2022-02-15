Сергей Тетюшкин: Перенесенный вирус может вызвать неврологические расстройства

Фото: Из личного архива Сергея Тетюшкина

15 февраля хирург, кандидат медицинских наук Сергей Тетюшкин рассказал о том, как коронавирус влияет на когнитивные функции переболевших людей.

Врач поясняет: ухудшение памяти, снижение умственной и физической работоспособности, снижение внимания, «мозговой туман», перепады настроения, тревожность, бессонница, рассеянность, нарушение координации, снижение профессиональных навыков, сложности со счетом — все это называется «когнитивные нарушения или расстройства».

— И это одна из самых часто — от 40 до 80 процентов — озвучиваемых проблем у пациентов с COVID-19, — отмечает Сергей Тетюшкин. — Сочетание поражения вирусной инфекцией нервной системы и последствий системных иммунных ответов способствует неврологическим проявлениям коронавируса.

По его словам, коронавирусная инфекция чаще всего выступает провоцирующим фактором развития имевшихся явных или скрытых неврологических расстройств.

— В большинстве случаев речь идет о легких расстройствах, однако у пожилых пациентов возможен переход в тяжелое течение, вплоть до развития слабоумия, — продолжает Сергей Тетюшкин. — Для молодых пациентов характерны легкие формы. Если до COVID-19 человек не испытывал проблем с памятью, сном, вниманием, речевыми способностями, то возникшие проблемы можно отнести к последствиям коронавирусной инфекции.

Врач поясняет: чем тяжелее протекал COVID-19, тем сильнее он повлиял на когнитивные функции человека.

— В большинстве случаев пациенты, не имевшие ранее нейродегенеративных заболеваний (например, болезни Паркинсона или Альцгеймера), полностью выздоравливают. У таких пациентов полное восстановление происходит в течение шести месяцев, — говорит он. — Чем раньше пациент обратится за медицинской помощью, тем быстрее и полноценнее пройдет восстановление. Консультация невролога, психотерапевта или психиатра поможет справиться с проблемой эффективно.

Сергей Тетюшкин перечисляет пациентов, которые относятся к группе риска. Среди них — пациенты, уже имеющие неврологическую патологию, люди с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией.

— В группе риска также находятся пациенты с бронхиальной астмой и дыхательной недостаточностью, — перечисляет врач.

Причинами когнитивных дисфункций могут стать: гипоксия (снижение поступления кислорода в мозг), тромбозы сосудов, цитокиновый шторм, стресс, депрессия, тревожность в течение длительного времени, хроническая усталость, нарушение сна, перепады настроения после вируса, — говорит Тетюшкин.