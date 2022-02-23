Учеба, профориентация и творчество: столичные школьники рассказали о преимуществах кадетского образования

Фото: Департамент образования и науки Москвы

У кадетского движения в нашей стране славная и большая история. Первый «Корпус кадет Шляхетских (Дворянских) детей» был открыт в феврале 1732 года. В современной России возрождение кадетского движения началось в 90-е годы, когда возникла острая необходимость в патриотическом воспитании молодежи. Энтузиасты — действующие военные, офицеры запаса и ветераны инициировали создание в нашей стране кадетских корпусов и школ-интернатов.

В столице в 2014 году был запущен проект «Кадетский класс в московской школе», оператором которого является Московский центр «Патриот.Спорт». Сегодня программа действует в 261 образовательной организации столицы, а почетное звание «кадет» с гордостью носят более 27 тысяч ребят. Это самое популярное направление предпрофессиональной подготовки среди школьников в Москве.

Многие родители хотят, чтобы дети учились в кадетских классах. Ведь здесь ребята не только углубленно изучают школьные предметы, но и готовятся к гражданской и военной службе. Кадетам доступны 20 направлений предпрофессиональной подготовки, соглашения заключены с Минобороны России, МЧС, МВД, МИД, другими министерствами и ведомствами. Получить кадетское образование могут ученики 7-11 классов.

— Московское кадетство — гордость столичного образования. Кадетское движение столицы динамично развивается: на старте проекта, к 70-летию Великой Победы было открыто 70 кадетских классов, в которые поступили около 8,5 тысяч ребят. Сегодня в Москве учится более 27 тысяч человек. В рамках проекта «Кадетский класс в московской школе» успешно реализуется задача создания гибкой, практико-ориентированной модели предпрофессионального образования для качественной подготовки школьников к освоению будущей профессии. Растет число направлений предпрофессиональной подготовки, ведущие вузы страны успешно взаимодействуют с кадетскими классами, — рассказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

«Все начинается с клятвы»

В переводе с французского «cadet» означает «младший», так во Франции в средние века стали называть малолетних дворян, определяющихся на военную службу. Затем король Фридрих Великий сформировал в Пруссии первую в истории роту кадет. Подобные военные учебные заведения в XVIII веке появились и в России. Сейчас кадетское движение переживает настоящий второй расцвет.

По мнению офицера-воспитателя кадетского класса школы № 2036 Юрия Родненко, современные школьники хотят учиться, быть образованными, знать языки, иметь широкий кругозор.

- Одна из главных задач кадетского образования — сформировать личность, обладающую прочными академическими знаниями, владеющую ключевыми компетенциями, способную творчески мыслить, принимать решения и нести за них ответственность. Хочу отметить, что к нам приходят лучшие ребята. Они сами принимают решение о поступлении в кадетский класс, целенаправленно готовятся, штудируют математику, русский и английский языки, проходят независимую диагностику в Московском центре качества образования. Их никто не заставляет, родители нередко узнают о выборе своего ребенка последними. Для школьников сегодня слова «долг», «честь», «любовь к Родине» значат очень много. Ребята хотят вырасти настоящими защитниками своей страны, — сказал он.

После поступления в кадетский класс семиклассники дают клятву. Торжественную церемонию многие школы проводят в Музее Победы. Родители, педагоги, ветераны и герои страны поздравляют кадет со знаменательным событием.

— Я с детства увлекаюсь военной историей России. Когда узнал, что в Москве есть кадетские классы, сразу принял решение о поступлении. Клятву кадета помню очень хорошо. Мы обещаем дорожить честью и достоинством, быть верными традициям защитников Родины, кадетскому движению и Отечеству. Мой дядя выполнял интернациональный долг в Афганистане, был награжден медалями. Я очень им горжусь и хочу быть на него похожим, — поделился ученик 9 кадетского класса школы № 2036, командир юнармейского отряда, старший сержант Павел Федотов.

Павел Федотов — победитель конкурса Московской олимпиады школьников по комплексной безопасности, метапредметной олимпиады «Не прервется связь поколений». Он является призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, обладателем золотого знака ГТО, имеет 2-й юношеский разряд по шахматам, шашкам, плаванию, увлекается историей, математикой, иностранными языками, участвует в патриотических проектах. На вопрос, как он все успевает, Павел отвечает так: Я — кадет! Мне все интересно. Нужно ставить перед собой цель и идти к ней, ведь в сутках целых 24 часа.

Фото: Департамент образования и науки Москвы

«Не жаловаться, а действовать!»

Именно с таким девизом идет по жизни старший кадет 9 «К» класса школы № 2036 Тамара Шарыгина. Одноклассники характеризуют ее как самого справедливого человека в классе.

— Хочу связать свою жизнь с армией, а пока стараюсь учиться на «пятерки», изучаю военную историю, ОБЖ. Патриотические мероприятия для меня — не скучная обязанность, они мне по-настоящему интересны, приносят вдохновение и радость. В 2021 году я стала победителем фестиваля «Духовные скрепы Отечества», написала исследовательскую работу про героя Великой Отечественной войны летчика Ивана Павлова. Памятная табличка в его честь установлена на доме, где я живу. С этого все и началось. Во мне зажегся интерес исследователя, я узнала о жизни и подвиге летчика и захотела рассказать об этом другим. Военная история, история героев нашей страны для меня святы. Именно историю я выбрала для сдачи ОГЭ и очень серьезно к нему готовлюсь, — рассказала Тамара.

Тамара Шарыгина имеет золотой знак ГТО, а еще она шьет мягкие игрушки, увлекается танцами, театром и современной юношеской литературой. По словам девочки, уже проверенные поколениями читателей произведения, как «Маленький принц» Экзюпери, заставляют ее задумываться над законами мироздания и вечными проблемами человечества. И, конечно, мечтать о своих грядущих открытиях.

«Кадетский класс в московской школе» — образовательный проект Департамента образования и науки города Москвы. Ребята с 7-го класса осваивают основную школьную программу и программы предпрофессиональной подготовки, занимаются дополнительным образованием: углубленно изучают историю России, иностранные языки, проходят специальную спортивную подготовку, увлекаются наукой и творчеством. Узнать больше о кадетском движении Москвы можно на сайте Московского центра «Патриот.Спорт».