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Выбираем вкусные и полезные подарки для всей семьи

Лера Сергеева

Общество
Выбираем вкусные и полезные подарки для всей семьи
Фото: Предоставлено пресс-службой Hony Mony

Сегодня в рейтинге самых популярных предпочтений все чаще лидерские позиции занимают вкусные и одновременно полезные для здоровья подарки. Например, мед — один из лучших, проверенных веками способов сбалансировать свое питание и укрепить иммунитет. А главное — получить настоящее удовольствие!

Еще наши бабушки знали, что мед не только успокаивает и облегчает состояние при простудах, бронхитах или ангинах, но и оказывает противовирусное действие, помогает снизить болевой синдром при болях в суставах, поддерживает работу печени, выводя токсины и шлаки, успокаивает нервы, борется с бессонницей и стрессами, помогает восстанавливать силы после нагрузок. Без меда не обходятся и в косметологии — он хорошо влияет на состояние кожи и волос, оказывает омолаживающее действие. В эпоху глобального увлечения здоровым образом жизни мед сумел не просто не затеряться среди многочисленных «новинок» для здорового питания — став разумной заменой сахару, он вновь подтвердил свое звание короля среди полезных десертов нового поколения. Например, для следящих за фигурой сладкоежек полностью натуральный крем-мед HONY MONY стал отличной альтернативой арахисовой пасте, зефиру, пастиле без сахара и любым другим сладостям, которые могут позволить себе худеющие без риска вновь набрать ненавистные килограммы.

Выбираем вкусные и полезные подарки для всей семьи Фото: Предоставлено пресс-службой Hony Mony

Крем-мед HONY MONY, по словам экспертов, — это новое прочтение легендарного продукта, который создается по особой технологии, позволяющей сохранить всю его пользу, вкус и аромат. В составе HONY MONY — мед, ягоды, фрукты, орешки. Все только натуральное и без добавок! Способна приятно удивить и линейка необычных вкусов — их целых шесть: тут и фундук, имбирь, лесные ягоды, клубника-ревень, малина-розмарин, кедровый орех.

Выбираем вкусные и полезные подарки для всей семьи Фото: предоставлено пресс-службой Hony Mony

Крем-мед HONY MONY уже получил признание и как отличный здоровый перекус, который утром можно намазать на тост, добавить в кашу, творог. Предложить близким вместе с чашечкой чая. Взять с собой на работу или в дорогу вместо цукатов и сухофруктов. А еще он очень нравится детям — мы проверяли.

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