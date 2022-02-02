ФНС описала порядок получения льгот по имущественным налогам без заявлений

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Некоторые категории граждан могут получить налоговые льготы по имущественным налогам в беззаявительном порядке. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в городском УФНС в среду, 2 февраля.

— Беззаявительный порядок предусматривает предоставление налоговой льготы и (или) налогового вычета на основании имеющейся у налогового органа информации, то есть без обращения налогоплательщика. Налоговым законодательством предусмотрена возможность применения беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот для всех категорий физических лиц, имеющих право на налоговые льготы по указанным налогам, с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на льготу, — говорится в сообщении.

Данный порядок распространяется на детей-инвалидов, ветеранов боевых действий, пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, а также на граждан с тремя и более несовершеннолетними детьми. При этом они могут самостоятельно обратиться в налоговые органы для получения льгот.

Налогоплательщики вправе прикрепить к заявлению документы, которые подтверждают их право на льготу. Обратиться с заявлением о льготе по имущественным налогам можно в любой МФЦ, налоговый орган или через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».