Дачный налог: что важно знать о тонкостях уплаты

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С приближением дачного сезона по традиции всплывает налоговый вопрос. Ежегодно вводимые в налогообложение новшества вызывают у дачников недопонимание. Очередные намеки средств массовой информации о налогах на бани, теплицы и сараи побудили «Вечернюю Москву» попросить эксперта по налогам и бухгалтерскому сопровождению, основательницу онлайн-школы для бухгалтеров Валентину Васильеву разъяснить ситуацию.

Единственное новшество, которое появилось в налогообложении недвижимого имущества, — это применение для расчета налога его кадастровой стоимости, отметил эксперт по налогам. Впрочем, новшеством данный расчет назвать сложно. В 2022 году платить налоги мы будем за предыдущий год, то есть фактически речь идет о нововведениях прошлого года.

Согласно Налоговому кодексу, каждый регион самостоятельно утверждает ставки и льготы налога на имущество физлиц. По словам Васильевой, будут использоваться понижающие коэффициенты:

— 0,2 — для Севастополя;

— 0,4 (в 2021 году было 0,2) — для республик Алтай и Крым, Алтайского и Приморского краев, Волгоградской, Иркутской, Курганской, Свердловской, Томской областей и Чукотского автономного округа;

— 0,6 (в 2021 году было 0,4) — для республик Дагестан и Северная Осетия — Алания, Красноярского края, Смоленской области.

Для регионов, где кадастровая стоимость применяется уже третий год и более, ограничение роста налога составляет до 10 процентов. К данным регионам в том числе относятся Москва и Московская область.

Другими словами, если ранее за официально оформленную, поставленную на кадастровый учет недвижимость граждане платили, исходя из ее инвентаризационной стоимости, то теперь налог будет составлять от 0,1 до 0,3 процента от кадастровой стоимости объекта за годовой период.

Налоговый эксперт Светлана Гысина обратила внимание на то, что под налогообложение попадают только объекты капитального строительства, то есть дом, который имеет свой основой фундамент, основательно связывающий его с землей. При этом если дом небольшой, площадью в пятьдесят квадратных метров, то за него налог не взимается.

— Этот метраж является льготным и для домов с большей площадью, — подчеркнул собеседник «ВМ». — Чтобы понять, за какую площадь вы должны уплатить налог, из общего ее значения следует вычесть пятьдесят квадратов. Например, при имеющихся в доме ста квадратах платить по кадастровой стоимости придется только за половину.

Бани, теплицы, сараи и любые временные постройки к объектам капитального строительства, как правило, не относятся. Но даже в случае если теплица отвечает главному требованию объекта капитального строительства, то есть имеет фундамент, то при наличии на участке другого объекта — жилого дома, налог за нее платить не надо, добавила она.

— Хочу еще раз отметить, что дачники столичного региона в текущем году не должны вообще заметить каких-либо перемен в налоговых начислениях. Москва и область платят налоги по кадастровой стоимости не один год, — подчеркнул эксперт по налогам.

Для полноты картины перечислим те регионы, которые перешли на исчисление налогов за недвижимость по кадастровой стоимости последними — в 2020 году: Республика Алтай, Алтайский и Приморский край, Волгоградская, Иркутская, Курганская, Свердловская и Томская области, Чукотский автономный округ и Республика Крым. Все остальные регионы платят «по-новому» давно.

Кроме того, возвращаясь к началу разговора, Валентина Васильева отметила важную характеристику для налогообложения — объект должен быть официально зарегистрирован в качестве собственности. А сараи, теплицы и временные строения регистрации просто не подлежат.