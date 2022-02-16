Некоторые страны еще под замком: куда россияне смогут поехать в отпуск уже летом

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С каждым днем все больше государств открывают свои границы для туристов. На прошлой неделе «зеленый свет» для путешественников зажгли Филиппины. Чуть раньше Литва и Германия, где действовали жесткие антиковидные ограничения, вслед за Великобританией заявили, что постепенно начинают смягчать режим и готовы принимать путешественников. Правда, пока эти страны доступны лишь для жителей европейских государств. Однако и россияне в выборе направления для отдыха не ограничены. «Вечерняя Москва» узнала у представителей туристической отрасли о том, куда мы сможем поехать в отпуск уже этой весной и летом.

К лету все откроется?

Как рассказал «ВМ» туристический агент Дмитрий Мир, чем ближе к весне, тем больше стран снимают свои ограничения для жителей России:

— К лету, по предположениям турагентств, все страны европейского континента полностью будут открыты для россиян. То есть мы можем ожидать возобновления чартерных перевозок в Испанию, Кипр, Грецию, Мальорку. Все остальные страны этого континента представляют собой непакетные туры и будут действовать на базе регулярных рейсов. Что это означает? Например, вы захотели полететь в Лиссабон, купили билет и полетели без каких-либо сложностей. Единственный нюанс — перед посещением стоит ознакомиться с правилами посещения страны именно для наших соотечественников.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что во многом путешествия становятся возможными благодаря тому, что «омикрон»-штамм «никто более не воспринимает в качестве смертельно опасного вируса»:

— Все больше государств признают «омикрон» одним из вариантов ОРВИ и открываются для мира, в том числе и России.

Эксперт отметил, что отдельные страны, где наблюдалась высокая смертность от COVID-19, не закрывали свои границы и не ограничивали своих граждан в желании путешествовать:

— Например, в США ежедневно фиксировали до миллиона заболевших, но Штаты же не запретили американским туристам путешествовать по миру.

Эксперт отметил, что на данный момент россияне ожидают открытия азиатских стран: Китая, Индонезии, Южной Кореи и Шри-Ланки.

Где нам рады?

В свою очередь директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма» Александр Осауленко рассказал, что на сегодняшний день для граждан РФ открыто не более десяти стран. В их числе Турция, Египет, Доминикана, Куба, ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы, Мексика, Армения, Израиль, а теперь и Норвегия:

— А вот некоторые страны Евразии пока под замком. Правда, открываются постепенно островные государства, как Таиланд и Филиппины.

Эксперт подтвердил, что высокий спрос среди россиян отслеживается по китайскому направлению:

— Китайские коллеги уже сообщают, что во второй половине текущего года будут готовы распахнуть официально свои границы перед россиянами и остальным миром. Пока же Поднебесная для русских недоступна. В список стран, которые на стадии открытия, входит также Южная Корея, к которой российские туристы тоже неравнодушны. Пока в этой части света действуют серьезные санитарные ограничения. Ожидается также восстановление туристических связей с Вьетнамом, которые были до начала пандемии.

Кстати, на Филиппины, которые объявили об открытии для международного посещения, массового наплыва россиян никогда и не было. Более того, сейчас это государство пока закрыто для русских туристов. Правда, заехать в страну могут те, кто, имеет особый статус — гражданство, студенческую визу или медицинское приглашение.

Осауленко акцентировал, что новость о снятии карантинных мер туристической страной не значит еще, что она готова к наплыву туристов:

— Следует более глубоко рассматривать такие инфоповоды. Каждый раз, когда страна говорит, что открывает свои границы и готова принимать иностранцев, нужно дополнительно интересоваться, кого именно она впускает, на каких основаниях.

Эксперт отметил, что отдельно нужно смотреть о мерах для въезда российских туристов.

Как попасть в Штаты и Европу?

В свою очередь представитель Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал «ВМ» о том, что критерии открытости страны на данный момент определяет российский Оперштаб после восстановления регулярного воздушного сообщения:

— Вообще, согласно Конституции России, все границы стран открыты. Разумеется, в каждой стране есть свои правила въезда, где-то действует карантин, для посещения отдельных государств необходима виза. Но стоит отметить, что по сравнению с минувшим годом количество открытых стран увеличилось в четыре раза, а среди них есть популярные туристические направления, куда теперь разрешены не только регулярные рейсы, но и чартеры.

По словам спикера, огромной популярностью у россиян, как и ранее, пользуются Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Доминикана, Куба, Мексика, Мальдивы и многие другие государства. С наступлением летнего сезона ассортимент и предложения будут расширяться. Вскоре, согласно решению оперативного штаба российского правительства, возобновятся полноформатные перевозки на Кипр. Этот регион, уточнил спикер, откроется для русских туристов уже 1 марта:

— Кипр стал восьмой страной из 79 открытых стран в мире, куда разрешены чартерные рейсы. Все мы в ожидании открытия ряда стран туристического сегмента, которые в настоящее время утверждает оперативный штаб. Так, однозначно будут увеличены рейсы в Тунис, Грецию, Болгарию и Хорватию.

