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История взаимоотношений России и Украины: пусть будет так, как будет...

Александр Хохлов

Общество
История взаимоотношений России и Украины: пусть будет так, как будет...
Фото: Pixabay

Вот и началось. Русские пошли. История взаимоотношений России и Украины — сплошные повторения, меняются фон и антураж.

В далеком XVII веке часть Украины входила в состав объединенного польско-литовского государства — Речи Посполитой. Православное население подвергалось экономическому и религиозному гнету со стороны поляков. Украинцы западные терпели, восточные — бунтовали. В январе 1648-го восстание в Запорожской Сечи положило начало большой войне. Во главе повстанцев стоял Богдан Хмельницкий. Народный вождь очень быстро понял, что без России украинцам в войне с сильным западным противником не победить, да и попросту не выжить.

«Выбью из лядской (польской) неволи весь руський народ, а что раньше я воевал за свой вред и неправду, то отныне я буду воевать за нашу веру православную… Лядская земля згинет, а Русь пановать будет!» — эти слова сказал Богдан Хмельницкий 2 января 1649 года. Он въехал тогда в Киев триумфатором после разгрома его казаками поляков в битвах при Желтых Водах, Корсуне и Пилявцах. Великий город чествовал его перезвонами колоколов и залпами пушек, а толпы народа славили освободителя православного населения от тяжкого иноземного бремени.

Но вскоре военные силы у обеих сторон иссякли. Заключенное с поляками перемирие было не менее кровавым, чем сама война. (Ну чем не нынешний Донбасс в противостоянии с легшим под Америку Киевом?!) В том же 1649-м Хмельницкий отправил послов к русскому царю Алексею Михайловичу (Тишайшему): прими, будь ласка, Украину под русскую власть.

Тишайший, видит Бог, этого не хотел. Украинцы давно просились принять их в русское подданство. В 1591-м — гетман реестровых казаков Косинский, позже — гетман Сагайдачный. В 1622-м — епископ Исаия Копинский, в 1624-м — митрополит Иов Борецкий. И отец Алексея Михайловича, первый царь из династии Романовых Михаил Федорович, и он сам брать Украину не хотели. После Великой Смуты Россия лежала в руинах, надо было отстраивать ее, а не воевать за новые-старые русские земли.

С другой стороны, было жалко единоверцев и единокровцев на Малой Руси. И в 1649-м, отклонив просьбу Хмельницкого, Кремль в то же время начал, говоря языком XXI века, оказывать дипломатическую помощь и разрешил ввоз на Украину продовольствия и оружия.

Богдан Хмельницкий был настойчив. Он трижды еще отправлял послов в Москву — положение на фронтах у казаков становилось все хуже, поляки были сильнее. Третья челобитная о принятии запорожцев в подданство русского царя и оказания им защиты против шляхетской Речи Посполитой была направлена в Москву осенью 1653 года. Царь созвал Земский собор. Согласие о принятии Украины в состав Московского государства было мучительным. Все понимали, что втягивание в украинские дела означает войну с поляками. Обсуждали долго, спорили зело горячо. На Соборе дворяне дали согласие «битися не щадя голов своих», купечество пообещало денег.

И была тяжелая война. Бились с Польшей 13 лет. Москва победила. Спокойное русское мужество победило отчаянную храбрость поляков, и Польша стала такой, какая она есть, а Россия с влившейся в ее плоть и кровь Украиной — великой.

Русско-польская война 1654–1667 годов закончилась Андрусовским перемирием. Гетманщина разделилась по Днепру на Правобережную и Левобережную. На освобожденной территории Украины искоренили господство польских панов. А на землях, остававшихся под их владычеством, произвол шляхты продолжался, и оттуда — из Волыни и Галичины — десятки тысяч украинцев хлынули на расцветавшие Харьковщину и Сумщину.

Что будет сейчас? Вновь надо вспомнить слова Богдана Хмельницкого. «Пусть будет, как будет, — сказал он в 1654 году, когда Великая Рада в Переяславе единодушно высказалась за воссоединение с Россией. — А будет так, как Бог даст».

В XVII веке Бог вместе с русскими сохранили украинцев. Сейчас XXI век. История взаимоотношений России и Украины — меняются только фон и антураж…

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