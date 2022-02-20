Актер Юрий Чурсин: Страшно застрять в одном амплуа

Кадр из фильма «Хиромант» / 2005 год

В прокат вышел фильм Александра Барашка «День слепого Валентина». Одну из ролей в котором сыграл Юрий Чурсин. «Вечерка» побеседовала с актером о сказках и об искусстве.

Плотный творческий график актера Юрия Чурсина включает самые разные проекты. Среди тех, которые совсем недавно вышли на экраны — сериалы «Сказки Пушкина. Для взрослых», «Этерна: Часть первая» и другие. Мы же начали наш разговор с вопроса о работе артиста в мелодраме «День слепого Валентина». Фильм состоит из четырех новелл, героя одной из них и сыграл Чурсин.

— Юрий, что привлекло вас в этой сказке для взрослых?

— Одна из причин, почему я с радостью поучаствовал в проекте Александра Баршака, состоит в том, что в этом фильме о любви нет... притягивания души к земле. Наоборот, лента дает возможность зрителю упасть в небо, окунуться в фантазию и хотя бы ненадолго освободиться от рутины, посмотреть на вещи со стороны волшебной. А жизнь, мне кажется, стоит воспринимать именно так. Ведь, если приглядеться, в ней много волшебства.

— Согласна. Но с возрастом в сказку перестаешь верить. Понимаешь, что то, что слышал в детстве, не работает...

— Или работает, если у вас мудрые родители. Потому что они до определенного возраста должны передать ребенку знания, как ориентироваться в том пространственно-временном отрезке, в котором он появился. Эта ответственность ложится на их плечи с момента рождения ребенка.

Что же касается сказок, то в какой-то момент я стал иначе к ним относиться. Помню историю из детства о лисице, что перепачкала голову тестом и умолила волка нести ее на плечах. Долгое время она казалась мне очень странной, а со временем стало понятно, что в такой форме ребенку объясняют то, что всегда надо думать своей головой, не стоит все брать на веру, надо стараться увидеть происходящее таким, какое оно есть на самом деле. Сама структура этой сказки выстроена так, что в ней дан объективный взгляд на вещи, и ребенок смотрит на события словно со стороны. В то же время там есть и непосредственно действующие лица, вроде волка.

Таким образом сказка дает ребенку возможность научиться отстраняться от происходящего, оценивать все невовлеченно.

Кадр из фильма «Изображая жертву» / 2006 год

— Или уйти от реальности...

— Наоборот, на самом деле сказка является не средством уйти от реальности, а мощнейшим способом к ней приблизиться. Через ее зеркало мы видим отражение того, что происходит в мире. Хотя, конечно, надо учитывать, на что человек способен, как он обучается, его душевные качества, особенности восприятия окружающей реальности.

Потому что есть люди, которые смотрят на нее чрезвычайно материально, а есть те, которые видят ее нематериально — на тонких или на плотных планах. В этом всем тоже есть влияние родителей, рода, культурного кода... Не знаю, насколько модно сейчас об этом говорить. Но мне кажется, это понятие требует возрождения, чтобы не заблудиться в том, что происходит вокруг.

— А что происходит?

— Много подмен, которые надо как-то фильтровать, отсеивать. Например, что является истинной культурой, а что — ее имитацией, что — аттракционом, а что — искусством. И, мне кажется, это все больше начинает волновать молодое поколение. Если говорить о недавних выпускниках, тех, кто только что окончил вузы, то, по-моему, внутри их сообщества запрос на настоящее, а не наигранное, чрезвычайно обострен.

Среди молодежи много тех, кто тонко чувствует, где подмена, а где правда. Например, любит человек другого по-настоящему или лишь убедил в этом его и себя... Такие вещи сейчас модно обострять, говорить прямо. Возвращаясь же к родителям и сказкам, по-моему, когда ребенка с детства учат видеть истину и говорят ему правду, мир становится волшебным. И я не согласен, что с возрастом все это гаснет. Наоборот, мне кажется, быть взрослым — здорово!

— Но как отличать правду и ложь, искусство и подмену? Где критерии?

— Это очень сложно. Критерии — в общем резонансе, или продленном во времени, или ярко выраженном. Приведу, может быть, странный пример. Модельер Карл Лагерфельд делал коллекции для Сhanel. Удивительным образом те новаторские образы, которые он создавал, приемы, которые применял, оказались настолько устойчивыми, что, если взглянуть на его коллекцию 2008–2009 года сейчас, вы поймете, насколько это модно, свежо и ярко. Это и есть резонирование.

