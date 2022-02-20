Повторная прививка обезопасит от тяжелого течения ковида

Медицинская сестра Анастасия Денисюк проводит ревакцинацию пенсионерке Любови Комковой в поликлинике № 121 / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Москве продолжается вакцинация и ревакцинация населения. В понедельник, 14 февраля, столичные медики рассказали «Вечерней Москве», почему это особенно важно сделать людям старшего поколения.

В период распространения коронавируса пожилым людям особенно нужна защита от этого опасного инфекционного заболевания. Все дело в том, что именно эта категория граждан более всего страдает от осложнений после коронавируса из-за наличия хронических заболеваний. Среди них — вирусная пневмония и тромбозы.

— Как правило, у невакцинированных граждан вероятность летального исхода от коронавируса повышается в разы. Вакцинация от COVID-19 спасает от тяжелого течения вируса, — рассказывает главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы» Андрей Тяжельников.

Именно поэтому пожилым людям важно не просто первично вакцинироваться, чтобы обеспечить себе надежную защиту от вируса, но и вовремя прийти за ревакцинацией. Ведь наличие высокого уровня антител в организме совершенно не говорит о том, что человеку не нужна очередная прививка и он не может заболеть коронавирусом.

— Учитывая, что у граждан старшего возраста есть большое количество хронических заболеваний, поддерживать свой организм и ревакцинироваться им просто необходимо. Не нужно воспринимать наличие у себя хронических заболеваний как противопоказание к прививке или ревакцинации, — добавляет врач.

Сам процесс ревакцинации практически ничем не отличается от процесса введения первой дозы вакцины. Пациенту достаточно прийти в один из пунктов вакцинации, при себе имея паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Не менее важно хорошо себя чувствовать перед этой процедурой.

— Определенных рекомендаций к выбору препарата для ревакцинации пожилых людей нет. Они могут выбрать любую вакцину из представленных в медицинских учреждениях — в том числе и однокомпонентную, — добавил Тяжельников.

В медицинских учреждениях сейчас можно увидеть большое количество граждан старшего поколения, желающих поддержать свое здоровье. Так, например, москвичка Любовь Комкова пришла в филиал поликлиники № 121 для того, чтобы пройти ревакцинацию. По словам женщины, она переживает из-за широкого распространения штамма «омикрон», поэтому решила обезопасить от вируса не только себя, но и своих близких.

— Я вакцинировалась ровно полгода назад и понимаю, что за это время коронавирус не стал менее опасным. Тяжело никуда не ходить и все время бояться, поэтому, ревакцинировавшись, я могу спокойно видеться с семьей, ходить по магазинам, — говорит она.

По ее словам, старшему поколению, пенсионерам, особенно важно следить за своим организмом и соблюдать все необходимые меры безопасности. Москвичке очень нравится, что для процедуры ревакцинации не нужно записываться заранее, а сам процесс проходит достаточно быстро и под руководством опытных специалистов.

— Я выбрала «Спутник V», которым вакцинировалась ранее. Использование одного препарата даст наибольшую эффективность. Мне важно знать, что я защищена от вируса и могу спокойно радоваться жизни, — добавляет Комкова.

ВАЖНО

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, особых противопоказаний для ревакцинации пожилых людей нет. Однако важно помнить, что нельзя делать прививку при острых заболеваниях (ОРВИ, острых кишечных инфекциях и так далее) и обострениях хронических заболеваний. Более того, не существует препаратов, которые нельзя сочетать с процедурой вакцинации.