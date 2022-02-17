Зачем нужны вакцины на основе вирусоподобных частиц

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Появление нового вида вакцины на основе вирусоподобных частиц в РФ потенциально может обеспечить более эффективную защиту от COVID-19. Кроме того, даже если такая разработка не пригодится сейчас, эта технология может с большей легкостью использоваться в случае появления новых опасных вирусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По его словам, такие вакцины подобны вирусам, но не содержат их генов — только их поверхностные белки и пустые оболочки. Подобные вакцины много лет успешно применяются против других заболеваний.

— Такие две вакцины, в принципе, уже есть: это вакцина против папилломавируса и вакцина против гепатита B. Вакцины против гепатита B выпускаются уже 35 лет и ими вакцинировано фактически все население России, которое младше 18 лет. Это очень безопасные вакцины, в то же время весьма эффективные. По сути своей они более безопасные, чем векторные вакцины. Это достигается за счет того, что там, например, не используется стадия трансляции РНК или транскрипции ДНК: не надо вводить никакую ДНК или РНК, — рассказал специалист.

Как отметил специалист, потенциально подобная вакцина может применяться против серьезных ОРВИ, которых минимум пять. Пока рано говорить об эффективности вакцины на основе вирусоподобных частиц против коронавируса — необходимо провести доклинические и клинические испытания.

Возможное преимущество многовалентной вакцины на основе вирусоподобных частиц будет заключаться в защите от разных вариантов вируса, отметил собеседник «ВМ».

— Дело в том, что ее думают создать сразу как минимум против двух вариантов: исходного уханьского и нынешнего «омикрона». Это, в принципе, очень полезная разработка, потому что эти варианты друг от друга сильно отличаются. Я не очень уверен, что надо делать и от «дельты», но это тоже вариант. Потенциальная защита будет лучше, если не появится еще какой-то вариант. Будет ли защита лучше в этом случае — пока непонятно: когда испытания проведут, тогда мы и будем знать, — рассказал Нетесов.

Как подчеркнул собеседник «ВМ», подобные вакцины уже существуют: в частности, схожим образом устроен препарат американской компании Novavax. Однако эта вакцина до сих пор не применяется массово: она долго разрабатывалась, и разрешение ВОЗ на ее использование только что получено, заметил специалист.

По мнению Нетесова, создание в России вакцины на основе вирусоподобных частиц — важная перспективная разработка.

— Если мы не будем такие проработки делать, то мы будем жить как в каменном веке. В XIX веке многие думали, зачем нам автомобили — есть же паровозы и лошади? Теперь оказывается, что мы ни на чем другом, кроме автомобилей, и не ездим. Поэтому вот такие разработки, у которых к тому же видна в течение года-двух перспектива их применения, однозначно нужны, — уверен собеседник «ВМ».

Специалист подчеркнул, что даже если такая вакцина не пригодится, то она приведет к появлению технологий, которые будут применяться в случае распространения других опасных вирусов.

Вирусолог подчеркнул, что если бы мир был лучше подготовлен к пандемии коронавируса, она бы уже закончилась.

— Нам нужны вот такие платформенные вакцины — это абсолютное мое убеждение. Я бы очень хотел, чтобы у нас развивалась и мРНК-технология, — сказал Нетесов.

Осенью в России может появиться вакцина от коронавируса с вирусоподобными частицами. Ее испытания начнутся в ближайшее время, сообщил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в среду, 16 февраля.

— Первая-вторая фазы клинических исследований должны пройти за 3–3,5 месяца, а дальше мы будем смотреть на эффективность. Если все будет очень хорошо, я думаю, что в гражданский оборот, в широкое обращение она выйдет к осени, — сказал он.