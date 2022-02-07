«Платим по-новому»: эксперт рассказал об изменении налогов для россиян

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Новый год традиционно вошел в жизнь россиян с новыми правилами. К сожалению, большая часть из них связана с повышенными расходами. Одно из обязательных направлений этих расходов — налоги. «Вечерняя Москва» побеседовала об изменениях в налоговых платежах с экспертом по налогам и бухгалтерскому сопровождению, основательницей онлайн-школы для бухгалтеров «Бухгалтер на фрилансе» Валентиной Васильевой.

В текущем году ожидаются налоговые изменения в отношении транспортных средств и недвижимости физлиц. Также появился налог на доходы по вкладам, отметила эксперт и предложила разобрать каждое направление подробнее на конкретном примере.

Налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 миллиона рублей

С 1 января россияне должны платить налог по вкладам, если общий процент по ним превысит необлагаемый минимум. Сведения за 2021 год банки должны были передать в налоговую до 1 февраля 2022 года.

Пример.

Формула превышающего дохода: 1 миллион рублей, умноженный на ключевую ставку Центробанка на начало налогового периода. Ключевая ставка ЦБ в 2022 году равнялась 8,5 процента.

1 миллион, умноженный на 8,5 процента, равняется 85 000 рублей. Это необлагаемый процентный доход по вкладам в 2022 году. Если доход превысит эту сумму, то с разницы нужно заплатить налог 13 процентов.

Допустим, вы вложили 2 миллиона рублей под семь процентов годовых. Доход в год составит 140 000 рублей.

Рассчитываем налог: 140 000 минус 85 000 равняется 55 000.

55 000 рублей умножить на 13 процентов равняется 7150 рублей.

Исключение: не облагаются налогом счета эскроу, рублевые вклады или остатки на счетах, где ставка не превышает 1 процента годовых.

Вычет при продаже квартиры для семей с двумя и более детьми

До нововведения при продаже недвижимости раньше минимального срока владения (3 года или 5 лет в зависимости от региона) нужно было заплатить 13 процентов с дохода.

Пример.

В 2018 году семья с двумя детьми приобрела квартиру за три миллиона рублей, а в 2020 году продала ее за 3,5 миллиона рублей. То есть квартира была в собственности меньше допустимого срока владения.

Рассчитываем налог: 3,5 миллиона минус 3 миллиона равняется 500 тысяч. 500 тысяч умножаем на 13 процентов, получаем 65 000 рублей. Раньше в такой ситуации нужно было платить налог.

Теперь, согласно нововведениям, если семья с двумя детьми в этом же году или до 30 апреля следующего года приобретает квартиру с большей площадью, налог платить не надо. Также разрешается приобрести квартиру с большей кадастровой стоимостью.

Пример.

Семья с двумя детьми в 2020 году продала квартиру площадью 100 квадратных метров у себя в регионе за десять миллионов рублей. А в феврале 2021 года приобрела квартиру в Москве за 9 миллионов площадью 50 квадратных метров.

Семья может не платить налог с продажи квартиры, так как кадастровая стоимость квартиры в Москве выше, чем в регионе. Несмотря на то что площадь квартиры меньше, как и стоимость.

Данный закон распространяется на сделки 2021 года.

Вычет в сокращенные сроки

Теперь налоговый вычет можно получить в сокращенные сроки, без направления 3-НДФЛ и подтверждающих документов. Банки сами будут направлять информацию в налоговую. А взаимодействие между гражданином и налоговой инспекцией происходит в личном кабинете налогоплательщика. При этом обязательно следует подписать предзаполненное заявление на вычет, которое расположено там же — в личном кабинете.

В упрощенном порядке по НДФЛ можно получить: инвестиционный вычет, имущественный вычет на покупку недвижимости, а также по уплате процентов по ипотеке.

Вычет за спорт

С 2022 год здоровый образ жизни будет поощрен рублем: граждане смогут получить налоговый вычет за занятия спортом как за себя, так и за детей.

У нововведения есть несколько особенностей. Во-первых, спортивная организация должна быть включена в список, утвержденный правительством. Во-вторых, максимальный размер вычета составляет 15 600 рублей. И наконец, в-третьих, собранные документы за занятия спортом в 2022 году подаются в декларации в следующем, 2023 году.

Транспортный налог

Изменились ставки налога для владельцев автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов рублей. Весь список машин есть на сайте Минпромторга России. Для автомобилей из этого перечня налог рассчитывается с применением коэффициента от 1,1 до 3. Также каждый регион самостоятельно утверждает ставки и льготы налога на транспорт.

Налог на имущество физических лиц

Теперь во всех регионах России для расчета налога применяется кадастровая стоимость недвижимости. Каждый регион самостоятельно утверждает ставки и льготы налога на имущество физлиц.

При этом будут использоваться понижающие коэффициенты:

— 0,2 — для Севастополя;

— 0,4 (в 2021 году было 0,2) — для республик Алтай и Крым, Алтайского и Приморского краев, Волгоградской, Иркутской, Курганской, Свердловской, Томской областей и Чукотского автономного округа;

— 0,6 (в 2021 году было 0,4) — для республик Дагестан и Северная Осетия — Алания, Красноярского края, Смоленской области.

Для регионов, где кадастровая стоимость применяется уже третий год и более, ограничение роста налога составляет до 10 процентов.