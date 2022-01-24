Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Экзотическая ситуация»: кого на самом деле коснется налог на вклады свыше миллиона рублей

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Экзотическая ситуация»: кого на самом деле коснется налог на вклады свыше миллиона рублей
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В 2022 году заплатить налог с процентов по вкладу придется не только тем, кто держит на нем сумму больше миллиона, но и тем, кто в 2021 году переложил меньшую сумму под более высокий процент. Однако этот налог коснется небольшого количества россиян. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист Николай Кульбака, комментируя сообщения СМИ о том, что новый налог может затронуть россиян с суммами на вкладах около 700 тысяч.

Как заметил эксперт, россиян с суммой вклада меньше миллиона налог точно не коснется, если в 2021 году они не воспользовались возможностью положить деньги под более высокий процент: в июле Центробанк поднял ключевую ставку, вслед за этим банки стали предлагать вкладчикам более выгодные условия.

Специалист обратил внимание, что в большинстве случаев вкладчики не отреагировали на изменение ситуации.

— Много ли людей этому последовало — маловероятно. Во-первых, это было в августе, а это мертвый сезон: люди в отпусках, разъездах, многим не до этого. Во-вторых, еще есть очень хитрый момент: это означает, что у человека уже должны были на тот момент лежать деньги, он их снял и положил под больший процент. Теоретически, это возможно, но вероятность того, что таких людей было много, низка, — резюмировал Кульбака.

В случае, если вкладчик в августе 2021 года выбрал более выгодный процент, новый налог может его коснуться, заметил эксперт. Экономист подчеркнул: если летом 2021 года человек снял с вклада, процентная ставка по которому составляла 4,5 процента, сумму от 710 тысяч и положил под восемь процентов, ему придется заплатить налог. В этом случае его доход составит 42,85 тысячи, тогда как необлагаемая налогом сумма — 42,5 тысячи. В этом случае придется заплатить налог с 350 рублей, который составит 45,5 рубля.

Однако количество денег на вкладе не является единственным фактором, резюмировал специалист.

— Условно говоря, если вы переложили со ставки 4,3 процента на 7,5, то налога не будет. Если человек перекладывал деньги в августе под больший процент, то, начиная с суммы где-то в 700 тысяч, ему бы хорошо проверить это, — заключил Кульбака.

По его словам, профессиональные вкладчики, как правило, не держат на вкладе небольшие суммы, поэтому большинству вкладчиков не стоит волноваться.

— Если у вас вклад меньше одного миллиона, но вы смогли сильно заработать из-за того, что выросли проценты, то получится, что вы с меньшего вклада должны будете заплатить налог. Но это крайне экзотическая ситуация — это должен быть высокопрофессиональный и грамотный вкладчик, быстро ориентирующийся в ситуации, но при этом с маленьким вкладом. Если вы серьезный вкладчик, тогда у вас и размер вклада, скорее всего, большой, — рассказал собеседник «ВМ».

Читайте также:
Экономика эксперты Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Все мнения
О проекте