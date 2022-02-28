«Валиеву просто убили»: какие выводы нужно сделать после горького скандала на Олимпиаде в Пекине 2022

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Отгремела зимняя Олимпиада в Пекине-2022, но жуткий скандал, в который оказалась втянута наша фигуристка Камила Валиева, до сих пор будоражит умы болельщиков. Кто виноват в том, что МОК отказался вручить золотые медали российским фигуристам за победу в командном турнире? Справедливо ли относятся к нашим спортсменам МОК и ВАДА? За круглым столом в эфире сетевого вещания «Вечерка-ТВ» вместе с экспертами разбираемся с болевыми вопросами Олимпиады.

Самый душераздирающий, самый трагичный и эпический момент Игр в Пекине — прокат произвольной программы Камилы Валиевой и то, что было после него. 15-летняя девчонка, затравленная чиновниками ВАДА и МОК, вышла на лед, но была не похожа на себя: потухший взгляд, скованные движения и, как следствие, падения на льду. Одно, второе... Когда судьи объявили оценки Валиевой, фигуристка, утирая слезы, сказала своему тренеру Этери Тутберидзе: «Ну теперь церемония награждения точно состоится».

Слезы фигуристки и иезуитство ВАДА

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к личным соревнованиям, но недовольный этим решением МОК поставил условие: церемония награждения призеров в женском одиночном катании пройдет только в случае, если в тройке лучших не окажется Валиевой. Не оказалось.

Но две другие воспитанницы тренера Этери Тутберидзе взошли на олимпийский пьедестал. Неподражаемая Анна Щербакова выиграла золото, а целеустремленная Александра Трусова — серебро, став первой в истории, кому удалось приземлить в рамках одной программы пять (!) четверных прыжков.

Тем не менее слезы униженной и оскорбленной Валиевой еще долго будут болью отдаваться в сердцах россиян, и в памяти об этой Олимпиаде навсегда останутся именно эти рыдания юной фигуристки. Боль усилена тем, что чиновники Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) совершенно иезуитски держали в рукаве информацию о положительной допинг-пробе Валиевой, взятой еще 25 декабря на чемпионате России. Причем вадовцы огласили результаты допинг-теста только тогда, когда Валиева в составе сборной ОКР выиграла золото в командном турнире. Если бы об этой пробе стало известно до Олимпиады, то наверняка Камилу в командном турнире могли заменить другие прекрасные фигуристки, каких у нас хватает.

Фото: vk/olympic_russia

«Валиеву просто убили»

А может быть, Валиева специально допустила столько ошибок в произвольной программе, чтобы освободить место на пьедестале для других воспитанниц Тутберидзе? Ведь впереди долгие разбирательства дела Валиевой, по итогам которого нашу спортсменку, а вместе с ней и других российских фигуристов могут лишить золотых медалей за победу в командных соревнованиях.

— Технически нет никакой сложности специально падать на лед после прыжков, для этого достаточно заходы на прыжок делать более расслабленно. Но я уверена на тысячу процентов, что никаких договоренностей не было. Камила просто не согласилась бы позориться перед всем миром ради того, чтобы другие наши спортсменки взошли на пьедестал. Девочку полностью убили, опустошили эмоционально на заседании CAS в Пекине, которое шло семь часов. И на произвольную программу она вышла как в воду опущенная, — считает мастер спорта международного класса по фигурному катанию Анастасия Гребенкина.

В связи с этим возникает резонный вопрос: стоит ли допускать столь юных спортсменов к олимпийским соревнованиям, если они совершенно не застрахованы от таких психоэмоциональных травм, которые испытала 15-летняя Валиева на глазах всего мира?

Возраст медалям не помеха

— Я думаю, что после скандала в женском одиночном катании в Пекине возрастной ценз для участия в Олимпийских играх будет повышен. Сейчас нижний порог — 15 лет. В любом случае эта тема будет обсуждаться на заседаниях Международного союза конькобежцев, куда входит и фигурное катание, — считает член исполкома Федерации спортивных журналистов России Алексей Лебедев.

