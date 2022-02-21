Военный комиссар Москвы Виктор Щепилов: Солдат должен уметь хорошо думать

Военный комиссар города Москвы генерал-майор Виктор Щепилов в своем кабинете готовится к личному приему призывников, впервые встающих на учет / Фото: Светлана Самченко / Вечерняя Москва

Каждый раз во время призывной кампании в соответствии с заданием Минобороны столица направляет служить России около 5–6 тысяч своих молодых граждан. Сотни юношей выбирают службу по контракту или идут в военные училища и становятся кадровыми офицерами. О том, что такое сегодня «профессия — Родину защищать» и каким должен быть настоящий военный, накануне 23 февраля рассказал «Вечерней Москве» военный комиссар города генерал-майор Виктор Щепилов.

Жить — Родине служить

Призыв начнется в апреле. Но и сейчас в городском военкомате не чувствуется затишья. На широком столе то и дело надрывается телефон.

— Добрый день! Да, это генерал-майор Щепилов, слушаю вас внимательно!.. Какой у вас вопрос, молодой человек? Можно ли пойти в армию по контракту, не отслужив срочную по призыву? Да, можно. Если вы юноша, не пребывающий в запасе, вам больше 18 лет, у вас есть высшее или среднее специальное образование, у вас есть право выбора. Можете заключить первый контракт на срок два или три года о прохождении военной службы на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами и сержантами, или же пойти служить срочником на год. Куда берут? А туда, где вы будете Родине нужнее, в зависимости от вашей специальности. Колледж, говорите, заканчиваете? Строитель? Здесь возможны варианты. Вооруженные силы РФ, войска Национальной гвардии, спасательные формирования, Служба внешней разведки, органы государственной охраны. Только учтите, что заявить о своем желании поступить на военную службу по контракту гражданин может до принятия призывной комиссией решения о его призыве на военную службу. В противном случае право перейти на службу по контракту у вас возникнет не раньше, чем через три месяца службы по призыву. Как ваше имя? Я записываю.

Чем ближе к призыву, тем больше подобных звонков в военкомат.

— Виктор Алексеевич, вы сами отвечаете на все вопросы призывников?

— Или я, или кто-нибудь из наших специалистов. Главное, чтобы призывник или его родители получили исчерпывающую информацию. Бывают, например, случаи, когда молодой человек уже служит и по какой-то причине не пишет домой, не звонит... Мамы беспокоятся, обращаются к нам. Мы в этом случае обязательно связываемся с частью и помогаем восстановить контакты.

— Ваш собственный стаж военной службы уже без малого 40 лет. Начинали с лейтенантской должности командира взвода. Наверное, стать военным — это была ваша мечта?

— Я рос в советские времена, когда служить в Вооруженных силах считалось делом почетным. Профессию выбирал сознательно, прошел путь от курсанта Сумского военного училища до генерала. Что такое офицер? Прежде всего — это человек, который умеет воспитывать молодежь, управлять другими людьми, подчинять их единой цели, создавать из разрозненной совокупности ярких индивидуальностей сплоченный, боеспособный единый коллектив. Тот самый, который будет рисковать своими жизнями, когда Родина прикажет. Эта деятельность требует талантов не только тактика и стратега, но и педагога, психолога, наставника. Здесь нужны и личные знания, и моральные качества.

Я хотел стать именно таким человеком, патриотом на деле, а не только по названию. Конечно, повлияло и то, что в моей семье были участники Великой Отечественной войны, отдавшие жизнь за Родину. Когда возникает угроза войны, офицер принимает на себя первый удар. И при этом на его плечах лежит гигантская ответственность за свое отечество и за тех людей, которыми он командует.

— Вы ни разу не пожалели о выбранном пути?

— Трудно бывало. Неустроенность быта, например, в Забайкальском военном округе в юности переносилась как нечто само собой разумеющееся — все же не в сказку попал, в армию! Падение престижа воинской профессии, которое мы все пережили в дореформенные времена, когда Вооруженные силы сокращались, и даже зарплату офицерам платили не вовремя...

Многие сослуживцы тогда не выдерживали, уходили на гражданку. Но у меня таких мыслей не возникало. Как говорится, взялся за гуж — не говори, что не дюж. Счастливым человеком и настоящим профессионалом в нашем деле становится лишь тот, для кого военная служба стала призванием.

— Работа, к которой нужно по-настоящему прикипеть сердцем?

— Именно так. Для кого-то слова «жить — Родине служить» это лишь красивая фраза для плаката на призывном пункте, а на самом деле это правило жизни. Я всегда говорю это тем юношам, которые обращаются в военкомат за рекомендациями для поступления в военное училище.

Чтобы овладеть профессией офицера, нужно пройти очень серьезный, жесткий отбор, выдержать не просто экзамены в школе и вузе — настоящие испытания на прочность и твердость характера. Обрести багаж глубоких, систематизированных знаний, опыт общения с людьми в постоянном, плодотворном взаимодействии. И надо быть готовым к тому, что в армии нет ничего того, чего не было бы на гражданке. Мы тоже часть общества, только, возможно, живем в более напряженном режиме.

