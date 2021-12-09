Что ждет собственников жилья в 2022 году: четыре главных изменения

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

В 2022 году владельцы недвижимости столкнутся с некоторыми изменениями. В частности, станет проще получить налоговый вычет по НДФЛ, а в выписках из ЕГРН появится информация о техническом состоянии дома. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы.

Возврат НДФЛ упростят

С 1 января 2022 года процедура возвращения части выплаченного подоходного налога (в том числе при покупке квартиры) будет ускорена. Продолжительность налоговой проверки сократится до одного месяца, перевода денег — до 15 дней. Сейчас документы проверяются до трех месяцев, а деньги перечисляют до месяца.

Также в 2022 году при наличии личного кабинета на сайте Федеральной налоговой службы россияне смогут получить вычет без необходимости предоставлять декларацию 3-НДФЛ и документы, подтверждающие расходы.

Расширят список сведений об объекте, предоставляемый ЕГРН

С 1 февраля в общедоступную выписку из ЕГРН будет включаться информация о состоянии многоквартирного дома. В ней будет указано, признан ли дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также непригодным для проживания. Это даст покупателям возможность обезопасить себя от ряда проблем и не тратить деньги на квартиру, в которой невозможно жить.

Правила пользования жильем изменятся

1 марта 2022 года вступят в силу новые правила пользования жилыми помещениями, их действие продлится шесть лет. В частности, теперь людям, проживающим в квартирах по договорам социального найма, будет необходимо немедленно сообщать наймодателю обо всех неисправностях жилого помещения.

Постройку жилья на сельскохозяйственной земле узаконят

С 1 марта 2022 года в силу вступает закон, согласно которому будет разрешено возводить жилые дома на землях сельхозназначения при соблюдении определенных условий. Так, можно будет построить только один дом площадью до 500 квадратных метров, при этом площадь застройки не может быть больше четверти от общего размера территории.

Обязательное условие: постройка должна использоваться для фермерских нужд. Кроме того, властям регионов разрешат самостоятельно определять, на каких территориях строительство домов будет под запретом.