Ковид играет на нервах: медики рассказали о том, как COVID-19 поражает мозг человека

Медсестра филиала № 4 поликлиники № 121 Марина Матвеева вакцинирует жительницу столицы Елену Баилову / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Вирусолог Максим Щеленков рассказал о том, что коронавирус может серьезно поразить нервную систему и привести к тяжелым последствиям. «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-терапевтом Галиной Маханьковой о том, что провоцирует такие последствия и как защитить себя от них.

По словам специалиста, нейроковид (термин, обозначающий поражение нервной системы и мозга ковидом. — «МВ») может появиться у человека вне зависимости от того, каким штаммом он заразился. Как правило, его делят на несколько этапов.

— Нейроковид, по сути, поражает очень важные органы человека. Первая стадия, самая распространенная и относительно безобидная, — потеря обоняния и вкуса. У многих она проходит быстро, а у кого-то только спустя несколько месяцев, — отмечает Маханькова. Здесь важно не отказываться от привычной еды и возвращать запахи и вкусы. Но в любом случае всегда надо вовремя обращаться к специалисту, — отмечает врач.

Второй этап проходит гораздо сложнее — он может вызывать панические атаки, нарушение сна, постоянное чувство тревожности. По мнению Галины Маханьковой, на этой стадии важно внимательно смотреть на свое состояние и не пропускать тревожных звонков. В случае появления подобных симптомов нужно обращаться к нескольким специалистам — в том числе и к психиатру.

— Важно установить точную причину появления, ведь ковид может просто обострить и до этого имеющиеся недуги. Здесь нужно не заниматься самолечением, а сразу идти к врачу и принимать необходимые препараты, — добавляет медик.

А вот третья стадия может привести к серьезным последствиям — коме, повреждениям головного мозга и даже энцефалопатии, которая характеризуется поражением и полной гибелью мозговых клеток.

— Третья стадия считается самой разрушительной и требует немедленного вмешательства врача-невролога. Для того чтобы не допустить ее, нужно вовремя распознать первые две стадии и немедленно проходить обследования, — рекомендует врач.

По мнению специалиста, полностью защитить себя от таких последствий практически невозможно, однако вакцинация в данном случае — самое верное решение.

— Прививка помогает легче переносить ковид, особенно при наличии хронических заболеваний. Она дает человеку возможность перенести коронавирус как ОРВИ и не допустить повреждений головного мозга, — говорит медицинский специалист.

Также врач рекомендует поддерживать здоровый образ жизни, особенно — правильно питаться и следить за режимом сна.

— В таком случае можно не только избежать, но и купировать все тяжелые последствия перенесенной человеком коронавирусной инфекции, — резюмирует Галина Маханькова.

КСТАТИ

Недавно специалисты заявили о том, что коронавирусная инфекция может привести к системным воспалениям у детей. Более того, даже легкое течение «омикрона» не гарантирует отсутствия этих осложнений. У детей могут наблюдаться нарушения нервной системы и сна.