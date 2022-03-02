Минимальные риски: руководство столичных вузов старается поддерживать студентов из других государств

Студентки РУДН Йовна Пурович из Черногории (слева) и Дарья Милович из Сербии только что были на встрече с ректором университета Олегом Ястребовым. Он заверил, что ребят из других стран не будут отчислять из московских вузов по политическим причинам / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

2 марта столичные вузы подтвердили, что готовы принять россиян, отчисленных из учебных заведений Европы. «Вечерняя Москва» выяснила, как в Москве помогают студентам из других стран.

В стенах Российского университета дружбы народов сегодня вновь повсюду звучит иностранная речь. Студенты впервые за долгое время встретились в аудиториях родного вуза после длительного периода обучения на удаленке. В холле две девушки общаются между собой на сербском языке. Одна из них — студентка РУДН Йовна Пурович из Черногории.

— Мы понимаем, что Москва — самый безопасный город. И что мы должны заниматься дальше своими делами, не паниковать, — так Йовна Пурович объясняет свое отношение к ситуации на Донбассе и Украине.

Еще один студент РУДН — второкурсник Илья Рева. Он переехал из ЛНР в Москву в 2020 году, чтобы поступить в университет. Илья, конечно, переживает из-за происходящего на его родине, но считает, что политика не должна вмешиваться в образовательный процесс.

— Мы как студенты должны оставаться аполитичными и уважать друг друга. А еще — учиться хорошо, чтобы потом двигать общество вперед. Чтобы таких конфликтов, как сейчас, больше не возникало, — говорит Илья Рева. — В Луганске живут мои родители, с ними все хорошо. Лучше, чем было раньше. Многие люди там благодарны России за помощь нашим республикам.

Когда началась спецоперация, иностранных студентов волновал вопрос, не отчислят ли их так же, как российских студентов из вузов Европы.

— Ни в коем случае, — уверяет ректор РУДН Олег Ястребов. — Я уверяю, что риски нахождения в университете и на кампусе — минимальны. Мы заботимся о безопасности наших студентов. Тех, кто захочет уехать в родную страну, тоже поддержим и предоставим возможность учиться онлайн. Поддержим и тех, кто захочет уйти в академический отпуск.

Не отчислят иностранцев и из-за долгов: учебных и финансовых. И если с первыми придется поднапрячься самим ребятам, то разобраться с денежными вопросами им помогут университеты.

— Я — клиент банка, который сейчас не работает с Россией, — говорит третьекурсник РУДН Хосе Фернандо Эрнандес Лопес из Мексики. — Я обратился в посольство и к ректору. Этот вопрос уже решают.

Также иностранцам, которые не смогли вернуться в Россию из дома, столичные вузы предлагают учиться онлайн. Но многие уезжать не планируют.

— Я не собираюсь возвращаться в Египет, — говорит студентка МФТИ Абудейф Сохайла Монтасер Ахмед. — Я, конечно, беспокоюсь из-за того, что сейчас происходит. Мама за меня переживает, говорит, с Украины египетских студентов эвакуировали. Но я знаю, что здесь безопасно.

Кроме помощи иностранцам, обучающимся в Москве, руководство многих вузов, например МГТУ имени Баумана, РЭУ имени Плеханова, МФЮА, готово принять российских ребят, отчисленных из европейских вузов.

— Наш университет готов принять на учебу всех исключенных из западных университетов россиян и предлагает собственные образовательные ресурсы и психологическую помощь для продолжения безопасного и качественного обучения, — заявили в пресс-службе вуза.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Кисляков, эксперт экспертного совета по инновационному развитию МТПП, заместитель проректора по социальной и воспитательной работе Финансового Университета при правительстве РФ:

— Студентам-иностранцам важна поддержка. Сейчас они сталкиваются с финансовыми проблемами, и вузы им помогают, увеличивают стипендии. Важна и психологическая поддержка: открываются горячие линии, проводятся встречи с психологами. В целом иностранцы понимают, что образование — вне политики. Наша задача — обучать студентов и формировать профессиональные навыки. Университеты остаются для них островками безопасности.