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Евгения Капралова: Красная площадь изменила жизнь

Дженни Самойлова

Общество
Евгения Капралова: Красная площадь изменила жизнь
Фото: Сергей Авсеенко

В марте состоится премьера комедийного сериала «Модный синдикат» с участием актрисы Евгении Капраловой. «Вечерка» встретилась с артисткой и поговорила с ней о превратностях судьбы, столичной атмосфере и традициях.

День Евгении расписан буквально по минутам. С трудом выкроив пару свободных часов между съемками, артистка назначила встречу на Красной площади.

По словам актрисы, в один прекрасный предновогодний декабрьский день именно это место изменило ее жизнь, во многом предопределило дальнейшую судьбу. Несколько лет назад — как раз после переезда в Москву — в ее жизни был непростой период. Это был момент, когда актрисе захотелось все бросить и вернуться в свой родной город. Многим знакомо это чувство — желание сдаться и пойти по более легкому, протоптанному пути.

— Прекрасно помню, как я приехала на Красную площадь, а здесь уже открылась новогодняя ярмарка с красочными праздничными товарами, вкусными, сладкими яствами и напитками. Звучала музыка, переливались гирлянды, — вспоминает Евгения. — Оказавшись в этой атмосфере, будоражащей и заставляющей двигаться дальше, я вдруг очень четко почувствовала, что Москва не хочет меня отпускать.

Именно здесь у меня появилась какая-то уверенность в собственных силах и я решила, что никуда не поеду. Как отмечает актриса, о своем решении, принятом несколько лет назад — остаться и продолжать искать себя в большом городе, в котором бывает очень непросто, — она не пожалела ни разу.

— Надо ли говорить, что теперь посещение новогодней ярмарки стало моей маленькой ежегодной традицией, — признается Евгения. — Красную площадь, когда и при каких условиях я бы здесь ни оказалась, всегда мысленно благодарю. Ведь она придала мне сил и подсказала самое правильное решение в жизни.

Продвигаясь по Васильевскому Спуску к набережной Москвы-реки, актриса вспомнила, что недавно открыла для себя еще одно место. И теперь она с нетерпением ждет лета.

— Москва такая огромная, что только спустя десять лет жизни в этом городе, в прошлом году, я узнала о Строгинском затоне, — говорит актриса. — Причем совершенно случайно. Искала, где можно покататься на сапах (доска для одной из разновидностей серфинга. — «МВ»). Это потрясающее по своей красоте место в черте шумного мегаполиса. Совершенно особый мир с большим водоемом, окруженным лесом. Ощущения просто невероятные, особенно когда оказываешься на воде во время заката. Сквозь деревья начинают проглядывать огни большого города. А на водной глади тают и блестят последние лучи заходящего солнца. И в этот момент ты просто замираешь. Хочется остаться наедине с природой и хотя бы на мгновение слиться с ней.

ДОСЬЕ

Евгения Капралова родилась 7 августа 1985 года. В 2006 году окончила актерский факультет Ставропольского государственного университета, в этом же году стала актрисой Ставропольского академического театра имени Лермонтова. В кино начала сниматься в 2009 году. Сегодня в фильмографии актрисы около 20 работ в кино и сериалах.

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