«Устроить хайп — это детский сад»: Тигран Кеосаян — о фильме «Бессмертные», России и Западе

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

На днях в интернет-прокат вышел фильм «Бессмертные», весной его покажут на телеканале НТВ. Это кино о четырех однополчанах, служивших в Афганистане и встретившихся через несколько десятков лет после окончания войны, чтобы проводить своего боевого товарища в последний путь. Главные роли в фильме исполнили молодые актеры Иван Добронравов, Алексей Демидов, Артем Ешкин и Александр Метелкин. О том, в чем особенность кинокартины, и о событиях минувших дней «Вечерняя Москва» поговорила с режиссером фильма, ведущим телепередачи «Международная пилорама» Тиграном Кеосаяном.

«Проигравшими их назвать нельзя»

— О чем фильм «Бессмертные»? В чем его особенность по сравнению с аналогичными картинами?

— Это фильм не про войну. Он про жизнь. В «Бессмертных» рассказывается история поколения, одновременно для меня непонятная и понятная в то же время. То ли они победители, то ли нет. Проигравшими их тоже назвать нельзя. Это история о том, как они росли вместе со страной.

— Как легко сейчас молодые актеры воспринимают тему войны в Афганистане?

— Дело в том, что это было мое поколение. Мы ушли в армию в одной стране, пришли из армии уже в другой стране. Ребята это все секут, понимают, они — талантливые люди. А что не понимают — им объясняют.

«Каждый генсек у нас писал свою историю партии»

— Можно ли говорить, что это еще и фильм о временах вашей молодости?

— Ностальгией там не пахнет. Это история о том, что с нами произошло и почему мы стали такими, как сейчас. В меньшей степени из-за того, как мы вместе со страной предали ту страну, которой присягали в армии. Так же и новая страна это поколение предала, по крайней мере тех, кто отвоевал и честно исполнил свой долг в Афганистане. И мы увидим, что выходит из предательства страной собственного народа. Впрочем, в этом ничего нового для нас нет. У нас каждый генсек писал свою историю партии.

— Как герои с этим справляются?

— По-разному. Для этого надо посмотреть кино. Фильм именно о судьбах.

«Проката в кинотеатрах не будет»

— Кинокартина сейчас на какой стадии?

— Фильм готов. Его премьера состоялась на платформе KION, в ночь на 23 февраля. А весной можно будет посмотреть на телеканале НТВ.

— Рассчитываете на кассовые сборы?

— Нет, у меня даже кинопроката нет. К счастью, сейчас можно снимать любое кино без оглядки на то, наполнится ли кинозал. Да и какой сейчас кинозал может наполниться с этим коронавирусом? Третий год ничего не меняется.

«Фильмы должны быть добрыми»

— На ваш взгляд, какие фильмы нужно показывать новому поколению, чтобы они смотрели на жизнь не через розовые очки. Что вы вкладываете в воспитание детей?

— Нет специальных каких-то фильмов, которые надо показывать молодежи, взрослым, пенсионерам, больным псориазом или страдающим плоскостопием. Главное, чтобы фильмы были добрыми и любое искусство (книги, фильмы, спектакли) не паразитировало бы исключительно на недостатках общества, которые есть в любом обществе и в любой стране. Нужно, чтобы искусство пыталось бы вести какую-то историческую параллель с теми победами, которые существовали в нашей стране и существуют и которых мы добиваемся, к которым идем. Но главное — доброта. Любой человек чувствует разницу между сарказмом и злостью, реальной добротой и каким-то ощущением сопричастности со страной, с теми людьми, которые нашу страну великую населяют.

«Мир — это не англосаксонский Запад»

— Как вы считаете, какая основная проблема нашей страны, народа, почему мы постоянно находимся в состоянии конфликта с окружающими странами, миром?

— Это не мы находимся в состоянии конфликта с окружающим миром. Потому что мир — это не католический, протестантский запад, больше англо-саксонский, который делает и делал, если оглянуться в историю, все, чтобы развалить наши отношения со старой Европой — Германией, Францией, Испанией. Нет, мир — это еще и Китай, Латинская Америка, Ближний Восток, Африка.

Если посмотреть на то, что происходит в мире, то у нас потрясающая позиция в Африке, мы стали реальной альтернативой Америки на Ближнем Востоке. Мы являемся единственным проводником, посредником между Китаем и Индией. Исторически с Индией дружим, с Китаем мы станем, подозреваю, на уровне официально оформленных договоров, союзниками. Латинская Америка исторически тяготела к нам, потому что она как никто страдала от англосаксов. Это не так, мы не противостоим всему миру.

«Самый беспощадный критик для себя — это я»

— Вы очень достойно реагируете на жесткую и агрессивную критику в свой адрес. Поделитесь, как вы с этим справляетесь и есть ли секреты?

— Это вопрос возраста и какого-то опыта. Общественным мнением, хорошо это или плохо, достаточно легко управлять. Хорошо, если в положительных целях. Но бывают же и негативные. Я знаю, что такое поднять хайп. Как можно на это все обращать внимание? Я обращаю внимание на реакцию моих зрителей — тех, кто смотрит мои фильмы, или смотрел, или будет смотреть. Вот это за деньги не купишь. А устроить хайп, критику — это детский сад или первый класс, первая четверть, для неокрепших умов. И это всегда видно — где правдивая реакция, а где простой хайп.

Я давно не обращаю внимание на пустые разговоры. Есть близкие люди, которые дают мне знать, где я ошибаюсь, где я сделал не на 100 процентов, где я поленился и сделал не так, как это надо было. Надо быть честным с самим собой. То, когда ты остаешься наедине с подушкой, никакой критик даже близко, даже используя самые непарламентские выражения, не будет таким беспощадным, как ты сам. В моем случае это именно так.