В то же время повышение возрастного ценза явно не на руку юным фигуристкам, с детства мечтающим выиграть олимпийскую медаль. И чем скорее, тем меньше времени придется держать себя в эталонной спортивной форме, не дожидаясь перестройки женского организма, связанного с взрослением.

— 15-летней спортсменке в психологическом плане даже проще выступать на крупных соревнованиях, потому что груз ответственности давит на нее не так сильно, как на более опытных фигуристок. Я не считаю, что 15 лет — это слишком юный возраст для участника Олимпиад. Ведь дети рано попадают в большой спорт и уже в 12 лет отдают себе отчет о том, какой деятельностью занимаются профессионально. Не думаю, что если бы Александре Трусовой во время Игр в Пекине было не 17, а 18 лет, то она бы менее эмоционально вела себя перед церемонией награждения фигуристок, — рассказала Анастасия Гребенкина.

Действительно, слова Трусовой, сказанные в горячке, разошлись по всему миру. Выиграв серебро, но не золотую награду, она заявила, что больше никогда не будет заниматься фигурным катанием.

— Я бы не стал зацикливаться на словах Трусовой, потому что это просто выплеск эмоций спортсмена. Я был свидетелем истерики одной фигуристки, когда работал на Олимпиадах, просто раньше такие эскапады не попадали в объективы телекамер, — поделился воспоминаниями Алексей Лебедев.

Фото: vk/olympic_russia

Наш народ объединился

Но даже такой скандал, в котором оказалась замешана российская фигуристка, по мнению аналитиков, способствовал единению российских болельщиков.

— За Камилу Валиеву болела русскоговорящая половина планеты. И я в восторге от того, как проявилось и заново восторжествовало чувство болельщика. Ведь мы перестали эмоционально болеть за наших спортсменов так, как раньше, потому что теперь они выступают Олимпиадах без национального флага, на церемониях награждения российский гимн не поют. А на Играх в Китае история с Валиевой подняла волну негодования и народной любви. Наш народ объединился, мы все переживали за спортсменку, причем даже те, кто совсем далек от фигурного катания, — считает политолог, писатель, член российского ПЕН-клуба Владимир Сергиенко.

Тут важно вспомнить, что санкции на российский спорт обрушились после Олимпиады в Сочи-2014, после побега из России в США бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Показания этого информатора ВАДА до сих пор нам аукаются. В частности, допинг-пробы российских спортсменов уже два года отправляются на проверку в иностранные лаборатории, потому что ВАДА приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории. Стокгольмская антидопинговая лаборатория проверяла тесты Камилы Валиевой в два раза дольше обычного. На тестирование у шведов ушло 44 дня (более шести недель), притом что обычно этот процесс занимает три недели.

Допинг по критериям ВАДА

Как российским болельщикам относиться к результатам положительного допинг-теста Валиевой, если будет доказана вина спортсменки в употреблении запрещенного препарата — триметазидина? — вопрос актуальный и по завершении Игр в Пекине.

— В начале наших надо отстаивать, а потом разбираться, кто виноват. Тренеры, врачи? Ее же сопровождают. В 15 лет за нее принимают решение, какой препарат принимать. Куда смотрели родители? Явно кто-то рядом с ней «накосячил». Кто в этом будет разбираться? Наш Следственный комитет должен все это установить. Я не верю американцам, которые сидят и в МОК, и в ВАДА. Но и не надо огульно утверждать, что нас, русских, все иностранцы не любят. Как только сами облажаемся, то начинаем рассказывать, как к нам несправедливы международные организации, — считает Владимир Сергиенко.

