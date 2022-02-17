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Московский драматический театр готовится принять гостей

Наталья Тростьянская

Общество
Московский драматический театр готовится принять гостей
Директор Театра на Бронной Елена Мироненко и ее заместитель Дмитрий Макаров рассказали, как преобразятся сцена и зрительный зал после ремонта и реставрации / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Когда мы приезжаем в другой город, сразу обращаем внимание на старинные здания, необычные строения, интересные памятники, скверы и парки. Но и в Москве немало таких объектов. В рубрике «На семи холмах» знатоки истории и города будут рассказывать нам о жемчужинах столицы. Сегодня речь пойдет об одном из знаковых объектов культуры в районе Патриарших прудов — Театре на Бронной.

В апреле исполнится ровно 60 лет с тех пор, как Московский драматический театр переехал со Спартаковской улицы на Малую Бронную, получив вместе с новым домом и новое название. К юбилею должны завершиться ремонтно-реставрационные работы, которые идут в театре последние два года.

Как только в столице наступит настоящая весна, прохожие увидят обновленный фасад. Затем распахнутся и двери театра. По словам его руководства, сейчас работы выполнены на 95 процентов.

— Мы решили отказаться от традиционных билетных касс, — показывает главное фойе директор Театра на Бронной Елена Мироненко. — Теперь на входе мы будем приветствовать зрителей трейлерами наших спектаклей. Приобрести на них билеты они смогут тут же, через специальные терминалы.

Там, где раньше были кассы, откроется сувенирный магазин. В театре планируют выпускать фирменную продукцию к каждой постановке.

— А здесь будет автоматический гардероб, — продолжает Мироненко. — Подвижными секциями будет управлять «умная» система, которая в зависимости от номерка сама выберет оптимальную траекторию, чтобы посетитель как можно быстрее получил назад свою верхнюю одежду.

Но до этого еще предстоит завершить ремонт. Стены на первом этаже, как и во всем театре, выкрасят в приятный серо-голубой цвет. Как минимум последние 30 лет здесь все было бордово-красным. Однако пришли реставраторы, счистили со стен около десяти слоев краски и обнаружили истинный цвет. Подобрать нужный оттенок помогла художник Театра на Бронной Лариса Ломакина.

Также специалисты бережно демонтировали историческую лепнину, в том числе в главном фойе, привели ее в порядок и вернули на место.

— Восстановленный лепной декор украшает около тысячи квадратных метров здания, из них 300 «квадратов» приходится на зрительный зал, — рассказывает директор театра, пока мы поднимаемся по парадной лестнице, тоже отреставрированной.

В фойе на втором этаже и в буфете, на третьем, пластиковые окна заменили на исторические, с деревянными рамами и подоконниками. Дубовые двери ведут в зрительный зал, где уже восстановили ребристый рельеф колонн, округлую форму технологических балконов и лож. Сейчас в них укладывают паркет. Как только завершится ремонт, на место вернется отреставрированная хрустальная люстра.

— Театр для нас — второй дом, поэтому, конечно, хочется, чтобы здесь было красиво и уютно, — говорит актер театра Дмитрий Цурский.

Рассматривая детали интерьеров, погружаешься в историю здания. Оно состоит из нескольких строений, возведенных в разное время.

— В конце XVIII века участок, где сейчас находится Театр на Бронной, принадлежал семье Голицыных, — делает экскурс в прошлое москвовед Мария Антоненко. — При них архитектор Матвей Казаков строит дом с двумя флигелями.

К сожалению, здания сильно пострадали в пожаре 1812 года, поэтому на протяжении XIX столетия их еще не раз перестраивали. Особенно в этом преуспел купец Митрофан Романов, который владел участком в 1890-е годы.

— С середины XIX века в районе Бронных улиц формируется что-то вроде парижского Латинского квартала: здесь селятся преимущественно студенты, — перечисляет факты Антоненко. — И, собственно, Романов делает доходный дом с меблированными комнатами, которые были популярны среди учеников консерватории, небогатых студентов Московского университета и Московского училища живописи, зодчества и ваяния.

Отдыхали студенты в трактире Романова «Скала». Но предприимчивый купец решил обустроить еще и зал для концертов — так появилась знаменитая «Романовка».

Под нужды театра здание приспособили только в 1921 году, когда его передали Государственному еврейскому театру. В середине XX века здесь находился Театр сатиры, и уже в 1962 году обосновался Театр на Малой Бронной.

— Место намоленное, — говорит актриса театра Мария Шумакова, — здесь много правильной энергии для игры. Уже очень хочется вернуться на историческую сцену.

Здание реставрируют с соблюдением всех современных норм безопасности. Только в районе сцены обновили 66 тонн металлоконструкций.

— Кроме того, нам удалось сохранить оркестровую яму, — обращает внимание на особенности сцены Елена Мироненко. — Изначально в проекте работ ее не было, но для нас с Константином Богомоловым, художественным руководителем театра, это было принципиально важно: режиссеры предлагают совершенно разные постановки, в том числе музыкальные.

Оркестровую яму накроют разборными конструкциями, которые в любой момент можно убрать. Под творческие задачи подстраивается и пространство зрительного зала, где уже в конце марта установят удобные кресла.

— У нас будет самый технологичный театр в России, — подчеркивает Мироненко.

Заглянуть в закулисье можно будет во время экскурсий. После возвращения на историческую сцену здесь планируют проводить лекции, читки, кинопоказы и другие мероприятия для гостей театра.

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