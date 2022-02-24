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Старинные ирландские мелодии с импровизацией

Юлия Панова

Общество
Старинные ирландские мелодии с импровизацией
Соорганизатор вечеров музыки Лара Шу играет на необычном инструменте — ирландской гармошке. Она выступает на сейшенах вместе с другими артистами / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В Москве прошел традиционный сейшен ирландской народной музыки.

Идею такого мероприятия организаторы переняли у народов «изумрудного острова». Там в любом городе — неважно, крупном или маленьком — практически каждый вечер собираются люди, которые играют на музыкальных инструментах и исполняют традиционные мелодии.

— Это и хороший вариант отдыха после работы, и способ сохранения культуры живой музыки, — говорит соорганизатор мероприятия Лара Шу. — Я раньше ходила на похожие встречи, играла вместе с музыкантами, но тогда я только училась этому мастерству, так что мне было трудно поспевать за ансамблем. Поэтому я написала в социальных сетях, что ищу музыкантов-новичков, которые хотели бы собираться вместе и играть.

Лара играет на ирландской гармошке. Ее отличие от русского аккордеона состоит в том, что в привычном нам инструменте кнопки дают одинаковый звук на растяжении и сжимании мехов. А ирландская гармошка звучит по-разному на «вдохе» и «выдохе». Почти все участники вечера — это непрофессиональные музыканты. Более того, большинство из них впервые взяли в руки инструменты всего несколько лет назад. Например, Виталий Медведев играет на скрипке всего три года.

— Я узнал о сейшенах (неформальное собрание музыкантов. — «ВМ») после концерта ирландской музыки. Рассказали ребята, которые там выступали. И я захотел сходить, посмотреть, что это такое, — говорит Виталий Медведев. — А вскоре я стал участником, начал выступать вместе с другими музыкантами-любителями. Ведь народная музыка отличается от академической тем, что ее могут исполнять даже новички.

По мнению Виталия, ирландские мелодии — это нечто необыкновенное, даже магическое.

— В каждом графстве Ирландии существует своя интерпретация старинных народных мелодий. Ритмический рисунок и какие-то основные моменты, конечно, сохраняются, но в каждом регионе к главному мотиву добавили что-то свое, импровизационную часть. Очень интересно подмечать эти различия, — говорит Виталий.

На музыкальных ирландских вечерах существуют определенные правила. Участники играют традиционные мелодии этой страны в том виде, в каком они дошли до наших дней. Список мелодий им известен заранее, а вот комбинации композиций каждый раз разные. Все участники музыкальных вечеров могут либо просто слушать, как выступают другие, либо присоединиться к музыкантам и сыграть композиций, которые им знакомы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Сычева, организатор ирландского сейшена в Москве:

— В столице сейшены живой ирландской музыки существуют уже более десяти лет. Но из-за пандемии, к сожалению, осталось только одно мероприятие. Но мы продолжаем собираться несколько раз в месяц ради общения и исполнения тюнов — ирландских мелодий. Люди играют, поют, общаются и обмениваются новостями. К нам часто заглядывают гости из разных стран. Приезжали люди из Ирландии и Великобритании.

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