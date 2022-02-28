В 2022 году начать переселение по программе реновации смогут около 40 тысяч москвичей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Годовой план по вводу недвижимости в столице в прошлом году перевыполнен почти вдвое. Было введено порядка 7,8 миллионов квадратных метров жилой недвижимости при плане в 4 миллиона «квадратов». Один миллион квадратных метров жилья возвели по программе реновации. Несмотря на пандемию, реализация масштабной программы в столице не останавливается, а москвичи регулярно отмечают новоселье в улучшенных условиях.

Как сообщили в столичном Департаменте строительства, в этом году планируется ввести в эксплуатацию более миллиона квадратных метров недвижимости по программе реновации и начать переселение около 40 тысяч участников программы.

— С начала программы в столице построено 177 жилых домов общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров. Сегодня в Москве ведется строительство и проектирование более 230 зданий для переселения по программе реновации. Больше всего домов строят и проектируют в Восточном, Северном и Юго–Восточном округах, — отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Уже переселено более 47 тысяч жителей, а в процессе переселения находятся более 69 тысяч жителей из 421 дома. Так, в этом году начнется переселение в первую новостройку в районе Лианозово на Илимской улице, дом 7. В доме 131 квартира: 32 однокомнатных, 50 двухкомнатных, 49 трехкомнатных. Готовая улучшенная отделка в них соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

А в районе Выхино–Жулебино на улице Академика Скрябина, владение 3/1 в этом году введут в эксплуатацию первые в районе жилые корпуса, которые потом передадут для переселения по программе реновации. Они рассчитаны на 902 квартиры: 156 однокомнатных, 601 двухкомнатную и 145 трехкомнатных. Предусмотрено размещение 14 квартир для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

Кроме этого, с начала программы демонтировано 82 ветхих дома. А в этом году запланирован снос еще порядка 60 зданий. При демонтаже всех отселенных по программе реновации домов используется технология «умного сноса». Основными ее принципами являются безопасность, экологичность, максимальная переработка. Мусор вывозится при специальной системе контроля отходов строительства, сноса зданий и вывоза грунта. Контроль осуществляется с применением мобильного приложения, а движение грузового транспорта контролируется в режиме реального времени с помощью системы спутниковой навигации, которой должен быть оборудован каждый автомобиль.