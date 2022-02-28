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Избавляйтесь от электронной аппаратуры правильно

Юлия Панова

Общество
Избавляйтесь от электронной аппаратуры правильно
Сооснователь экоцентра «Сборка» Анна Нафиева держит клавиатуры. Их отправят на переработку / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

С 1 марта вступает в силу новый закон, по которому нельзя просто выбросить в мусор безнадежно сломавшийся компьютер или другой гаджет. Вышедшую из строя электронику нужно будет сдавать на утилизацию. Касается это пока только юридических лиц.

Ранее предприятия и организации тоже ограничивались в способах избавления от устаревшей оргтехгики. Например, нельзя было «хоронить» компьютер — закапывать в сборе с другими бытовыми отходами в землю.

— Сейчас требования к утилизации стали жестче. Нельзя будет даже выкинуть технику в контейнер, — рассказывает сооснователь экоцентра «Сборка» Анна Нафиева.

Экоцентр занимается приемом на утилизацию бытовой техники, батареек, проводов и прочего мусора, который непонятно куда можно отнести при раздельном сборе.

— Компании, у которых техники много, и так стараются утилизировать ее правильно. Захоронение на полигонах — это платная услуга. А тарифы растут с каждым годом, невыгодно! — отмечает Нафиева.

Иногда устаревшую машину вообще не нужно уничтожать — дешевле и проще модернизировать, и старое превратится в почти новое. А правильная утилизация помогает внести вклад в спасение природы, сохраняет деньги бизнесменам. В «Сборке», например, действует услуга «Экотакси». Водитель может приехать в любой офис и помочь вывезти ненужные компьютеры, провода, кондиционеры и другое электрооборудование.

— Собранная техника отправляется на специальные заводы, которые занимаются разборкой и переработкой списанной оргтехники. У нас три партнера, один из которых находится недалеко, в Московской области, — говорит Анна Нафиева.

Из ненужных компьютеров, принтеров и телефонов могут получиться нужные и полезные вещи. Целый день взирая на экран, пользователь часто не знает, сколько в его настольном «друге» ценных компонентов. Это и драгоценные, и черные металлы, такие как сталь и медь, золото и серебро. И термопластичные полимеры, из которых потом получаются детские игрушки или упаковочная тара.

Сотрудники экоцентра проводят специальные акции — агитируют граждан утилизировать домашнюю технику правильно. Да, пока запрет выносить компьютер в контейнер не касается физических лиц. Но лучше заранее научить людей избавляться от ненужных вещей по всем правилам. В рамках акций в каждом округе организуют место сбора техники.

За последние пару лет число технического мусора увеличилось на восемь процентов. А по данным Торгово-промышленной палаты России, на каждого человека в год приходится до 20 килограммов старой электроники. Московская программа «Школа утилизации: электроника» дает возможность каждому гражданину освободиться от умного хлама.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Аленцин, заместитель председателя Комитета по проблемам экологии и природопользования Московской торгово-промышленной палаты:

— Благодаря работе профильных органов власти вариантов сдать электронику появляется все больше. В результате мы имеем созданную многоуровневую систему. В этом плане, Москва является регионом-лидером в стране. Но, пожалуй, самое важное не просто предоставить возможность сдать электронные отходы, главное — популяризировать экологичное отношение к окружающей среде. Как нельзя лучше это реализуется через подрастающие поколения.

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