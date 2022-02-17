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Важен один добрый жест: как волонтеры помогают приютам и ветеранам

Рената Лебедева

Общество
Важен один добрый жест: как волонтеры помогают приютам и ветеранам
Руководитель волонтерского проекта «Город героев Москва» Дмитрий Курбанов (слева) вручает набор продуктов питания ветерану Великой Отечественной войны и ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС Валентину Ивановичу Виннику / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В четверг, 17 февраля, во всем мире отмечался День спонтанного проявления доброты. В честь праздника в Москве прошли благотворительные акции, в которых участвовали сотни волонтеров.

День спонтанного проявления доброты отмечается в Москве уже несколько лет. Одни из самых активных участников благотворительных мероприятий волонтеры проекта «Город героев Москва» столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

К этому дню добровольцы готовятся загодя: заранее составляют список пожеланий ветеранов, пенсионеров и людей, страдающих физическими недугами, а затем, исходя из их пожеланий, привозят им на дом пакеты с заказами. Не забывают они и о братьях наших меньших — развозят по приютам для животных сухой корм для них и полезные лакомства. По словам руководителя проекта «Город героев Москва» Дмитрия Курбанова, деятельность волонтеров во время этой акции не ограничивается одним днем. Она является систематической.

— Идея создания организации зародилась в период пандемии. Тогда мы с моими товарищами просто помогали пожилым людям с продуктами питания. А затем все разрослось до гораздо больших масштабов — в День спонтанного проявления доброты к нам присоединяется большое количество неравнодушных москвичей и ездит с нами по всем адресам. Это очень здорово, — подчеркивает он.

Так, одни из тех, кому оказали помощь и привезли на дом пакеты с заказанными продуктами и товарами — Валентин Иванович Винник, ветеран Великой Отечественной войны и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Мужчина с радостью встретил волонтеров и пригласил зайти к нему на чай.

У него большой фотоальбом, который он с удовольствие демонстрирует гостям. Здесь собраны и его военные фотографии, и семейные.

— У меня пять правнуков! — с гордостью говорит ветеран. — Мы все время созваниваемся. Они очень рады, что я веду активную жизнь.

Несмотря на свой возраст — Валентину Ивановичу в этом году исполнилось 95 лет — он является председателем местной общественной организации, которая помогает чернобыльцам.

— Я люблю Москву и считаю, что таким образом вношу свой вклад в развитие города. У меня практически не было детства — то голод, то война. Однако я никогда не забуду, как в начале войны, когда я еще был подростком и жил на оккупированной территории на Украине, подружился с овчаркой, которая принадлежала одному немецкому солдату. Просто в какой-то момент не испугался и погладил ее. Потом мы с ней часто играли. И с тех пор я понимаю, что доброта способна спасти мир. И для этого порой достаточно всего лишь одного маленького жеста, — говорит ветеран.

СПРАВКА

Проект « Город героев Москва» реализуется в рамках проектного офиса «Молодежь Москвы». Активисты ведут патриотическую и поисковую деятельность, оказывают помощь представителям старшего поколения и людям с инвалидностью, проводят экологические акции и популяризируют тему героизма и взаимопомощи в современном мире. В 2021 году они провели около 50 экологических акций и посетили порядка 20 приютов для животных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы:

— Москва — столица добрых дел. Ежедневно горожанам помогает большая команда волонтеров, сегодня у нас более 700 тысяч таких неравнодушных жителей, сформировано более 900 волонтерских корпусов ресурсного центра «Мосволонтер». Кроме того, практически в каждой молодежной НКО при городских проектах «Молодежь Москвы» есть активисты — волонтеры. Большая часть наших добровольцев — молодежь, совмещающая работу или учебу с этой деятельностью.

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