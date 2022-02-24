Актер Никита Шалюков-Громов: Мой зеленый офис — это Парк 70-летия Победы

Никита Шалюков-Громов возле кинотеатра «Художественный», где состоялась презентация сериала «Номинация», в котором сыграл актер / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерняя Москва» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это Арбатская площадь. Она стала знаковым местом для актера Никиты Шалюкова-Громова.

В этом году к выходу на экраны готовится сразу несколько кинопроектов, в которых занят актер Никита Шалюков-Громов. Об одном из них он рассказал «Вечерней Москве».

Встречу артист назначил на Арбатской площади. Именно здесь, в кинотеатре «Художественный», состоялась презентация сериала «Номинация», в котором снимался Никита.

— В Москве для меня появилось еще одно место, которое доставляет мне только приятные эмоции. Это кинотеатр «Художественный» — один из старейших в мире, — поделился актер. — Сериал «Номинация» стал дебютной режиссерской работой актрисы Надежды Михалковой.

По словам Никиты, эта премьера для него была особенной. Артист признается, что во время работы он не только познакомился и пообщался с настоящими мастерами своего дела, но и перенял у них актерский опыт.

— Также мне очень близок и дорог этот проект, так как Надежда Михалкова лично выбрала меня для роли, — вспоминает Никита. — Когда у меня случились совпадения по смене с параллельным кинопроектом, меня хотели заменить в сериале на другого актера. Надежда Михалкова сказала: «Нет, он классный, и мы его оставляем». Когда я узнал об этом, был несказанно рад, что она обо мне так хорошо отзывается.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Шалюков-Громов считает, что сериал, в котором зрители узнают о закулисье кино, получился интересным.

— А премьера в кинотеатре «Художественный» прошла в теплой творческой атмосфере, — добавляет артист. — И такие же теплые воспоминания навсегда свяжут меня с этим историческим местом в столице.

Тем временем наша прогулка продолжилась. За увлекательным разговором мы незаметно для себя начали двигаться в сторону Гоголевского бульвара. Никита обратил внимание на человека, сидящего на лавочке и увлеченно беседующего с кем-то по телефону. Актер вспомнил, что у него тоже есть место, о котором он просто не может не рассказать.

— Для себя я давно называю его «Мой зеленый офис», — улыбается Никита. — Это Парк 70-летия Победы. Почему офис? Да все очень просто. Так получилось, что это единственное место, в котором все вопросы решаются буквально на ходу.

Парк находится по пути в спортивный зал, который актер посещает ежедневно.

— А территория настолько большая, что, пока иду, успеваю не только провести переговоры по работе, пообщаться с близкими и друзьями, но и просто предаться размышлениям, побыть наедине с собой, — говорит Никита. — Даже дома не могу сосредоточиться так, как в те моменты, когда иду по парку. Зачастую, когда я не спеша продвигаюсь по этим хорошо знакомым лесным тропинкам, раздаются звонки с предложениями о работе в проектах. Вот такой уютный тихий мирок есть у меня почти в центре Москвы.

ДОСЬЕ

Никита Шалюков-Громов родился 5 июня 1990 года. В 2014 году окончил Красноярский государственный институт искусств. Далее продолжил обучение на курсах актерского мастерства на базе киностудии «Амедиа». Начал сниматься в 2019 году. Сегодня в фильмографии актера более 15 работ в кино и сериалах.