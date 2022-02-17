Ветеринар госветклиники ответил на самые популярные вопросы о вакцинации животных

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Чаще всего, заведя котенка или щенка, владельцы задаются одними и теми же вопросами. Так, помимо закупки необходимых вещей в дом для нового четвероногого члена семьи хозяевам надо своевременно задуматься о здоровье животного. Для того чтобы питомец не заболел инфекционными заболеваниями, его необходимо вакцинировать. На самые популярные вопросы о прививках ответил ветеринар Станции по борьбе с болезнями животных ВАО Ярослав Никифоров.

— В каком возрасте питомца надо начинать вакцинировать?

— Первую прививку обычно делают в 2-3-месячном возрасте. Это касается как щенков, так и котят.

— А если питомец всегда находится дома?

— Питомцев важно прививать даже, если они постоянно содержатся в домашних условиях. Во-первых, заражение некоторыми инфекционными заболеваниями может произойти при контакте с уличной одеждой и обувью хозяина. Во-вторых, не исключено, что вы будете вынуждены уехать и оставить вашего питомца с кем-то, у кого тоже есть домашние животные или в гости придут друзья со своим питомцем. На самом деле эти ситуации только на первый взгляд кажутся маловероятными, но в жизни это случается нередко.

— Собак и кошек, как правило, вакцинируют против бешенства. Каких животных ещё это касается?

— Против бешенства вакцинируют не только собак и кошек, но и енотов, хорьков. Напомню, что вакцинация против бешенства в России относится к числу обязательных. В государственных клиниках Москвы эта процедура бесплатная. Это можно сделать как в клинике, так и на выездном прививочном пункте — они организуются в пешей доступности для удобства москвичей.Также столичные владельцы домашних животных могут воспользоваться вызовом ветеринарного врача на дом.

— С вакцинацией против бешенства разобрались. А какие еще прививки нужны кошкам и собакам?

— Собак надо обязательно прививать против лептоспироза, а также против парвовирусного энтерита, парагриппа, аденовирусной инфекции и чумы плотоядных, а кошек — против панлейкопении, кальцивирусной инфекции и вирусного ринотрахеита.

— Для надёжной защиты животным нужно сделать так много прививок?

— Сегодня для защиты питомца ветеринарные врачи применяют комплексные вакцины, которые формируют иммунитет от перечисленных заболеваний. Вакцинация такой вакциной — платная услуга. Однако в государственных ветеринарных клиниках в феврале можно привить питомца комплексной вакциной со скидкой 30 процентов.

— Как часто нужно вакцинировать животное?

— Вакцинацию необходимо проводить раз в год, согласно инструкциям по применению вакцин.

— Нужна какая-то подготовка к процедуре?

— Важно помнить, что к вакцинации допускаются только здоровые животные. Если ваш питомец болеет или переболел совсем недавно, лучше отложите процедуру. За две недели перед прививкой кошкам и собакам нужно провести профилактику против глистов (гельминтов).

— Если какие-то ограничения после вакцинации?

— После введения препарата иммунитет к инфекциям формируется в среднем в течение месяца. В этот период организм питомца ослаблен, рекомендую по возможности избегать контакта с другими животными.

— Подскажите, пожалуйста, а есть ли у вакцинации какие-то побочные действия?

— Современные комплексные вакцины имеют минимум противопоказаний и побочных эффектов. Среди противопоказаний — гиперчувствительность к компонентам препарата, но аллергические реакции бывают крайне редко. При подкожном введении в месте инъекции возможно образование легкой припухлости, но это нормально — она исчезает сама в течение 1-2 недель.

Вакцинировать питомца или получить консультацию специалиста можно в любой из 26 государственных ветклиник Москвы. Записаться к ветеринару можно онлайн на портале mos.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» или по телефону: +7(495)612-04-25. Также в столице работает сервис напоминаний о скорой дате вакцинации от бешенства и лептоспироза. Подписаться на уведомления можно на mos.ru или в государственной ветклинике. Уведомления приходят за 30 дней до предполагаемой процедуры.