Эксперт отметил, что большим заблуждением является мнение о том, что Европа для россиян закрыта. Посетить страны «шенгена» возможно, правда, если учитывать все требования конкретной страны:

— Есть еще одна сложность: туристические компании все равно формируют поездки только в открытые государства, по которым оперативный штаб правительства возобновил воздушное сообщение. При этом не нужно забывать, что в ряде стран действуют свои правила посещения. Более того, в Европе, увы, пока нет единых и общих правил въезда, везде они отличаются. Например, Норвегия полностью отменила все ограничения, масочный режим, ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации. Эта скандинавская страна возобновила выдачу туристических виз.

Такие же визы выдают и другие страны шенгенского соглашения: Греция и Венгрия. Горин подчеркнул, что россияне могут получить даже национальную визу Хорватии, Болгарии и бесплатную электронную визу Кипра. Ряд стран мира для въезда требуют предъявить зарегистрированный Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством лекарств сертификат о вакцинации:

— Речь идет о странах, которые не признают российские препараты. Например, США или Великобритания. Поэтому если у вас для самостоятельной поездки есть такой документ, вы прошли бустерную вакцинацию или полнокомпонентную в другой стране мира, тогда вы можете путешествовать и в те страны, в которых у вас открыта виза.

Эксперт подчеркнул, что правила посещения стран меняются ежедневно и все больше государств отменяют ограничения по примеру Норвегии:

— Великобритания упростила правила въезда, ряд других стран вообще отменили давно ПЦР и сертификаты по вакцинации. В этот список входит Куба, Мексика и Доминикана. А вот для посещения некоторых европейских стран пока нужно иметь особое обстоятельство. К особым обстоятельствам относится бизнес-приглашение, медицинское лечение, воссоединение семьи, рабочая или студенческая виза. Сюда же относят, в том числе, и возможные туристические поездки.

Перед планированием отпуска, заметил представитель АТОР, нужно уточнять правила въезда в желаемую страну и изучить актуальную информацию, которую можно узнать у туристических агентов или на официальных сайтах посольств стран.

Просрочку не везде принимают

В преддверии весеннее-летнего туристического сезона Горин посоветовал россиянам путешествовать лишь в открытые страны и заранее оформлять через туристические компании визы, если планируется поездка в визовый регион:

— Уточняйте всегда — котируется ли российская вакцина в стране, в которую собираетесь, и сколько она действует. Ведь где-то документ актуален год, в то время как в ряде стран этот срок не превышает девяти месяцев. В других странах и вовсе шесть месяцев действует сертификат. Есть даже направления, которые всего три месяца считают действительным документ о вакцинации.

Что касается Соединенных Штатов, нужно учитывать, что в РФ на визу подать невозможно из-за ограничений в работе посольства. США принимают всех граждан России, в том числе с туристическими целями:

— Воздушное сообщение с США у нас возобновлено. Так, выполняются рейсы в Нью-Йорк и в другие города. Для въезда в страну необходима действующая американская виза, которую можно оформить на территории другого государства по предварительной записи. Например, Польша, Армения или страны Прибалтики.

Горин отметил, что по правилам, с 8 ноября страна принимает только вакцинированных туристов. Лица, которые имеют визу, но привиты российской вакциной, посетить США не смогут:

— Для США нужно иметь зарегистрированный ВОЗ-сертификат о вакцинации, который можно сделать во время вакцинного тура. Такие туры предлагаются агентами во многие страны мира, которые открыты и имеют препараты, принимаемые американским государством. В рамках тура можно посетить такие направления, как Сербия, Хорватия, Болгария, Армения, Греция или Турция, чтобы сделать укол и отправиться в США, если, конечно, имеется виза.

Эксперт напомнил, что среди россиян немало тех, кто имеет долгосрочную действующую визу США, которая была получена до пандемии. Эксперт напомнил, что Штаты признают китайские вакцины «Синофарм» и «Синовак», AstraZeneca, Johnson, Moderna и Pfizer, а российских в этом списке нет.

В то же время собеседник «ВМ» подчеркнул, что сегодня есть немало стран, которые признают отечественные препараты:

— Абсолютно все наши вакцины признают Куба, Венгрия и Тунис.

Эксперт в заключение отметил, что информация о правилах посещения зарубежных направлений постоянно меняется и для получения актуальной информации следует следить за новостями на официальных сайтах турагентств и порталах дипломатических представительств стран, которые турист намерен посетить.