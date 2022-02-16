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Безопасный двор: жители сами решат, нужны ли им изменения

Марьяна Шевцова

Общество
Безопасный двор: жители сами решат, нужны ли им изменения
Урбанист, соавтор рекомендаций Артем Герасименко наглядно демонстрирует, как сильно высокий сугроб снижает взаимную видимость транспорта и пешеходов. На примере видно, что машина вполне может сбить человека, который выходит с тротуара на дорогу / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Центр организации дорожного движения, подведомственный Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, разработал рекомендации по повышению безопасности дворовых территорий. «Вечерняя Москва» пообщалась с создателями этого документа, а также узнала мнение экспертов по поводу внесения изменений в жизнь столичных дворов.

По данным ГИБДД Москвы, во дворах произошло 602 ДТП, 19 человек погибли. Какие изменения предлагает Центр организации дорожного движения, выяснил корреспондент «Вечерней Москвы».

Обеспечение безопасности дорожного движения — приоритет работы правительства Москвы. Но все мы привыкли считать, что когда говорят о дорогах, то подразумевают большие площади, эстакады, развязки, улицы, переулки. И совсем никто не думает о дворовых территориях, где тоже каждый день ездит огромное количество машин.

Шесть процентов от общего числа погибших в 2021 году в Москве в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали во дворах. Это серьезная цифра. И тут даже бессмысленно говорить, что каждая жизнь бесценна, ведь это очевидный факт. А когда погибает не один, а много людей — это становится реальной городской проблемой. Решение которой как раз и предложили в Центре организации дорожного движения.

— Многим во дворе приходится пробираться через плотные ряды машин, дышать выхлопами, чувствовать тревогу и даже угрозу. Хаотичная парковка, высокая скорость во дворах, плохая видимость — все это провоцирует ДТП с пешеходами, — пояснил заместитель руководителя ЦОДД Артур Шахбазян.

Эксперты изучили более 24 тысяч московских дворов, выявили самые аварийные — на их основе сформировали набор типовых мер.

— Собрали в один документ эффективные зарубежные практики, проведя исследования городов, схожих с Москвой по населению и динамике развития. Лучшие и оптимальные решения применили к аварийным московским дворам, — добавил Артур Шахбазян. — Наша методичка носит рекомендательный характер.

Он справедливо заметил, что Центр организации дорожного движения не отвечает за дворовое пространство в городе.

— Но для нас важно, чтобы каждый человек, выходя из дома, не боялся за жизнь и здоровье своих детей и свою собственную. Мы уже работаем с застройщиками, префектурами и другими ведомствами, которые отвечают за безопасность московских дворов, предлагая им конкретные решения. Какие именно меры реализовать — будут определять только собственники территорий, — сказал заместитель руководителя ЦОДД.

Один из таких аварийных дворов находится рядом со станцией метро «Университет». Вместе с соавтором методички, руководителем проектного бюро, урбанистом Артемом Герасименко мы побывали там и лично убедились, что проблема действительно существует.

— Посмотрите, мы видим наглядный пример того, как припаркованы автомобили в неположенном месте, — говорит Артем Герасименко, указывая на машины, стоящие около ворот детского сада. — И табличка «Машины у ворот не ставить» никого не смущает.

Мало того что въезд на территорию садика перекрыт, так еще и доступа к мусорным контейнерам, которые стоят рядом, тоже нет.

Вторую проблему этого двора замечаем тоже практически сразу. В центре территории расположена прогулочная зона, но выход из нее ведет прямо на дорогу. Нет никаких знаков, ограничителей. Ситуацию осложняет еще и высокий сугроб — не меньше 150 сантиметров, за которым человека, а уж тем более ребенка, будет не видно. Причем летом вместо сугроба здесь высокий кустарник, который тоже заграждает видимость.

— А теперь представим ситуацию, что человек выходит с этой дорожки, хочет перейти через дорогу во дворе, а в этот момент из-за угла на него выезжает автомобиль. Хорошо, если он едет на низкой скорости, а если на высокой? Это может привести к серьезному ДТП с летальным исходом, — говорит эксперт.

При этом мы видим, что проезжая часть в этом проблемном месте широкая. И одно из решений, которое предлагается в методичке, сузить проезжую часть, перенеся бордюр и удлинив пешеходную зону.

— Кроме того, можно сделать тротуар там, где у ворот детского сада стоят авто, поставить там мафы. Их свободно объедет технический транспорт с высокой подвеской, но не сможет легковой автомобиль, — добавил он.

Установка лежачих полицейских тоже необходима. Это поможет снизить скорость проезжающих машин.

Обойдя весь двор, мы нашли еще несколько проблемных участков, а также припаркованные автомобили на разметке для остановки пожарного транспорта.

— Если вы заметили, мы никаким образом не сокращаем своими изменениями количество парковочных мест во дворе, а предотвращаем возможность оставлять машины там, где это и так запрещено, — подчеркнул Артем Герасименко. — И в целом при разработке методички у нас не стояла задача запретить парковку во дворах. Мы лишь хотим, чтобы придомовые территории были безопасны для москвичей, в том числе тех, у кого нет личных машин и кто пользуется общественным транспортом. Они ведь не должны страдать.

КАК У НИХ

  • Австралия. Приоритет пешеходов перед машинами и велосипедистами вне зависимости от времени, дорожных сигналов и других условий.
  • Австрия. Зона обозначается дорожными знаками. Въезд ограничен и разрешен резидентам, обслуживающим машинам и технике. Парковка только в отмеченных местах.
  • Испания. Зона с ограничениями движения машин. Водители при движении в зоне должны отдавать приоритет пешеходам. Парковка только в отмеченных местах. Пешеходам разрешено выходить на дорогу, детям — играть.

СПРАВКА

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 1,25 миллиона человек в мире погибают в результате ДТП, при этом от 20 до 50 миллионов получают травмы и ранения. Дорожные аварии приводят к огромным экономическим потерям — от 2 до 5 процентов ВВП стран.

Подобный уровень смертности с точки зрения социальных и экономических эффектов является неприемлемым для современного мира. Аналитики говорят, что мировой автопарк удвоится через 10 лет, и в 2030 году травмы, полученные при дорожно-транспортных происшествиях, станут седьмой по значимости причиной смертности в мире.

У столицы появится двойник

Центр организации дорожного движения Москвы разрабатывает цифровой двойник столицы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В ЦОДД заявили, что уже оцифровано более 6850 километров улиц со всеми объектами транспортной инфраструктуры.

— Это не только данные, как в навигаторе: дорога, поворот направо, налево, здесь будут воссозданы все объекты в онлайн-виде, все знаки, светофоры, остановки, заборчики, разметка, бордюры, тротуары, — рассказали в учреждении.

В центре пояснили, что цифровой двойник Москвы поможет городским властям лучше прогнозировать эффекты от строительства новых дорог, перенастройки светофоров и изменения схем движения.

— Еще виртуальная среда — это поле для экспериментов. Они никак не помешают жителям в реальности, а мы сможем выбирать только самые удачные сценарии и проекты, — добавили в ЦОДД.

Собирать данные о городе будут сразу несколько автомобилей с камерами на крышах и углом обзора 360 градусов. Они будут ездить по улицам и дворах ежедневно.

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