Участие Следственного комитета в расследовании по делу Валиевой — вещь возможная, с учетом того что в России существует уголовная ответственность за применение допинга. Другой вопрос, займутся ли данным разбирательством наши следственные органы. На Родине фигуристку встретили как героя. А с учетом ее юного возраста любое расследование этого дела должно быть максимально закрытым. По мнению ряда экспертов, чиновникам ВАДА доверия в России нет, в силу того что иностранные «партнеры» спят и видят, как в очередной раз нанести удар по российским спортсменам. История с более чем затяжной проверкой допинг-пробы Валиевой только подтверждает такую точку зрения.

— Попался на допинге? А в какой системе координат? В той, что сформировала ВАДА, которая дает допуск к стартам иностранным спортсменам, употребляющим допинг законно по терапевтическим показаниям? Олимпийские игры — это такая демонстрация мощи авторитета той или иной нации. И если наша страна, решая главный вопрос обеспечения своей национальной безопасности, имеет проблемы с другими государствами, то и в других сферах жизни эти проблемы никуда не денутся. В большом спорте у России вообще отняли национальный флаг. Надо становиться сильными в международной политике, тогда все приложится, — считает депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Несправедливая Олимпиада

Великая Олимпиада для России

Но какими бы ни были доводы о том, справедливо или нет чиновники ВАДА и МОК устроили психологический прессинг российской фигуристки. Для Камилы Валиевой и ее товарищей по сборной команде это была безусловно великая Олимпиада. И такой она стала благодаря российским спортсменам, выступавшим под белым флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Великие победы россиян в лыжных гонках, пожалуй, самом престижном виде зимнего спорта, ошеломили даже норвежцев, уже забывших вкус поражений на лыжне. Российские лыжники, продолжатели дела советских чемпионов Николая Зимятова и Елены Вяльбе, дважды одолели норвежцев в эстафетах, как в мужской, так и в женской. В Пекине лыжник Александр Большунов завоевал три золота, свергнув с трона прежнего «короля лыж» Йоханнеса Клебо. Всего в Китае Большунов выиграл пять наград. Чемпионка Игр фигуристка Анна Щербакова очаровала всех прекрасным, магическим исполнением произвольной программы. Наша хоккейная дружина под руководством Алексея Жамнова дошла до финала, где уступила финнам, и стала обладателем серебра. Еще один герой Игр — капитан российской армии Руслан Захаров удивил всю страну на Играх в Пекине, выиграв олимпийское серебро. Для 34-летнего спортсмена эта награда особенная: он стал первым россиянином, завоевавшим олимпийскую медаль в двух разных видах спорта. В 2014 году он стал олимпийским чемпионом в шорт-треке...

Россияне с честью выдержали самые суровые испытания и доказали, что никакие санкции не могут сломить дух народа-победителя. По числу наград наша команда (32 медали) стала второй, обойдя даже сборную США (25). По количеству серебряных и бронзовых медалей мы вообще первые. И еще 32 награды — это наш лучший результат на зимних ОИ. Ранее самыми успешными были Сочи-2014...

А по прилете наших олимпийцев из Пекина в Москву олимпийская чемпионка Татьяна Навка вручила Камиле Валиевой символический подарок — колье с сердечками, расположенными по аналогии с олимпийскими кольцами...

НАШИ РЕКОРДЫ

— Российские спортсмены на ОИ в Пекине завоевали 6 золотых наград, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

— Большего всего медалей российской команде принесли лыжники — 11 наград (4–4–3).

— На 2-м месте — фигурное катание, 6 наград (2–3–1).

— 3-е место — биатлон 4 награды, (0–1–3).

— Три медали у России во фристайле (0–0–3), две в шорт-треке (0–1–1), две в коньках (0–1–1), одна в хоккее (0–1–0), одна в прыжках с трамплина (0–1–0) и одна в санном спорте (0–0–1).

— Из самых запомнившихся событий можно отметить, например, мужскую лыжную эстафету 4×10 км. Российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов стали чемпионами Олимпиады-2022.

ЦИТАТА

Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России:

— Мы очень рады, что вернулись с новым рекордом наград, нас это будет мотивировать на следующих Играх. Проведем глубокий анализ, где можем улучшить показатели.