Так часто бывает у художников, которые пишут, выплескивая на холст свои ощущения, а спустя определенный отрезок времени люди видят в произведении искусства четкое отражение того, что происходило в период, когда картина была написана.

Так же и с музыкой. В некоторых произведениях ты прямо чувствуешь, как на тебя обрушиваются временные блоки. Например, когда звучат произведения раннего Прокофьева, ты буквально переносишься в период, когда он творил, и слышишь, с какой скоростью, в какой манере разговаривали люди, даже чувствуешь запахи, которые их тогда окружали. То есть произведения искусства как бы улавливают точные вещи, способные передать жизнь.

— У вас в одной из соцсетей я увидела картину художника Эля Лисицкого, написанную в направлении супрематизма. Говорят, за этим стоит философия. В чем ее суть?

— Увы, в нескольких словах я этого не объясню. Тут надо изучать. Одно из того, что меня восхищает в этом художественном направлении, — это когда образ становится настолько ярким, что делается почти материальным. Чтобы передать это на уровне ощущений, добавить выразительности, художники для создания картин иногда использовали металл или стекло. Но это только малая часть того, что меня завораживает.

— При вашем интеллектуальном багаже, при востребованности, почему вы не ограничиваетесь авторским кинематографом, а снимаетесь во столь многих проектах, очень разных по качеству?

— Потому что мне кажется, что партизанить — это круто. Иногда то, что я вижу на некоторых наших телеканалах, могу объяснить лишь крайне небольшой любовью авторов к зрителю. А ведь люди, которые сидят перед телеэкранами, тоже достойны увидеть что-то хорошее, их тоже нужно любить. И если у меня есть возможность сделать это хорошее, если мне доверяют, и я могу выйти на конкретный разговор со зрителем, то я соглашаюсь на проект. В этом плане у меня нет никаких предубеждений. Для меня мнение человека, который сутками сидит в одиночестве в холодной будке и охраняет стройку, не менее важно, чем кинокритика. И если мы с таким зрителем встретимся, и он скажет, что для него увидеть мою работу на экране было праздником, — это ценно.

Кадр из фильма «День слепого Валентина» / 2022 год

— Мне кажется, это здорово!

— А мне — что так и должно быть. Кроме того, я не считаю, что для меня было бы полезным сниматься в одном амплуа. Я вообще боюсь этого больше всего на свете.

— Почему?

—Потому что это ограничивает тебя и, возможно, скрывает нечто, что является следующей ступенью роста. Амплуа — страшная вещь. Я лично несколько раз сталкивался с этим. Появляется заметная роль, и за ней следует целая серия предложений, которые тебя никак не развивают, а являются повторами того, где ты уже все сказал, и добавить нечего.

— Кирилл Серебренников, у которого вы снимались, как-то сказал, что «Юрий Чурсин — это арт-объект». Мне не раз приходилось слышать от ваших коллег, что к себе надо относиться как к произведению искусства. Вы так к себе относитесь?

— Мне кажется, прежде всего к себе надо относиться на «вы», как учили нас в институте. Как к произведению искусства же, думаю, следует относиться к окружающей действительности. Когда она является для тебя холстом и материалом для создания произведения искусства, когда все вокруг требует от тебя творчества, и если при этом тебе хватает сил не лениться, ты все время провоцируешь себя, к тому же строго относишься к собственному вкусу, тогда-то и возникает настоящее волшебство. Я не могу похвастаться, что у меня это всегда получается, что живу так 24 часа в сутки. Но, когда удается, это здорово!

ДОСЬЕ

Актер Юрий Чурсин родился 11 марта 1980 года в Приозерске, Казахская ССР. Окончил ВТУ имени Щукина, курс Юрия Шлыкова. Был принят в труппу Театра имени Вахтангова, позже перешел в МХТ имени Чехова, на несколько лет уходил с театральной сцены. Сейчас играет в разных спектаклях театров Москвы. Дебютировал в кино в сериале «Неудача Пуаро». В фильмографии более 80 ролей, включая фильмы и сериалы: «Хиромант», «Изображая жертву», «Мосгаз», «Настя, соберись!» и другие.