Романтика рождается в преодолении себя

— Наверное, вы в юности были романтиком? Иначе трудно поверить, что, осознанно выбирая профессию, вы не посчитались с тем, что придется уехать за тридевять земель из родного дома, жить в казармах, подчиняться командирам...

— Конечно, был. Думаю, что и сейчас, перевалив за шестидесятилетний рубеж, я сохранил в душе что-то от того мальчишки, который приехал в Сумы поступать в артиллерийское училище. Именно романтика часто становится самой важной мотивацией для выбора у молодого человека.

Родные поддержали мой выбор, и это тоже сыграло свою роль. А романтика в жизни военного складывается из результатов трудных учений, как пишут в рапортах, «приближенных к условиям реальных боевых действий». Из серьезной работы «в поле», в походах, на боевом дежурстве. По сути дела, каждый из нас сначала преодолевает самого себя, а только после этого обретает способность побеждать того или иного неприятеля.

— Почему вы в свое время выбрали именно артиллерийское училище?

— Знаете, как говорят: артиллерия — бог войны. Эти слова остаются актуальными и сейчас, в ракетную эпоху. Я по складу ума человек технический, мне были еще в школе интересны физика, математика. А еще ракетная и артиллерийская техника что в пору моей юности, что сегодня стремительно развивается. Это интересно!

Военный комиссар города Москвы Виктор Щепилов во время пресс-конференции / Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Соображать надо!

— Виктор Алексеевич, вы стали свидетелем нескольких эпох в развитии Вооруженных сил. От времен Варшавского договора, которые сейчас некоторыми ветеранами воспринимаются как некий «золотой век всеобщей воинской повинности», до нынешних концепций перехода на профессиональную контрактную армию. Вот уже всерьез заговорили о «сетецентрической войне», о тотальной роботизации, исключающей непосредственное участие человека в рискованных боевых операциях. Чем подготовка военного сегодня отличается от той, что прошли вы?

— Современная война — это по-прежнему «кто кого». Только не кто кого возьмет численностью войск и уровнем совершенства оружия, а кто окажется сильнее интеллектом. Роль солдата уже не сводится к тому, чтобы уметь хорошо стрелять и выживать под вражеским обстрелом, и только. Сейчас он должен уметь прежде всего хорошо думать. Я убедился в этом на личном опыте, когда в начале восьмидесятых годов попал в «горячую точку». Отправить живых людей под огонь для решения боевой задачи — самое трудное для офицера, по себе знаю. К счастью, у меня были мудрые, знающие командиры, и я вернулся живым, с медалью «За боевые заслуги»...

Но помню многих коллег, кто получил ордена посмертно, потому что для исправления тактической ошибки пришлось жертвовать жизнью. Военное дело требует такого уровня знаний, который на порядок превосходит знания в иной гражданской специальности. Это продиктовано множеством факторов. Сложность боевой техники, которая постоянно прогрессирует, зачастую обретая элементы искусственного интеллекта. Противник, у которого тоже и техника передовая, и подготовки хватает.

Огромный поток информации, постоянно меняющийся в соответствии с боевой обстановкой... Все это требует от воина аналитических способностей, умения вычленить и быстро оценить приоритеты. Решения нужно принимать и исполнять мгновенно. На гражданке во многих профессиях тоже требуется глубина знаний и автоматизм навыков, но таких высоких требований к моральным качествам человека, как в армии и в других силовых органах, не предъявляется нигде. И никакая «сетецентрическая» концепция военных действий не исключает из ситуации человека в погонах, который принимает конечное решение, ведущее к победе.

— Значит, военком просто обязан быть хорошим психологом?

— Как и любой офицер, и даже немного больше. Но в Московском военном комиссариате есть штат специально обученных людей. Наши психологи изучают все виды труда военнослужащих, все ситуации их служебной и бытовой жизни, тестируют призывников и тех юношей, которые решили пойти в военные учебные заведения, оценивают их личностный статус и вместе с другими специалистами помогают выбрать наилучшее направление для движения. Собранная информация тщательно анализируется. Без беседы с психологом не обходится ни один юноша, который к нам пришел.

Угол за мишенями остался в прошлом

— Доводилось сталкиваться с такой ситуацией: в 18 лет юноша горит мечтой стать кадровым военным, поступает в училище, через несколько лет выходит из него юным и полным надежд лейтенантом, а потом идет у него что-нибудь не так. Или трудностей покажется многовато, или любимая девушка откажется выходить замуж, уезжать из столицы в отдаленный гарнизон, где быт скромен и женской работы маловато... И мысли юноши склоняются к тому, чтобы уйти на гражданку. Есть проблемы и у увольняющихся в запас отслуживших офицеров — человек уже имеет право на пенсию, отдав Родине 25 лет жизни, но ведь это здоровый мужчина в расцвете сил, с высшим образованием, работать бы еще и работать. А где?

