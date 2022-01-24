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СМИ: Налог на вклады в России частично затронет и россиян со сбережениями менее миллиона рублей

Михаил Алимов

Общество
СМИ: Налог на вклады в России частично затронет и россиян со сбережениями менее миллиона рублей
Фото: Пресс-служба Госдумы

Налог на вклады суммой более миллиона рублей может затронуть и россиян с меньшей суммой. Он распространяется на те сбережения, начисленный процент с которых превышает 42,5 тысячи рублей за год, сообщает РБК.

Облагаемая налогом сумма высчитывается по формуле — ключевая ставка Центробанка на начало года (4,25 процентных пункта), умноженная на миллион рублей. Из-за повышения регулятором ключевой ставки вдвое удвоились и процентные ставки по депозитам банков.

Как отмечает издание, налог может возникнуть и у вкладчиков с суммой сбережений от 700 тысяч рублей. В качестве примера приводится банковский вклад на 710 тысяч рублей, который был размещен в начале года под 4,5 процента, но переложенный в августе под восемь процентов. Тогда вкладчик мог заработать за год 42,85 тысячи рублей и должен отдать с них налог в размере 13 процентов.

Налоговые декларации заполнять не нужно — они автоматически придут ближе к осени вместе с транспортным, земельным налогом и налогом на недвижимое имущество. Оплатить его следует до 1 декабря.

До этого сообщалось, что россияне с января 2022 года могут получить налоговый вычет с затрат на занятия спортом. Максимальная сумма налога, подлежащая возврату, составляет 15 600 рублей. Для оформления вычета следует предоставить в ФНС договор на оказание услуг и чеки, подтверждающие оплату, справку о доходах по образцу 2-НДФЛ, а также заявление на компенсацию.

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