Юные художники нарисуют родные районы

Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов показал одну из работ, победивших в прошлом году в детском конкурсе / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

16 февраля стартовал прием заявок на участие в конкурсе детского рисунка «Наследие моего района». Работы принимаются от ребят в возрасте от 7 до 15 лет.

Чтобы стать конкурсантом, необходимо заполнить электронную анкету на сайте наследиемоегорайона.рф и прикрепить рисунок формата А3, выполненный гуашью или акварелью.

— Можно рисовать здания, мосты и другие сооружения, набережные, парки, скверы, бульвары — все, что юные москвичи считают наследием района, в котором они живут, — сказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. — Кто-то, как было в прошлом году, решит изобразить усадьбу Кузьминки на юго-востоке города, Живописный мост на западе столицы или историческую улицу в районе Патриарших прудов. Полная творческая свобода.

По условиям конкурса, объект, который юные художники перенесут на бумагу, не обязательно должен быть памятником культурного наследия. Среди работ победителей прошлого года есть, например, храм в Митине, построенный всего шесть лет назад, и Останкинская телебашня.

— Устремленная ввысь на 540 метров, она считается одним из высочайших сооружений в Европе, — подчеркнул Емельянов, — по сути, это один из ярких памятников города.

Всего в этом году в конкурсе детского рисунка будет восемь номинаций, включая две новые. Одну из них — «Москва Петра I» — посвятили 350-летию со дня рождения Петра Великого. Чтобы принять в ней участие, нужно нарисовать любое место в столице, так или иначе связанное с императором. Вторая номинация — «Жизнь внутри здания» — предполагает, что дети в своих работах покажут, что же происходит, например, в фойе театров или музеев, в коридорах и читальных залах библиотек, а может, и в кофейне на углу дома. Такие зарисовки городской жизни.

Также в этом году продолжат принимать работы в номинациях «Особый взгляд» для детей с ограниченными возможностями здоровья и «Памятники-герои», в которой школьники рисуют места, связанные с Великой Отечественной войной. Так, одним из победителей прошлого года стала Кира Гурьянова. Она нарисовала обелиск, установленный в районе Строгино.

— В 1941 году на месте современного района была деревня Строгино, — напомнил Алексей Емельянов. — Многие из ее жителей ушли на фронт. Кроме того, здесь стояли зенитные батареи, которые обеспечивали противовоздушную оборону нашей столицы. И самый первый немецкий самолет в 1941 году сбили именно над этой деревней.

Заявки принимаются до 25 апреля. Затем работы оценит жюри, в состав которого входят художники, педагоги изобразительного искусства и деятели культуры. Чтобы все было справедливо, участников разделят по возрастам, а также на «профессионалов», куда попадут дети, которые учатся в художественных школах, и «любителей».

Итоги конкурса подведут в начале июня. Победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» определят пользователи Instagram. Чтобы собрать лайки, конкурсантам нужно разместить в этой соцсети свои работы с хештегом #Наследиемоегорайона2022.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы:

— Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» проходит четвертый год подряд. За это время количество участников выросло в шесть раз. Это говорит о том, что юные москвичи интересуются историей районов, в которых живут. А расширить кругозор им помогают в том числе опубликованные на сайте конкурса онлайн-лекции и мастер-классы. Работы победителей можно будет увидеть на выставке, которую откроют на одном из бульваров Москвы.