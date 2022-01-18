В Госдуме раскрыли способ получения налогового вычета на спорт

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Россияне с января 2022 года могут получить налоговый вычет с затрат на занятия спортом. Об этом заявил член комитета Госдумы по спорту Борис Пайкин во вторник, 18 января.

— Претендовать на получение налоговой преференции могут граждане, которые занимаются спортом и могут подтвердить оплату оказанных им услуг, а также родители и усыновители детей до 18 лет, которые посещают спортивные секции. В денежном выражении объем услуг, по которым оформляется вычет, составляет 120 тысяч рублей в год, — рассказал парламентарий.

Максимальная сумма налога, подлежащая к возврату, составляет 15 600 рублей, уточнил он. Для оформления вычета, как объяснил депутат, следует предоставить в ФНС договор на оказание услуг и чеки, подтверждающие оплату, справку о доходах по образцу 2-НДФЛ, а также заявление на компенсацию.

Налоговые преференции предоставляются лишь в том случае, если для организации, с которой человек заключил договор, данный вид деятельности является основным, объяснил он. Вычет позволит поддержать развитие в России массового спорта среди детей и взрослых, приводит слова Пайкина РИА Новости.

В декабре 2021 года депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что в 2022 году в России упростят налоговую систему, займутся цифровизацией и будут улучшать экологическую обстановку. Парламентарий отметила, что страна планирует идти по пути цифровизации.

Так, уже со следующего года будет широко использоваться беззаявительный порядок получения ряда социальных выплат. Это касается материнского капитала и некоторых пенсионных выплат.