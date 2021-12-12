Депутат Госдумы рассказала об изменениях в жизни россиян в 2022 году

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В 2022 году в России упростят налоговую систему, займутся цифровизацией и будут улучшать экологическую обстановку. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— Ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку. Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых, — рассказала она.

Парламентарий отметила, что РФ планирует идти по пути цифровизации. Так, уже со следующего года будет широко использоваться беззаявительный порядок получения ряда социальных выплат. Это касается материнского капитала и некоторых пенсионных выплат.

По словам Бессараб, уже к 2030 году Россия планирует добиться полного цифрового равенства, сообщает портал URA.RU.

«Вечерняя Москва» выяснила, что ждет собственников жилья в 2022 году: четыре главных изменения. В 2022 году владельцы недвижимости столкнутся с некоторыми изменениями. В частности, станет проще получить налоговый вычет по НДФЛ, а в выписках из ЕГРН появится информация о техническом состоянии дома.