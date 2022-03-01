Более 18 тысяч школьников приняли участие в Математическом празднике

Фото: Департамент образования и науки Москвы

В столице завершился традиционный Математический праздник — олимпиада, игры и лекции для учеников 6–7 классов. Его участниками стали более 18 тысяч ребят. Школьники выполняли математические задания более чем на 150 площадках, среди которых были школы и вузы города. Мероприятие проходило с соблюдением всех эпидемиологических мер.

Участники могли выбирать, какие задания они будут выполнять: классического Математического праздника или более простые Математического праздника в «Математической вертикали». После олимпиады на ряде площадок для школьников были организованы математические игры и лекции ведущих учителей–математиков и ученых. Также состоялся онлайн–разбор заданий, где участники могли ознакомиться с подходами к решению задач и интересными математическими фактами.

По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства и одного из создателей Матпраздника Ивана Ященко, задания олимпиады отличаются своей уникальностью.

— Тысячи ребят участвовали в Математическом празднике. И главное, что они получили — это не формальные результаты, дипломы, а то, что, выходя из аудитории, школьники обсуждали друг с другом, с родителями и учителями замечательные задачи, которые несколько месяцев составляла наша комиссия с огромной любовью к математике, — подчеркнул Иван Ященко.

Он также отметил, что нередко с участия в Математическом празднике у ребенка просыпается интерес к математике как науке.

— Мы уверены, что сейчас в душах ребят зажигаются искорки, и в будущем у нас будет больше интересующихся математикой. И кто–то, так же как победители и призеры Математических праздников прошлых лет, потом будет вспоминать, что их путь к научным, инженерным или другим открытиям начался в том числе с первых ярких впечатлений на празднике. Тем более сейчас в Москве есть огромное количество возможностей, чтобы потом продолжить свое математическое образование и образование в смежных областях. И столица не просто декларирует, а реально поддерживает школы, обеспечивающие математическое образование самого топового уровня. Более 400 школ входят в проект «Математическая вертикаль». Мы действительно можем говорить, что дотянулись до каждого уголка нашего любимого города: математические кружки шаговой доступности и кружки на базах ведущих вузов, таких как МГУ им. М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики, МФТИ, МИССиС, МИРЭА и других. То есть каждый московский школьник сейчас может получить хорошее математическое образование, которое является залогом успеха цифровой экономики, — отметил Иван Ященко.

С материалами прошедшего Математического праздника можно ознакомиться на сайте.

Математический праздник проводится ежегодно с 1990 года. Организаторами являются Департамент образования и науки города Москвы, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский центр непрерывного математического образования, Центр педагогического мастерства при участии ведущих вузов и школ города.