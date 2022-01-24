«Экзотическая ситуация»: кого на самом деле коснется налог на вклады свыше миллиона рублей

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В 2022 году заплатить налог с процентов по вкладу придется не только тем, кто держит на нем сумму больше миллиона, но и тем, кто в 2021 году переложил меньшую сумму под более высокий процент. Однако этот налог коснется небольшого количества россиян. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист Николай Кульбака, комментируя сообщения СМИ о том, что новый налог может затронуть россиян с суммами на вкладах около 700 тысяч.

Как заметил эксперт, россиян с суммой вклада меньше миллиона налог точно не коснется, если в 2021 году они не воспользовались возможностью положить деньги под более высокий процент: в июле Центробанк поднял ключевую ставку, вслед за этим банки стали предлагать вкладчикам более выгодные условия.

Специалист обратил внимание, что в большинстве случаев вкладчики не отреагировали на изменение ситуации.

— Много ли людей этому последовало — маловероятно. Во-первых, это было в августе, а это мертвый сезон: люди в отпусках, разъездах, многим не до этого. Во-вторых, еще есть очень хитрый момент: это означает, что у человека уже должны были на тот момент лежать деньги, он их снял и положил под больший процент. Теоретически, это возможно, но вероятность того, что таких людей было много, низка, — резюмировал Кульбака.

В случае, если вкладчик в августе 2021 года выбрал более выгодный процент, новый налог может его коснуться, заметил эксперт. Экономист подчеркнул: если летом 2021 года человек снял с вклада, процентная ставка по которому составляла 4,5 процента, сумму от 710 тысяч и положил под восемь процентов, ему придется заплатить налог. В этом случае его доход составит 42,85 тысячи, тогда как необлагаемая налогом сумма — 42,5 тысячи. В этом случае придется заплатить налог с 350 рублей, который составит 45,5 рубля.

Однако количество денег на вкладе не является единственным фактором, резюмировал специалист.

— Условно говоря, если вы переложили со ставки 4,3 процента на 7,5, то налога не будет. Если человек перекладывал деньги в августе под больший процент, то, начиная с суммы где-то в 700 тысяч, ему бы хорошо проверить это, — заключил Кульбака.

По его словам, профессиональные вкладчики, как правило, не держат на вкладе небольшие суммы, поэтому большинству вкладчиков не стоит волноваться.

— Если у вас вклад меньше одного миллиона, но вы смогли сильно заработать из-за того, что выросли проценты, то получится, что вы с меньшего вклада должны будете заплатить налог. Но это крайне экзотическая ситуация — это должен быть высокопрофессиональный и грамотный вкладчик, быстро ориентирующийся в ситуации, но при этом с маленьким вкладом. Если вы серьезный вкладчик, тогда у вас и размер вклада, скорее всего, большой, — рассказал собеседник «ВМ».