— Мне самому в жизни повезло: и я сам, и все мои домашние были готовы к моей службе в Забайкалье. Если гражданин убедился, что сделал неправильный выбор, он имеет полное право кардинально поменять свою судьбу и снять военную форму. Такие люди попадались всегда — и среди моего поколения, и сейчас. Как правило, они становились вполне успешными гражданскими специалистами. В отличие от многих выпускников гражданских вузов, тот, кто прошел военное училище, всегда трудоустраивается неплохо, становится успешным человеком. Поясню. Дело в том, что военное обучение осуществляется по специальностям Федеральных государственных образовательных стандартов 3-го поколения.

Это значит, что любая военная специальность имеет аналог гражданской. Когда офицер выходит в запас, он может без особого труда найти работу на гражданке. Те же, кто, выпускаясь из училища, продолжают службу, трудоустроены абсолютно всегда. Военные вузы работают в рамках государственного кадрового заказа, который формирует Министерство обороны с перспективой на пять лет. Поэтому к тому времени, когда курсант получит лейтенантские погоны, ему уже гарантировано место службы. Что же до неустроенности гарнизонного быта и того, что московские невесты не хотят разделять со своими любимыми их трудности, — это старый общественный стереотип. И его пора опровергнуть.

Выпускнику присваивается звание лейтенанта, реже — младшего лейтенанта. В воинской части, куда его направляют, новоиспеченного офицера уже ждет служебное жилье. Если парень семейный, то это тоже учитывается, поверьте! Угол в казарме, выгороженный дырявыми фанерными панельками из-под расстрелянных мишеней, остался только в кадрах знаменитого фильма «Офицеры»! А если в гарнизоне пока нет жилья, подходящего для офицера с семьей, молодой человек получит денежную компенсацию для найма квартиры. По истечении пяти лет службы на офицера открывается лицевой счет по ипотечному кредитованию, который военнослужащий может использовать для приобретения жилья как при прохождении службы, так и при увольнении в запас.

Воинское дело это социальный лифт

— Кстати, о денежном довольствии... По собственному опыту работы в военной прессе помню времена девяностых, когда вроде бы формально неплохую зарплату военнослужащим часто задерживали. А сейчас сколько получает защитник Родины, и вовремя ли?

— Возьмем зарплату современного лейтенанта. Без учета всех видов надбавок она составляет около 50 тысяч рублей в месяц. Это, что называется, «голый» оклад. При этом есть ежегодные и ежеквартальные надбавки, премии, доплата за особые условия службы. Я уж не говорю о том, что денежное довольствие увеличивается в случае участия офицера в спецоперациях или командировки в горячую точку. При этом военнослужащий обеспечивается вещевым имуществом и специальным обмундированием. Те, кто добьется высоких показателей в службе, получают в течение года добавку к денежному довольствию от 35 тысяч рублей, в зависимости от занимаемой должности. Задержки бывают редко.

— Получается, что служба — неплохой социальный лифт?

— Несомненно. И это надежный лифт. Он позволяет достичь достойного положения в обществе за счет личных способностей, настойчивости и профессионального роста. И так было всегда — и в дореволюционной армии, и в советские годы, и сейчас. Посмотрите на судьбы многих наших выдающихся военачальников. Адмирал Макаров, маршал Буденный, маршал Жуков. Все они — выходцы из так называемых «низких социальных слоев», из самых обыкновенных семей, зачастую — далеко не из столичного региона. И в наши дни таких генералов и адмиралов, поверьте, немало!

— Виктор Алексеевич, вы генерал, уже перешагнули шестидесятилетний рубеж. Сами пока не думаете перейти на гражданку?

— Когда-нибудь, конечно, настанет срок и моего увольнения. Но я вам так скажу: бывших военных не бывает. Расставшись с командной должностью, я в свое время неспроста пошел работать военкомом, заниматься подготовкой молодежи к службе в армии и учебе в вузах Министерства обороны. Моя личная цель счастливо совпала с основной целью военкомата: воспитывать для отечества образованных, физически и психологически подготовленных молодых людей, готовых к риску во имя высоких целей. Патриотов своей страны.

ДОСЬЕ

Виктор Алексеевич Щепилов — генерал-майор, военный комиссар города Москвы. Родился 25 октября 1956 года в поселке Новый Свет Тамбовской области. Военным мечтал стать с юности. Окончив Сумское командно-артиллерийское училище, начал службу на Дальнем Востоке командиром артиллерийской батареи в звании лейтенанта. Затем служил в Киевском, Забайкальском, Ленинградском военных округах. Принимал участие в боевых действиях в локальных конфликтах. Командовал полком, бригадой, дивизией. Возглавлял ракетно-артиллерийское управление в Московском военном округе. В 2014 году назначен военным комиссаром Москвы. За свои заслуги Виктор Щепилов четырежды награждался государственными наградами. Особое внимание уделяет патриотическому воспитанию юношей.