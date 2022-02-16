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Публике покажут творения современных мастеров и старинные реликвии

Юлия Панова

Общество
Публике покажут творения современных мастеров и старинные реликвии
Каменные статуэтки «Князь Серебряный» (слева) и «Стрелец» представили на выставке / Фото: Максим Блинов/РИА Новости

16 февраля в Государственном историческом музее открылась выставка «Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России». Экспозиция, на которой представили уникальные украшения и вещи работы современных мастеров, — совместный проект с Гохраном России.

Каких изделий только нет на выставке. Шахматы «Ледовое побоище» в виде воинов, обороняющихся от врагов мощными щитами, статуэтки «Князь Серебряный» и «Стрелец» XVI века, созданные мастерами студии камнерезного искусства. Художники будто смогли оживить героев.

Небольшие складочки на одежде, добродушный взгляд, летящая ткань, в которую осторожно завернута небольшая серебряная иконка, — сложно поверить, что все это сделано из кремня, агата, яшмы, тигрового глаза и других камней.

— В каждом предмете воплотилась, можно сказать, поэзия ювелирного искусства. Посетители выставки могут увидеть работы камнерезов, ювелиров и часовых дел мастеров, — рассказала главный эксперт Гохрана России Вероника Волдаева.

Большая часть выставки посвящена голограммам. Оптические копии покажут посетителям ценные предметы, которые хранятся в Алмазном фонде России. Такой необычный формат познакомит людей с реликвиями, которые не могут покинуть территорию Кремля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Юрин, руководитель Гохрана России:

— Эта выставка вошла в список мероприятий, посвященных юбилею Исторического музея. Коллекция, которая хранится в фонде, достойна того, чтобы ее показывать широкой аудитории. Кроме того, деятельность современных ювелиров и мастеров декоративного искусства тоже заслуживает поддержки. Все экспонаты связаны с конкретным автором — это его мысль и воплощение. Мы на постоянной основе проводим конкурсы среди профессионалов в Москве.

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