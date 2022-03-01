Лентяй, сфинкса выбирай: кошка какой породы подойдет вам по характеру

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

1 марта в России отмечают День кошек — хороший повод отвлечься от тяжелой повестки дня. «Вечерка» узнала у зоопсихолога Мирослава Волкова, как подобрать породу животного под свой темперамент.

Характер у котят проявляется уже месяца в четыре. Но свой устоявшийся темперамент намного ярче показывает взрослое животное.

— Не бывает такого, что вы берете активного котенка, а он потом вырастет и будет лежать и тюлениться, — объяснил Мирослав Волков. — Однако стоит понимать, что у котят даже одной породы поведение может существенно отличаться.

Эксперт объяснил: характер кошки важен при выборе питомца. Нужно понимать, что очень активным котам, которые постоянно хотят играться, нужно уделять много времени. Чтобы удовлетворять его потребность в развлечениях. А на флегматичных, спокойных котов не нужно жаловаться, что они уделяют вам слишком мало внимания.

— Если вы хотите, чтобы животное не оставляло вас ни на шаг и всегда встречало — для этого лучше завести собаку, — добавил Мирослав Волков.

Сиамская: тем, кому хочется ласки

Общительные, но чувствительные коты подойдут внимательным людям. И совсем не обязательно экстравертам. Ведь даже одиночкам хочется любви, ласки и общения. От сиамцев ничего не утаить. Они хорошо улавливают интонации голоса, на что могут и обидеться.

Бенгальская: уживается с креативными

Говорливая, громкая и капризная кошка — хороший друг для эмоционального, яркого и креативного человека. К творческому беспорядку бенгальцы относятся спокойно, потому что сами бывают нечистоплотны. А ее обворожительный пятнистый окрас... Ну чем не произведение искусства?

Шотландская вислоухая: друг интеллигентов

Умные, интеллигентные кошки станут отличным другом для сдержанных, утонченных людей. Шотландцы ведут себя честно: пакостей от них ждать не стоит. Да и квартиру от скуки не разнесут, потому что аккуратны и внимательны.

Персидская: поладит с детьми

Спокойная, уравновешенная кошка подойдет добрым, заботливым, семейным людям. Даже маленькими детьми персидских кошек не напугать. С удовольствием поиграют, подставят живот, чтобы их почесали. Расстраивать хозяев они не любят, поэтому и сами хорошо ладят с неконфликтными людьми.

Сибирская: подойдет карьеристам

Самодостаточная, сдержанная кошка будет встречать вас на пороге. Однако вместо дружелюбного приветствия пренебрежительно промяукает: «Где ты был? Чего так долго? Мне пора есть!» Так что такая кошка — находка для трудолюбивых и карьеристов. Днем ей будет совсем не скучно одной. А ночью — с мурчанием заснет на груди уставшего хозяина.

Экзот: компаньон эмоциональных

Самодостаточные питомцы. Их заводят больше для красоты. Внимание им нужно, но по настроению. Поэтому экзоты — отличный компаньон для импульсивных людей

Сфинкс: мечта домоседа

Внимательные и ласковые кошки — находка для домоседов. И не смотрите, что без шубы! Тепла у сфинксов хоть отбавляй. Им они и готовы делиться со своим хозяином. Особенно сфинксы оценят фрилансеров — на их коленях всегда можно устроиться, пока те работают с ноутбуком.

Мейн-кун: для любвеобильных

Активные и серьезные кошки очень преданы своему хозяину. Даже в большой семье они выберут одного своего хозяина и, словно щенок, будут ходить за ним по пятам. И, конечно, будут просить много внимания, поэтому подойдут людям заботливым, ласковым и внимательным.

Британская: идеал свободолюбивых

Своенравная кошка подойдет свободолюбивым и при этом уважающим личные границы людям. Пригодится хозяину и сдержанность: британки весьма обидчивы.

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Последнее слово за пушистым

Коты всегда считались животными своенравными. Зоопсихолог Яна Шкуренкова рассказала «Вечерней Москве» о том, как и почему эти питомцы часто выбирают себе хозяев сами.

Выбор питомца может быть вполне непредсказуемым.

И даже приглянувшийся заранее котенок может оказаться «не твоим» — Случается, что контактные кошки не идут к человеку, который приехал выбирать питомца. А вместо этого прячутся, ведут себя скромно или агрессивно. И наоборот: необщительные кошки, которые обычно прячутся и не подходят к рукам человека, выбираются из укрытия и идут тереться о нового знакомого, привлекая к себе внимание, — рассказала Яна Шкуренкова.

Коты умеют воспринимать людей, чувствовать их характер, определять темперамент человека и понимать, насколько хозяин им подойдет. Как объяснила зоопсихолог, такое поведение зависит не столько от характера кошки, сколько именно от восприятия будущего хозяина.

— Поэтому есть очень хорошее старое правило: когда приходишь в приют или к заводчику, необходимо встать рядом с животными, и твой питомец сам к тебе подойдет — выберет тебя, — напомнила Яна Шкуренко.

На практике, говорит зоопсихолог, так чаще всего и случается. Нередки случаи, когда люди шли за одной кошкой, а в итоге их выбирала совершенно другая.